Nghi phạm sát hại hai mẹ con trong nhà ở Cà Mau đã tử vong

Sáng 6/11, người dân ấp Cái Ngay (xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau) phát hiện hai mẹ con bà T. (51 tuổi) và cháu A. (9 tuổi) tử vong trong nhà tại khu vực chợ UBND xã Thanh Tùng, trên người có nhiều vết chém.

Theo thông tin từ báo Dân trí, liên quan đến vụ hai mẹ con tử vong tại nhà ở xã Thanh Tùng (tỉnh Cà Mau), chiều 6/11, cơ quan chức năng bước đầu xác định nghi can là ông T.V.L. (59 tuổi, trú tại xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau).

Ông L. được phát hiện đã tử vong tại nhà ở xã Cái Nước, cách hiện trường xã Thanh Tùng hơn 10km, nghi tự tử.

Theo thông tin ban đầu, giữa nghi can và nạn nhân có mối quan hệ tình cảm.

Nghi phạm sát hại hai mẹ con trong nhà ở Cà Mau đã tử vong - Ảnh 1
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 6h40 ngày 6/11, ông Tạ Thanh Đ. không thấy chị là bà T.T.T. (47 tuổi) mở cửa nhà chở con đi học như mọi ngày. Ông Đ. đến gọi cửa nhưng không nghe bà T. trả lời. Trong khi đó, cửa trước và sau đều khóa.

Ông Đ. kêu con trai dỡ vách nhà của bà T. để chui vào rồi dùng cưa điện cắt ổ khóa cửa trước. Khi mọi người vào trong nhà kiểm tra thì phát hiện bà T. và con gái là cháu N.N.K.A. (9 tuổi) đã tử vong.

Nghi phạm sát hại hai mẹ con trong nhà ở Cà Mau đã tử vong - Ảnh 2
Nhiều người dân hiếu kỳ đã đến xem vụ việc, công an có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Thời điểm phát hiện sự việc, trên người các nạn nhân có nhiều vết chém nghi do vật sắc nhọn gây nên. Hai mẹ con bà T. được cho là đã tử vong từ tối 5/11.

Vụ việc được người dân trình báo đến cơ quan chức năng địa phương. Lực lượng Công an tỉnh Cà Mau phối hợp địa phương bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Ngày 6/11, tin từ UBND xã Hoà Bình, tỉnh Cà Mau, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 cha con tử vong dưới ao tôm.

