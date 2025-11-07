Siêu bão Fung-wong khả năng vào Biển Đông vào đầu tuần tới, có ảnh hưởng đến Việt Nam không?

Đời sống 07/11/2025 11:58

Bão Fung wong ở phía đông Philippines nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành siêu bão và vào khu vực đông bắc Biển Đông vào đầu tuần tới thành bão số 14.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA), bão Fung wong đang mạnh cấp 11 giật cấp 14, có thể tiếp tục mạnh thêm và có thể đạt cấp siêu bão trong hôm nay 7/11. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ trung bình khoảng 25 km/giờ.

 

Bão Fung wong sẽ quét qua phía bắc đảo Luzon (Philippines) trong khoảng ngày 10/11, sau đó vào khu vực phía đông bắc Biển Đông vào ngày 11/11.

Theo chuyên gia khí tượng thủy văn Lê Thị Xuân Lan, sau khi vào Biển Đông, bão Fung wong (bão số 14) gặp không khí lạnh phía bắc tràn về khiến bão chuyển hướng về phía đảo Đài Loan. Do đây là cơn bão rất mạnh nhưng ở xa nên chỉ gây ảnh hưởng gián tiếp đến đất liền nước ta.

Siêu bão Fung-wong khả năng vào Biển Đông vào đầu tuần tới, có ảnh hưởng đến Việt Nam không? - Ảnh 1

Fung wong đang mạnh lên thành siêu bão, vào khu vực đông bắc Biển Đông đầu tuần sau 

Theo thông tin từ VietNamNet, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết, do dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 11 - 14 độ vĩ bắc nối áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 13 (Kalmaegi), ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) có gió mạnh cấp 8 giật cấp 10; trạm Cồn Cỏ cấp 6 giật cấp 7.

Trong 24 giờ tới, khu vực nam vịnh Bắc bộ có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động, sóng biển cao 2,5 - 3,5 m.

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Gia Lai có gió đông nam đến đông cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 - 3 m. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7 và sóng biển cao trên 2 m.

Trên đất liền, từ sáng nay đến hết ngày 8.11, khu vực từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 7.11, khu vực Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Công an vào cuộc vụ bé gái 2 tuổi nghi bị bạo hành tại lớp trông trẻ

Công an vào cuộc vụ bé gái 2 tuổi nghi bị bạo hành tại lớp trông trẻ

Một bé gái 2 tuổi ở Cà Mau có dấu hiệu bị hạo hành khi gia đình gửi tại một nhóm trẻ tư thục.

Xem thêm
Từ khóa:   bão Fungwong tin moi dự báo thời tiết

TIN MỚI NHẤT

Tử vi từ ngày 8/11 đến 18/11, 3 con giáp trúng đậm giàu to, ung dung có của đầy nhà, tích góp được số của cải khủng, làm nên nghiệp lớn

Tử vi từ ngày 8/11 đến 18/11, 3 con giáp trúng đậm giàu to, ung dung có của đầy nhà, tích góp được số của cải khủng, làm nên nghiệp lớn

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Viện dưỡng lão bốc cháy khiến ít nhất 11 người tử vong và hơn 30 người bị thương

Viện dưỡng lão bốc cháy khiến ít nhất 11 người tử vong và hơn 30 người bị thương

Video 45 phút trước
Là 'gà đẻ trứng vàng', Vương Nhất Bác rời công ty Nhạc Hoa sau 10 năm gắn bó?

Là 'gà đẻ trứng vàng', Vương Nhất Bác rời công ty Nhạc Hoa sau 10 năm gắn bó?

