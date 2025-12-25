Thông tin MỚI vụ nam thanh niên hành hung phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ ở chung cư Hà Nội

Đời sống 25/12/2025 05:15

Ngày 26/12, TAND Khu vực 2 Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đặng Chí Thành (31 tuổi) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin từ VTC News, TAND Khu vực 2 (Hà Nội) sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Đặng Chí Thành (SN 1994, ở tại Chung cư Sky Central, 176 Định Công, phường Phương Liệt, Hà Nội) về tội Gây rối trật tự công cộng vào ngày 26/12.

Đặng Chí Thành là kẻ hành hung dã man phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ ở sảnh chờ thang máy chung cư Sky Central hồi tháng 8 vừa qua.

Thông tin MỚI vụ nam thanh niên hành hung phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ ở chung cư Hà Nội - Ảnh 1
Đặng Chí Thành - Ảnh: Báo Dân trí

Theo cáo trạng truy tố, chị Nguyễn Thị Th. (SN 1997, ở Hà Nội) và chị Ngô Thúy A. (SN 1995, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) cùng sinh sống tại chung cư SkyCentral, số 176 Định Công, phường Phương Liệt (Hà Nội).

Khoảng 22h ngày 4/8, tại sân chơi sảnh B1 chung cư SkyCentral, chị Th. và chị A. có mâu thuẫn, cãi nhau về việc trông con không cẩn thận, dẫn đến con chị Th. đánh con chị A. Sau đó, chị A. yêu cầu chị Th. giải quyết, xin lỗi nhưng không được.

Chị A. gọi điện cho chồng là Đặng Chí Thành xuống để giải quyết vụ việc. Thành đi xuống thấy vợ đang cãi nhau với chị Th. nên can ngăn và hai bên đi về nhà.

Sau đó, chị A. có kể lại cho Thành là chị Th. chửi chị A. và nói xấu con chị A. nên Thành bức xúc muốn tìm kiếm chị Th. để nói chuyện.

Thông tin MỚI vụ nam thanh niên hành hung phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ ở chung cư Hà Nội - Ảnh 2
Hình ảnh Thành hành hung chị Th. được camera ghi lại - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 22h10 phút ngày 9/8, Thành nhìn thấy chị Th. đang đứng ở sảnh B1 nên đến nói chuyện. Thành yêu cầu chị Th. xin lỗi nhưng chị Th. không đồng ý và bỏ đi về phía cửa thang máy.

Do bức xúc vì bị coi thường và chị Th. không xin lỗi nên Thành chạy theo và dùng tay phải tát 2 cái vào má bên trái chị Th. Thành tiếp tục đá một cái và dùng tay đấm liên tiếp 8 cái vào mặt, đầu chị Th.

Tiếp sau đó, tại sảnh thang máy B1 có đông người, Thành liên tục chửi bới và đe dọa chị Th.

Vụ việc sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội với nhiều bình luận bức xúc về hành vi của Th.

Xe cáp rơi xuống núi khiến 7 người tử vong thương tâm

Xe cáp rơi xuống núi khiến 7 người tử vong thương tâm

Do bất ngờ bị đứt cáp, chiếc cabin tự chế chạy trên đường ray chở 13 nhà sư lao thẳng xuống sườn núi khiến 7 người tử nạn.

Xem thêm
Từ khóa:   hành hung tin moi đánh người

TIN MỚI NHẤT

96 ngày 'chiến đấu' của bé trai 5 tuổi bị cha đốt xăng phỏng 80%

96 ngày 'chiến đấu' của bé trai 5 tuổi bị cha đốt xăng phỏng 80%

Đời sống 42 phút trước
Trong 2 ngày tới (26-27/12/2025), 3 con giáp sau được Thần Tài chiếu cố, ban cho LỘC LÁ đầy nhà, lên vận đổi đời, vận trình thuận lợi như diều gặp gió

Trong 2 ngày tới (26-27/12/2025), 3 con giáp sau được Thần Tài chiếu cố, ban cho LỘC LÁ đầy nhà, lên vận đổi đời, vận trình thuận lợi như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 25/12/2025, 3 con giáp làm sương sương mà có bạc tỷ trong túi, Phú Quý giàu sang, cuộc sống lên một tầm cao mới

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 25/12/2025, 3 con giáp làm sương sương mà có bạc tỷ trong túi, Phú Quý giàu sang, cuộc sống lên một tầm cao mới

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 25/12/2025, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng hôm nay, thứ Năm 25/12/2025, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Danh tính hai học sinh lớp 8 tử vong thương tâm khi câu cá

Danh tính hai học sinh lớp 8 tử vong thương tâm khi câu cá

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Không ngờ loại hạt bé nhỏ như 'viên bổ não', ngon hơn thịt, tốt hơn trứng nhưng không phải ai cũng biết

Không ngờ loại hạt bé nhỏ như 'viên bổ não', ngon hơn thịt, tốt hơn trứng nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 1 giờ 12 phút trước
Thông tin MỚI vụ nam thanh niên hành hung phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ ở chung cư Hà Nội

Thông tin MỚI vụ nam thanh niên hành hung phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ ở chung cư Hà Nội

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Trong các ngày 1, 2, 3, 4 và 5 tháng 1/2026, 3 con giáp phú quý đủ đường, giàu có chạm đỉnh, phất lên bất ngờ, tiền tỷ đổ đầy nhà

Trong các ngày 1, 2, 3, 4 và 5 tháng 1/2026, 3 con giáp phú quý đủ đường, giàu có chạm đỉnh, phất lên bất ngờ, tiền tỷ đổ đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 25/12/2025, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Sau hôm nay, thứ Năm 25/12/2025, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
12 ngày liên tiếp (1/1-12/1/2026), 3 con giáp tiền bạc phủ phê, tài lộc hưng vượng, làm một thu mười, trăm lần giàu sang, vạn lần may mắn

12 ngày liên tiếp (1/1-12/1/2026), 3 con giáp tiền bạc phủ phê, tài lộc hưng vượng, làm một thu mười, trăm lần giàu sang, vạn lần may mắn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 25/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

Tử vi thứ Năm 25/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

96 ngày 'chiến đấu' của bé trai 5 tuổi bị cha đốt xăng phỏng 80%

96 ngày 'chiến đấu' của bé trai 5 tuổi bị cha đốt xăng phỏng 80%

Danh tính hai học sinh lớp 8 tử vong thương tâm khi câu cá

Danh tính hai học sinh lớp 8 tử vong thương tâm khi câu cá

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Chìm tàu chở đá trên sông làm một người tử vong ở Đồng Nai

Chìm tàu chở đá trên sông làm một người tử vong ở Đồng Nai

Lời khai bất ngờ của người phụ nữ giả chết suốt 5 năm để trục lợi tiền bảo hiểm

Lời khai bất ngờ của người phụ nữ giả chết suốt 5 năm để trục lợi tiền bảo hiểm

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ giả chết suốt 5 năm để trục lợi hơn 1,28 tỷ đồng tiền bảo hiểm

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ giả chết suốt 5 năm để trục lợi hơn 1,28 tỷ đồng tiền bảo hiểm