Siêu bão Fung-wong khả năng vào Biển Đông vào đầu tuần tới, có ảnh hưởng đến Việt Nam không?

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA), bão Fung wong đang mạnh cấp 11 giật cấp 14, có thể tiếp tục mạnh thêm và có thể đạt cấp siêu bão trong hôm nay 7/11. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ trung bình khoảng 25 km/giờ.

Theo chuyên gia khí tượng thủy văn Lê Thị Xuân Lan, sau khi vào Biển Đông, bão Fung wong (bão số 14) gặp không khí lạnh phía bắc tràn về khiến bão chuyển hướng về phía đảo Đài Loan. Do đây là cơn bão rất mạnh nhưng ở xa nên chỉ gây ảnh hưởng gián tiếp đến đất liền nước ta.

Bão Fung wong sẽ quét qua phía bắc đảo Luzon (Philippines) trong khoảng ngày 10/11, sau đó vào khu vực phía đông bắc Biển Đông vào ngày 11/11.

Fung wong đang mạnh lên thành siêu bão, vào khu vực đông bắc Biển Đông đầu tuần sau

Theo thông tin từ VietNamNet, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết, do dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 11 - 14 độ vĩ bắc nối áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 13 (Kalmaegi), ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) có gió mạnh cấp 8 giật cấp 10; trạm Cồn Cỏ cấp 6 giật cấp 7.

Trong 24 giờ tới, khu vực nam vịnh Bắc bộ có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động, sóng biển cao 2,5 - 3,5 m.

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Gia Lai có gió đông nam đến đông cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 - 3 m. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7 và sóng biển cao trên 2 m.

Trên đất liền, từ sáng nay đến hết ngày 8.11, khu vực từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 7.11, khu vực Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.