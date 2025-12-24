Chìm tàu chở đá trên sông làm một người tử vong ở Đồng Nai

Đời sống 24/12/2025 14:30

Ngày 24/12, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ chìm tàu chở đá tại bến thủy nội địa trên sông Đồng Nai, thuộc phường Trảng Dài.

Theo thông tin từ báo Dân trí, trưa 24/12, Công an tỉnh Đồng Nai đã tìm được thi thể nạn nhân vụ chìm tàu chở đá trên sông Đồng Nai. 

Trước đó, ngày 23/12, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo từ ông Trần Phước Sang (người quản lý tàu) về vụ chìm tàu chở đá mi bụi của Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang, xảy ra tại bến thủy nội địa Hồng Tuyên thuộc phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai.

Theo trình báo của ông Sang, thời điểm tàu chìm có một nạn nhân bị mắc kẹt bên trong, không kịp thoát.

Chìm tàu chở đá trên sông làm một người tử vong ở Đồng Nai - Ảnh 1
Hiện trường vụ chìm tàu chở đá khiến một người gặp nạn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (PCCC&CNCH) nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường tổ chức công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Tại hiện trường, qua công tác trinh sát, đánh giá tình hình và xác định nạn nhân đã tử vong, chỉ huy lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã triển khai đội hình lặn để tiếp cận khu vực khoang lái của tàu để tìm kiếm người bị nạn.

Sau thời gian khẩn trương tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy và đưa thi thể nạn nhân lên bờ, bàn giao cho cơ quan chức năng và gia đình.

Lời khai 'lạnh người' của người đàn ông giấu thi thể bạn gái trong căn hộ hơn 3 năm

Lời khai 'lạnh người' của người đàn ông giấu thi thể bạn gái trong căn hộ hơn 3 năm

Vụ án được Tòa án quận Incheon tuyên vào ngày 18/12, sau khi nhận xét hành vi của bị cáo là "tàn nhẫn, độc ác và chà đạp lên phẩm giá con người". Tòa cũng ra lệnh cho bị cáo phải đeo vòng giám sát điện tử ở mắt cá chân trong 15 năm sau khi được thả.

Xem thêm
Từ khóa:   chìm tàu tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Lấy nhầm chồng bất tài rồi trở thành trụ cột gia đình,tôi rút ra bài học xương máu cùng những mong mỏi bất thành về hôn nhân

Lấy nhầm chồng bất tài rồi trở thành trụ cột gia đình,tôi rút ra bài học xương máu cùng những mong mỏi bất thành về hôn nhân

Tâm sự 55 phút trước
Phát hiện vợ giấu chuyện từng kết hôn, tôi hất văng cô ấy xuống giường, đòi ly hôn nhưng sững sờ khi nghe mẹ tôi buông câu này

Phát hiện vợ giấu chuyện từng kết hôn, tôi hất văng cô ấy xuống giường, đòi ly hôn nhưng sững sờ khi nghe mẹ tôi buông câu này

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Đi đám cưới, vừa nhìn mặt chú rể, cô gái lao vào tát tới tấp, khi biết sự thật cả hội trường hô hào đánh tiếp đi

Đi đám cưới, vừa nhìn mặt chú rể, cô gái lao vào tát tới tấp, khi biết sự thật cả hội trường hô hào đánh tiếp đi

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Cảnh tượng có 1-0-2, sư tử mê mẩn khi nhận được những món quà độc đáo trong dịp Giáng sinh

Cảnh tượng có 1-0-2, sư tử mê mẩn khi nhận được những món quà độc đáo trong dịp Giáng sinh

Video 1 giờ 15 phút trước
Nửa đêm tỉnh dậy thấy vợ tay cầm hương đi khắp 3 tầng lầu, chồng lén đi theo thì thấy cảnh tượng kinh hoàng

Nửa đêm tỉnh dậy thấy vợ tay cầm hương đi khắp 3 tầng lầu, chồng lén đi theo thì thấy cảnh tượng kinh hoàng

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Chồng không biết lo cho gia đình, tôi tức giận đòi bế con về nhà ngoại nhưng hành động của bố chồng mới là điều khiến tôi 'cực sốc'

Chồng không biết lo cho gia đình, tôi tức giận đòi bế con về nhà ngoại nhưng hành động của bố chồng mới là điều khiến tôi 'cực sốc'

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Mẹ chồng hoạnh hoẹ chuyện tiền bạc, tôi chỉ cười rồi nói lại khiến bà ngậm ngùi im lặng

Mẹ chồng hoạnh hoẹ chuyện tiền bạc, tôi chỉ cười rồi nói lại khiến bà ngậm ngùi im lặng

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Bênh vực Cúc Tịnh Y, một nữ ca sĩ tiết lộ về bữa tiệc kín với thiếu gia

Bênh vực Cúc Tịnh Y, một nữ ca sĩ tiết lộ về bữa tiệc kín với thiếu gia

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 25/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

Tử vi thứ Năm 25/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

Nam sinh Đại học Bách khoa Hà Nội mất tích nhiều ngày, thi thể tìm thấy ở sông Hồng

Nam sinh Đại học Bách khoa Hà Nội mất tích nhiều ngày, thi thể tìm thấy ở sông Hồng

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 24/12/2025, 3 con giáp số đỏ hơn người, may mắn được Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, kiếm bộn tiền tiêu

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 24/12/2025, 3 con giáp số đỏ hơn người, may mắn được Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, kiếm bộn tiền tiêu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lời khai bất ngờ của người phụ nữ giả chết suốt 5 năm để trục lợi tiền bảo hiểm

Lời khai bất ngờ của người phụ nữ giả chết suốt 5 năm để trục lợi tiền bảo hiểm

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ giả chết suốt 5 năm để trục lợi hơn 1,28 tỷ đồng tiền bảo hiểm

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ giả chết suốt 5 năm để trục lợi hơn 1,28 tỷ đồng tiền bảo hiểm

Phát hiện nam thanh niên tử vong tại trạm xe buýt ở TP.HCM

Phát hiện nam thanh niên tử vong tại trạm xe buýt ở TP.HCM

Nam sinh Đại học Bách khoa Hà Nội mất tích nhiều ngày, thi thể tìm thấy ở sông Hồng

Nam sinh Đại học Bách khoa Hà Nội mất tích nhiều ngày, thi thể tìm thấy ở sông Hồng

Truy tố Shark Thủy cùng 28 bị can về nhiều tội danh, khung hình phạt lên đến tù chung thân

Truy tố Shark Thủy cùng 28 bị can về nhiều tội danh, khung hình phạt lên đến tù chung thân

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế đâm lật xe ô tô ở Ngã Tư Sở, sử dụng trái phép chất ma túy

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế đâm lật xe ô tô ở Ngã Tư Sở, sử dụng trái phép chất ma túy