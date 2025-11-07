Nam sinh lớp 9 bị bạn khác trường đánh tử vong, xót xa dòng người đưa tang

Đời sống 07/11/2025 14:35

gày 7.11, thông tin từ gia đình nạn nhân cho biết, sau một thời gian điều trị thương tích do bị bạn đánh, em Nguyễn Khâm M (trú thôn 3, xã Cẩm Lạc), là học sinh lớp 9B, Trường THCS Minh Lạc đã tử vong. Gia đình đã tổ chức đám tang, an táng em M được một tuần.

Theo thông tin từ báo Lao Động, một lãnh đạo xã Cẩm Lạc cũng xác nhận có sự việc em Nguyễn Khâm M (trú thôn 3, xã Cẩm Lạc), là học sinh lớp 9B, học sinh lớp 9B Trường HTCS Minh Lạc bị một học sinh khác trường đánh thương tích, sau thời gian điều trị đã tử vong cách nay khoảng 1 tuần.

Vào khoảng 11h25 ngày 24/9/2025, sau giờ tan học, em Nguyễn Khâm M (lớp 9B, trú thôn 3, xã Cẩm Lạc), em Thiều Quang H (lớp 9D, trú thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc) và em Võ Quốc A (lớp 9B, trú thôn Hà Văn, xã Cẩm Lạc) cùng học Trường THCS Minh Lạc có đánh nhau với em Lê Văn Phương (SN 2007, trú thôn Quang Trung 1 xã Cẩm Lạc), là học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Cẩm Xuyên.

Nguyên nhân đánh nhau do có mâu thuẫn từ trước. Hậu quả, em M bị Lê Văn Phương đánh gây chấn thương vùng đầu phải đi mổ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vào lúc 14h30’ cùng ngày do chấn thương sọ não.

Sau mổ cấp cứu, em M tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đến ngày 8.10. Từ ngày 9.10, do sốt cao, em được gia đình chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.

Đến ngày 30/10, em M đã tử vong tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau đó, gia đình đã đưa thi thể em về quê tổ chức tang lễ, an táng vào ngày 31/10.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Trường THCS Minh Lạc đã báo cáo Công an xã, UBND xã Cẩm Lạc. Công an xã Cẩm Lạc đã triệu tập những học sinh liên quan đến làm việc, điều tra làm rõ.

UBND xã Cẩm Lạc đã hỗ trợ 10 triệu đồng, Trường THCS Minh Lạc hỗ trợ 17 triệu đồng để gia đình lo chi phí chữa trị cho cháu M. Tuy nhiên, do bị thương nặng, cháu không qua khỏi. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nam sinh lớp 9 bị bạn khác trường đánh tử vong, xót xa dòng người đưa tang - Ảnh 1
Đám tang em M đầy đau xót khi em tử vong do bị bạn đánh - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, một vụ bạo lực học đường tương tự xảy ra vào ngày 31/10, tại phòng học E302 (tầng 3) của nhà trường. Khi đó, học sinh N.T.A.T., 15 tuổi, trú tại tổ dân phố Học Thượng, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, học lớp điện công nghiệp 65B2, ngành điện công nghiệp (đồng thời đang học lớp 10, hệ giáo dục thường xuyên) bị một nhóm bạn lớp 11 học ở tầng 2 cùng tòa nhà lên đánh khi đang ngồi chơi, xem điện thoại trong lớp học.

Khi vụ việc xảy ra, một số thầy cô đang giải lao ở các phòng học cùng tầng được học sinh phản ánh đã sang phòng E302 đưa em N.T.A.T. xuống phòng y tế của trường để sơ cứu ban đầu.

Nhận thấy tình trạng sức khỏe của em T. nguy cấp, lãnh đạo nhà trường đã gọi điện thoại đề nghị Bệnh viện An Việt ở xã Triệu Sơn đưa ô tô đến chở em T. đi cấp cứu và thông báo cho gia đình em T. biết.

 

Sau khi đưa em T. đi cấp cứu, lãnh đạo nhà trường đã họp khẩn các bộ phận liên quan, cử cán bộ, giáo viên, nhân viên hỗ trợ gia đình nạn nhân trong khi cấp cứu, chăm sóc em T. tại Bệnh viện An Việt, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Đến chiều 5/11, T. tử vong tại nhà riêng.

Ngày 7/11, Công an phường Tăng Nhơn Phú (TP HCM) đang điều tra vụ người bán vé số tử vong.

Từ khóa:   bạo lực học đường tin moi nam sinh tử vong

