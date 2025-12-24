Chỉ đến khi trực tiếp gặp Thu tại nhà văn hóa thôn, mọi người mới tin đó là sự thật. Nhiều người cho rằng mình đã bị lừa suốt 5 năm qua nên vô cùng bức xúc, đòi lại tiền phúng điếu.

Theot hông tin từ báo Dân trí, bà Lê Thị Hải, Tổ trưởng Tổ dân phố 3 Phú Sơn, cho biết khi nghe tin động trời này, người dân địa phương không ai tin đó là sự thật. Nhiều người còn nghĩ đây chỉ là chuyện hoang tưởng, cho rằng bà Hải xem nhiều phim nên thông báo linh tinh.

Gia đình đông con, nhiều năm liền bà Thập sống trong cảnh khó khăn, thiếu thốn, thuộc diện hộ nghèo tại địa phương.

Theo bà Hải, Thu là con thứ 2 trong gia đình có 5 anh em. Năm 2017, sau khi ly hôn, 2 con trai sống với chồng cũ, còn Thu về ở với mẹ ruột là bà Trần Thị Thập (70 tuổi).

Mọi việc vẫn diễn ra bình thường cho đến ngày 7/6/2020, bà Hải nhận được thông báo từ gia đình rằng Thu đã qua đời do đột tử. Theo thông lệ, bà Hải thông báo cho bà con lối xóm và cử người đến hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Bà Hải cho biết, khi đến phụ giúp, mọi người đều bất ngờ khi bà Thập thông báo “không cho ai vào khâm liệm” vì sợ “phải vía”. Tôn trọng ý kiến gia đình, mọi người chỉ lo phần hậu cần bên ngoài, thắp hương và gửi tiền phúng điếu.

Ngày hôm sau, bà con lối xóm và người thân tổ chức đám tang, đưa tiễn Nguyễn Thị Thu ra nghĩa trang.

Khu mộ giả của Thu - Ảnh: Báo Dân trí

Đến giữa tháng 12, Tổ trưởng Tổ dân phố 3 Phú Sơn bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Trần Thị Thập thông báo rằng Thu vẫn còn sống và muốn trở về địa phương xin xóa khai tử. Ban đầu, bà Hải không tin cho đến khi nói chuyện với Thu qua điện thoại.

Thu thừa nhận đám tang trước đây là giả, được dựng lên nhằm trục lợi tiền bảo hiểm, đồng thời cho biết đang sống tại Hà Nội để chăm sóc con trai mắc bệnh ung thư.

“Do không có giấy tờ tùy thân nên Thu không thể trực tiếp vào chăm con. Thu gọi điện nói muốn về xin xóa khai tử và ra cơ quan chức năng đầu thú về những việc sai trái đã làm, mọi đúng sai sẽ để pháp luật xử lý”, bà Hải kể lại.

Theo lịch hẹn, Thu trở về địa phương, đến cơ quan chức năng xin xóa khai tử và ngay sau đó bị lực lượng công an tạm giữ.

“Đến giờ tôi và mọi người vẫn không thể tin nổi. Chỉ vì hơn 1 tỷ đồng, Thu đã suy nghĩ bồng bột, nông cạn, lừa dối cả khu phố, người thân và hàng xóm. Tôi chưa từng chứng kiến sự việc nào như vậy, tưởng chỉ có trong phim”, bà Hải nói.

Bà Hải cũng cho biết, trước nay gia đình bà Thập sống chan hòa, không có điều tiếng xấu. Sự việc khiến nhiều người cảm thương cho hoàn cảnh khó khăn của bà. Tuy nhiên, theo bà Hải, dù lý do gì thì những hành vi sai trái cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nguyễn Thị Thu bị bắt - Ảnh:VnExpress

Trước đó, như VnExpress đã đưa tin, năm 2020, Nguyễn Thị Thu mua 4 gói bảo hiểm của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential và Công ty CP Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng. Biết mình mắc bệnh ung thư, Thu đã cùng mẹ lên kịch bản giả chết để trục lợi tiền bảo hiểm rồi bỏ đi làm ăn xa.

Sáng 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ, giả vờ bị ngã trong nhà tắm gây xây xát vùng mặt, sau đó lên giường nằm giả chết. Để qua mắt người thân, hàng xóm và chính quyền địa phương, Thu và mẹ đã thuê thầy cúng tổ chức khâm liệm trước khi mọi người có mặt.

Nửa đêm cùng ngày, Thu tỉnh dậy và bí mật đến nhà thầy cúng để lẩn trốn. Sau đó, một đám tang được tổ chức như thật với đông đảo bà con, bạn bè đến phúng viếng và chôn cất “người xấu số” tại nghĩa trang.

Sau đám tang, bà Thập đến UBND phường Phú Sơn (cũ) làm thủ tục khai tử cho Thu với nguyên nhân đột tử và được cấp trích lục khai tử. Tiếp đó, bà liên hệ với các công ty bảo hiểm để làm thủ tục nhận tiền, tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Khoảng 2 năm sau đám tang của Thu, người thầy bói quê ở xã Hoạt Giang cũng qua đời.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm, tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Thập và Nguyễn Thị Thu.