Sao quốc tế 49 phút trước
Bàng hoàng người đàn ông bị chém đứt lìa 2 bàn tay do ẩu đả với hàng xóm

Bàng hoàng người đàn ông bị chém đứt lìa 2 bàn tay do ẩu đả với hàng xóm

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Trong 2 ngày thứ 7, Chủ Nhật, 3 con giáp kinh doanh Hồng Phát, thu nhập tăng vọt, có vận kim tiền, giàu sang chạm đỉnh, tiền tỷ về tay

Trong 2 ngày thứ 7, Chủ Nhật, 3 con giáp kinh doanh Hồng Phát, thu nhập tăng vọt, có vận kim tiền, giàu sang chạm đỉnh, tiền tỷ về tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Siêu bão Fung-wong khả năng vào Biển Đông vào đầu tuần tới, có ảnh hưởng đến Việt Nam không?

Siêu bão Fung-wong khả năng vào Biển Đông vào đầu tuần tới, có ảnh hưởng đến Việt Nam không?

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Rau răm có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng lại chớ nên ăn nhiều

Rau răm có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng lại chớ nên ăn nhiều

Sống khỏe 1 giờ 30 phút trước
Không bị khởi tố hình sự, nam sinh lớp 8 hành hung, hất bạn xuống hồ có thể bị xử lý thế nào?

Không bị khởi tố hình sự, nam sinh lớp 8 hành hung, hất bạn xuống hồ có thể bị xử lý thế nào?

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Công an vượt 45km, băng rừng trong đêm bão đưa bé gái 3 tuổi đi cấp cứu

Công an vượt 45km, băng rừng trong đêm bão đưa bé gái 3 tuổi đi cấp cứu

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (8/11-9/11), 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp phất lên 'như rồng ngẩng đầu'

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (8/11-9/11), 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp phất lên 'như rồng ngẩng đầu'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai 'lạnh người' của nam sinh lớp 8 đâm rồi hất bạn xuống hồ nước: Tiết lộ nguyên nhân gây án

Lời khai 'lạnh người' của nam sinh lớp 8 đâm rồi hất bạn xuống hồ nước: Tiết lộ nguyên nhân gây án

Bố của nam sinh bị bạn dùng dao đâm rồi hất xuống hồ: 'Hai cháu chơi thân...'

Bố của nam sinh bị bạn dùng dao đâm rồi hất xuống hồ: 'Hai cháu chơi thân...'

Giữa tâm bão Kalmaegi, hai người lao xuống biển cứu người tự tử rồi đều mất tích

Giữa tâm bão Kalmaegi, hai người lao xuống biển cứu người tự tử rồi đều mất tích

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bàng hoàng người đàn ông bị chém đứt lìa 2 bàn tay do ẩu đả với hàng xóm

Bàng hoàng người đàn ông bị chém đứt lìa 2 bàn tay do ẩu đả với hàng xóm

Không bị khởi tố hình sự, nam sinh lớp 8 hành hung, hất bạn xuống hồ có thể bị xử lý thế nào?

Không bị khởi tố hình sự, nam sinh lớp 8 hành hung, hất bạn xuống hồ có thể bị xử lý thế nào?

Công an vượt 45km, băng rừng trong đêm bão đưa bé gái 3 tuổi đi cấp cứu

Công an vượt 45km, băng rừng trong đêm bão đưa bé gái 3 tuổi đi cấp cứu

Lũ lớn cuốn trôi ô tô, 2 người bám vào bụi tre chới với giữa dòng nước

Lũ lớn cuốn trôi ô tô, 2 người bám vào bụi tre chới với giữa dòng nước

Thông tin mới vụ dùng xyanua đầu độc 4 người thân ở Đồng Nai: Ấn định thời gian xét xử 

Thông tin mới vụ dùng xyanua đầu độc 4 người thân ở Đồng Nai: Ấn định thời gian xét xử 

Thêm một vụ bạo lực học đường ở TP.HCM: 2 nữ sinh túm tóc, quăng quật nhau trong nhà vệ sinh trường học

Thêm một vụ bạo lực học đường ở TP.HCM: 2 nữ sinh túm tóc, quăng quật nhau trong nhà vệ sinh trường học