Ngày 7/11, theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra làm rõ vụ giết người gây rúng động dư luận tại xã Biển Hồ.

Theo thông tin từ báo người Lao Động, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ Bùi Thị Thu H (SN 2002, trú xã Bàu Cạn) để điều tra về hành vi sát hại con trai 4 tuổi gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 6-11, Bùi Thị Thu H điều khiển xe máy chở con trai 4 tuổi là cháu T.H.U.V từ nhà đến khu vực bờ hồ của Khu di tích Biển Hồ ( xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai).

Tại đây, Bùi Thị Thu H. đưa con trai 4 tuổi xuống hồ rồi nhấn cháu xuống nước cho đến khi tử vong.

Sau đó, H. dầm mình xuống khu vực nước sâu để tự tử nhưng lại quay vào bờ, vớt thi thể cháu V. lên và tìm người nhờ báo công an.

Người mẹ trẻ khai do mâu thuẫn và trầm cảm, muốn trả thù chồng nên đã ra tay giết con trai rồi tự tử song bất thành - Ảnh: Báo Gia Lai

Theo thông tin từ báo Gia Lai, cơ quan công an xác định cháu T.H.U.V tử vong do bị ngạt nước.

Tại cơ quan công an, Bùi Thị Thu H bước đầu khai nhận thời gian gần đây, do mâu thuẫn với chồng nên bản thân thường lo lắng, trầm cảm. Để trả thù chồng, người mẹ trẻ này đã nảy sinh ý định giết con trai rồi tự tử.

Hơn 40 người đi cấp cứu do ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại phường Hạnh Thông, TP.HCM Hơn 40 người nôn ói, đau bụng sau khi ăn bánh mì mua tại một tiệm trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông, được đưa vào viện cấp cứu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/rung-ong-nguoi-me-tre-o-gia-lai-sat-hai-con-trai-4-tuoi-e-tra-thu-chong-745999.html