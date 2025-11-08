Số ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại TP.HCM lên hơn 80, đã xác định được nguyên nhân

Đời sống 08/11/2025 10:12

Sáng 8/11, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho biết đã phát hiện tác nhân gây ngộ độc sau khi nhiều người ăn bánh mì từ một tiệm bán bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho biết, sở ghi nhận các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì được mua tại một tiệm bánh mì nêu trên.

Đến sáng 8/11, đã có 4 bệnh viện báo cáo về Sở Y tế với hơn 80 trường hợp, trong đó đã có 47 bệnh nhân đã được xuất viện (Bệnh viện Quân y 175 ghi nhận 47 ca, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM 16 ca, Bệnh viện Nhân dân Gia Định 19 ca và Bệnh viện Bình Dân 1 ca).

Riêng tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, ngày 5/11, trong số 19 ca nhập viện vì các triệu chứng ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì thịt được mua tại một tiệm bánh mì trên ghi nhận 1 trường hợp với các triệu chứng đau bụng dữ dội, nôn ói và tiêu chảy nhiều lần.

Kết quả cấy máu của trường hợp này cho thấy dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Bước đầu, dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng của hầu hết bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì đều phù hợp với tác nhân vi khuẩn đường ruột, nhiều khả năng là Salmonella.

 

Hiện tại, hầu hết các bệnh nhân bị ngộ độc tại các bệnh viện đã ổn định, một số đã được xuất viện, số còn lại tiếp tục được điều trị theo phác đồ do Sở Y tế ban hành.

Số ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại TP.HCM lên hơn 80, đã xác định được nguyên nhân - Ảnh 1

Thực phẩm có trong bánh mì nghi gây ngộ độc ở Vũng Tàu nhiễm vi khuẩn salmonella - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, Bệnh viện Quân y 175 cho biết đã tiếp nhận 40 trường hợp nghi ngộ độc trong vụ việc, từ 7h30 đến 22h ngày 6/11. Trong đó, trường hợp nhỏ nhất sinh năm 2017, lớn nhất sinh năm 1942.

Các bệnh nhân thuộc nhiều đối tượng như học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, người lao động, vào viện với triệu chứng lâm sàng gồm sốt, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, có dấu hiệu mất nước từ nhẹ đến trung bình.

Sau quá trình điều trị tích cực, có 38 ca được xuất viện, tiếp tục theo dõi tại nhà. Hai ca còn lại được nhập viện theo dõi thêm tại khoa Nội tiêu hóa trong tình trạng nhiễm trùng ruột.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM đang phối hợp với cơ quan chức năng để tiến hành xử lý vụ việc nêu trên.

Rúng động: Người mẹ trẻ ở Gia Lai sát hại con trai 4 tuổi để 'trả thù chồng'

Rúng động: Người mẹ trẻ ở Gia Lai sát hại con trai 4 tuổi để 'trả thù chồng'

Ngày 7/11, theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra làm rõ vụ giết người gây rúng động dư luận tại xã Biển Hồ.

