Lời khai 'lạnh người' của nam sinh lớp 8 đâm rồi hất bạn xuống hồ nước: Tiết lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 06/11/2025 20:40

Công an tỉnh Lào Cai hiện điều tra vụ nam sinh V.T.Đ. (học lớp 8E, Trường THCS Quang Trung, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) đâm, rồi đẩy bạn cùng lớp là N.T.L. xuống hồ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, điều tra vụ nam sinh V.T.Đ. (học lớp 8E, Trường THCS Quang Trung, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) đâm, rồi đẩy bạn cùng lớp là N.T.L. xuống hồ, Công an tỉnh Lào Cai bước đầu xác định, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, V.T.Đ. thường xuyên bị bạn trêu chọc, xúc phạm cha mẹ.

Cụ thê,r khoảng 15h35 ngày 5/11, sau giờ tan học buổi chiều, hai học sinh Đ. và T. hẹn gặp nhau tại khu vực bờ hồ Cung thiếu nhi để “nói chuyện”.

Tại đây, trong lúc lời qua tiếng lại, Đ. bất ngờ rút con dao gọt trái cây mang theo trong cặp, liên tiếp đâm bạn cùng lớp, sau đó đẩy nạn nhân xuống hồ nước rồi rời khỏi hiện trường.

Phát hiện sự việc, người dân gần đó kịp thời chạy đến ứng cứu, kéo em T. lên bờ và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai. Nhờ được can thiệp y tế nhanh chóng, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe hiện ổn định.

Lời khai 'lạnh người' của nam sinh lớp 8 đâm rồi hất bạn xuống hồ nước: Tiết lộ nguyên nhân gây án - Ảnh 1
Em Đ. cùng người nhà tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VTC News, Công an phường Yên Bái sau đó phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai khám nghiệm, thu giữ tang vật và lấy lời khai các bên liên quan.

Kết quả điều tra cho thấy, khi đến lớp học, T. thường xuyên trêu chọc Đ., nói lời xúc phạm cha mẹ của bạn. Giáo viên chủ nhiệm đã nhắc nhở và đề nghị phụ huynh hai bên phối hợp hòa giải song mâu thuẫn không được giải quyết triệt để.

Sáng 5/11, Đ. giấu dao trong cặp với ý định “giải quyết dứt điểm” khi gặp bạn học.

Lời khai 'lạnh người' của nam sinh lớp 8 đâm rồi hất bạn xuống hồ nước: Tiết lộ nguyên nhân gây án - Ảnh 2
Hình ảnh Đ. hất em T. xuống hồ nước  - Ảnh: VTC News

Công an tỉnh Lào Cai cho biết, cơ quan điều tra xác định hành vi của V.T.Đ. thể hiện tính quyết liệt nhằm tước đi mạng sống của người khác, có dấu hiệu của tội phạm giết người. Tuy nhiên, khi thực hiện hành vi phạm tội, V.T.Đ. mới được 13 tuổi 6 tháng 27 ngày, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu, để xử lý nghiêm hành vi của Đ. theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của V.T.Đ. thể hiện tính quyết liệt nhằm tước đi mạng sống của người khác, có dấu hiệu của tội phạm giết người. Tuy nhiên, Đ. chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Từ khóa:   bạo lực học đường tin moi hành hung

