Tối 6/11, mạng xã hội lan truyền clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh hai nữ sinh mang đồng phục thể dục, lao vào đánh nhau trong nhà vệ sinh.

Theo thông tin từ báo Dân trí, liên quan đến clip nữ sinh đánh nhau trong nhà vệ sinh trường học ở TPHCM, ngày 7/11, lãnh đạo UBND phường Phú An (TPHCM) chỉ đạo các đơn vị phối hợp với nhà trường để làm rõ.

Theo lãnh đạo UBND phường Phú An, vụ việc xảy ra ở Trường Trung học cơ sở Phú An, hiệu trưởng nhà trường đã có báo cáo về vụ việc.

Vụ nữ sinh bị nhóm bạn ép vào góc nhà vệ sinh đánh hội đồng tại Trường THCS An Điền - Ảnh: Báo Dân trí

Vụ việc xảy ra từ ngày 11/10, sau giờ học tiết cuối ở trường. Hai nữ sinh đánh nhau là C.T.T và N.T.N.H (học sinh lớp 8). Sau khi phát hiện, nhà trường đã tiến hành mời học sinh có liên quan lên viết tường trình. Nguyên nhân dẫn đến đánh nhau là do 2 học sinh bộc phát mâu thuẫn trong lúc đi vệ sinh dẫn đến xô xát. Một số học sinh khác đi vệ sinh phát hiện nhưng không báo cáo với thầy cô mà đứng xem rồi dùng điện thoại ghi lại.

Ngày 15/10, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã họp và thống nhất hình thức kỷ luật đối với các học sinh liên quan. Trong đó, 2 học sinh trực tiếp đánh nhau bị tạm đình chỉ học tập 7 ngày, hạ hạnh kiểm xuống mức trung bình học kỳ; 8 học sinh đứng xem và quay lại video bị tạm đình chỉ học tập 3 ngày, hạ hạnh kiểm xuống mức trung bình tháng.

Nhà trường đã thi hành kỷ luật 2 nữ sinh đánh nhau và 8 nữ sinh đứng xem cổ vũ - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, tại Trường THCS An Điền, TPHCM, cũng đã xảy ra vụ nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn ép vào nhà vệ sinh đánh hội đồng khiến nạn nhân bị đa chấn thương, gãy 3 xương sườn.

Sau khi phát hiện vụ việc, nhà trường đã mời các học sinh có liên quan và phụ huynh lên làm việc. Hiệu trưởng Trường THCS An Điền đã xin lỗi phụ huynh có con bị đánh và nhận trách nhiệm về nhà trường. Sáu học sinh tham gia đánh bạn sẽ bị kỷ luật bằng hình thức cao nhất.

