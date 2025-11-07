Tối 6/11, cơ quan chức năng TP HCM đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 4 người thương vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, CSGT TPHCM đang cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh camera để điều tra vụ tai nạn giữa 2 xe máy khiến 4 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào chiều 6/11, tại đoạn đường 7A gần khu công nghiệp Rạch Bắp, phường Tây Nam, TPHCM.

Thời điểm trên, người đàn ông chạy xe máy chở theo 2 con nhỏ từ trường học về nhà đã va chạm với xe máy do một người đàn ông khác điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vụ tai nạn khiến người cha tử vong tại chỗ, 2 trẻ nhỏ và người đàn ông còn lại bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, 2 xe máy hư hỏng nặng. Theo một số nhân chứng, người đàn ông chở theo 2 con nhỏ đang sang đường thì xảy ra tai nạn.

Hiện cơ quan chức năng đang bảo vệ hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng.

Lời khai 'lạnh người' của nam sinh lớp 8 đâm rồi hất bạn xuống hồ nước: Tiết lộ nguyên nhân gây án Công an tỉnh Lào Cai hiện điều tra vụ nam sinh V.T.Đ. (học lớp 8E, Trường THCS Quang Trung, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) đâm, rồi đẩy bạn cùng lớp là N.T.L. xuống hồ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/on-con-i-hoc-ve-cha-gap-tai-nan-tu-vong-2-con-cung-bi-thuong-745932.html