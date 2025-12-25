Trong 2 ngày tới (26-27/12/2025), 3 con giáp sau được Thần Tài chiếu cố, ban cho LỘC LÁ đầy nhà, lên vận đổi đời, vận trình thuận lợi như diều gặp gió

Ngày Thiên Ấn chiếu mệnh, tuổi Dậu cần chú ý hơn đến chi tiết. Thành công thường nằm ở những điều nhỏ nhất, vì vậy đừng chỉ tập trung vào bức tranh tổng thể. Hãy dũng cảm đối mặt với thử thách, duy trì tương tác và giao tiếp tích cực với đồng nghiệp. Việc không ngừng nâng cao khả năng phản ứng và hiệu suất làm việc là cần thiết.

Tài chính không mấy khả quan trong ngày này, đòi hỏi bạn phải thận trọng hơn trong các vấn đề tiền bạc. Tuyệt đối tránh tham lợi trong đầu tư và hợp tác làm ăn. Đừng dễ dàng tin tưởng người khác; hãy luôn cảnh giác và quản lý tài chính một cách hợp lý.

Thương Quan khiến bản mệnh rất dễ bị tổn thương, bản mệnh cảm thấy một số nỗ lực của bạn là vô ích, dường như những gì bạn cố gắng không được đền đáp. Trên thực tế, bạn chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút mà thôi.

Tử vi cát tinh, trợ lực giúp cho vận trình tài lộc của bản mệnh tháng này trở nên rực rỡ hơn, việc làm ăn hanh thông, thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận.

Giải Thần giải ách, trừ hung, giúp cho mối quan hệ của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tinh thần khoan khoái giúp bạn dễ mở lòng, trở nên hoạt ngôn bất thường.

Bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức khiến sức khỏe càng suy yếu, nếu ai đang có sẵn bệnh nền thì càng nghiêm trọng nếu bạn xem nhẹ những lời khuyên của bác sĩ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong khoảng thời gian này, tuổi Tý dễ rơi vào trạng thái cảm xúc lên cao bất thường. Một tin vui, một lời hứa hẹn, hoặc một cơ hội nghe có vẻ “ngon ăn” có thể khiến con giáp này bỏ qua khâu kiểm tra quan trọng. Khi tâm thế quá hứng khởi, tuổi Tý rất dễ đồng ý nhanh, quyết nhanh, và đó chính là khe hở để tiểu nhân lợi dụng.

Điểm nguy hiểm nằm ở các quyết định liên quan trực tiếp đến tiền: cho vay ngắn hạn, góp vốn nhanh, đặt cọc, hoặc chi tiền vì nể nang. Tuổi Tý có xu hướng tin vào cảm giác ban đầu, nhưng giai đoạn này trực giác lại không đứng về phía bạn. Cảm xúc càng cao, khả năng đánh giá rủi ro càng thấp, dẫn tới mất tiền mà bản thân không kịp nhận ra ngay.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!