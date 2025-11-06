Vợ bàng hoàng phát hiện chồng và con nuôi tử vong dưới ao tôm

Đời sống 06/11/2025 16:07

Ngày 6/11, tin từ UBND xã Hoà Bình, tỉnh Cà Mau, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 cha con tử vong dưới ao tôm.

heo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, một lãnh đạo UBND xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau ngày 6/11, khoảng 10h30 cùng ngày, bà Trần Thị Điệp (55 tuổi, ngụ ấp Do Thới) ra vuông tôm gần nhà để tắt quạt nước ao tôm thì phát hiện hai thi thể dưới nước.

Người tử vong được xác định là ông Nguyễn Quốc Trạng (55 tuổi) và con nuôi là Trần Đức Thành (15 tuổi), ngụ cùng địa phương. 

Vợ bàng hoàng phát hiện chồng và con nuôi tử vong dưới ao tôm - Ảnh 1
Người chồng tử vong trong tư thế đứng, còn con nằm úp mặt xuống nước

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, thời điểm phát hiện, ông Trạng chết trong tư thế đứng dưới nước; còn Thành nằm úp mặt xuống nước, vị trí gần quạt ao tôm.

Công an xã Hòa Bình đã phong tỏa hiện trường, thu giữ các vật dụng liên quan, ghi lời khai của những người có liên quan để điều tra nguyên nhân cái chết.

 

Bố của nam sinh bị bạn dùng dao đâm rồi hất xuống hồ: 'Hai cháu chơi thân...'

Bố của nam sinh bị bạn dùng dao đâm rồi hất xuống hồ: 'Hai cháu chơi thân...'

Sau khi bị bạn dùng vật sắc nhọn đâm nhiều nhát vào lưng, em Th. bị 4 vết thương, chảy nhiều máu, hiện học sinh này đang được điều trị tại bệnh viện.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vong dưới ao tôm tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, ngày 6/11/2025, GIÔNG TỐ ĐI QUA, 3 con giáp bùng nổ vận may, Phát Tài Phát Lộc, vạn sự hanh thông, sự nghiệp phát triển vượt bậc

Qua đêm nay, ngày 6/11/2025, GIÔNG TỐ ĐI QUA, 3 con giáp bùng nổ vận may, Phát Tài Phát Lộc, vạn sự hanh thông, sự nghiệp phát triển vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
TIN MỚI: Bão Kalmaegi chưa tan, bão Fung-wong sắp đổ bộ biển Đông với cường độ siêu bão

TIN MỚI: Bão Kalmaegi chưa tan, bão Fung-wong sắp đổ bộ biển Đông với cường độ siêu bão

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Nghi phạm sát hại hai mẹ con trong nhà ở Cà Mau đã tử vong

Nghi phạm sát hại hai mẹ con trong nhà ở Cà Mau đã tử vong

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người

Sau đêm nay, 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Thư Kỳ hiếm hoi xuất hiện cùng chồng Phùng Đức Luân ở lễ ra mắt phim

Thư Kỳ hiếm hoi xuất hiện cùng chồng Phùng Đức Luân ở lễ ra mắt phim

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Cảnh sát khống chế người đàn ông chống cự, buông lời lăng mạ và cắn vào tay một sĩ quan khi đòi quay lại với vợ cũ bất thành

Cảnh sát khống chế người đàn ông chống cự, buông lời lăng mạ và cắn vào tay một sĩ quan khi đòi quay lại với vợ cũ bất thành

Video 1 giờ 32 phút trước
Từng bị băng huyết, bà xã Trường Giang - Nhã Phương nhập viện khi đang bầu lần 3

Từng bị băng huyết, bà xã Trường Giang - Nhã Phương nhập viện khi đang bầu lần 3

Hậu trường 1 giờ 51 phút trước
Rùng mình cảnh tượng máy bay phát nổ thành quả cầu lửa khổng lồ, ít nhất 14 người thương vong

Rùng mình cảnh tượng máy bay phát nổ thành quả cầu lửa khổng lồ, ít nhất 14 người thương vong

Video 1 giờ 52 phút trước
Vợ bàng hoàng phát hiện chồng và con nuôi tử vong dưới ao tôm

Vợ bàng hoàng phát hiện chồng và con nuôi tử vong dưới ao tôm

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Tử vi 6 ngày liên tiếp (10, 11, 12, 13, 14 và 15/11), 3 con giáp có Quý Nhân phù trợ, thay đổi ngoạn mục, Tài Lộc bùng nổ, chạm đỉnh giàu sang

Tử vi 6 ngày liên tiếp (10, 11, 12, 13, 14 và 15/11), 3 con giáp có Quý Nhân phù trợ, thay đổi ngoạn mục, Tài Lộc bùng nổ, chạm đỉnh giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

'Lạnh người' nam sinh lớp 8 hành hung, đẩy bạn xuống hồ rồi bỏ đi

'Lạnh người' nam sinh lớp 8 hành hung, đẩy bạn xuống hồ rồi bỏ đi

Máy bay bị rơi động cơ trên không trước khi lao xuống đất, ít nhất 11 người thiệt mạng

Máy bay bị rơi động cơ trên không trước khi lao xuống đất, ít nhất 11 người thiệt mạng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/11/2025: Bật tăng trở lại, vàng nhẫn vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/11/2025: Bật tăng trở lại, vàng nhẫn vượt mặt vàng miếng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TIN MỚI: Bão Kalmaegi chưa tan, bão Fung-wong sắp đổ bộ biển Đông với cường độ siêu bão

TIN MỚI: Bão Kalmaegi chưa tan, bão Fung-wong sắp đổ bộ biển Đông với cường độ siêu bão

Nghi phạm sát hại hai mẹ con trong nhà ở Cà Mau đã tử vong

Nghi phạm sát hại hai mẹ con trong nhà ở Cà Mau đã tử vong

Bố của nam sinh bị bạn dùng dao đâm rồi hất xuống hồ: 'Hai cháu chơi thân...'

Bố của nam sinh bị bạn dùng dao đâm rồi hất xuống hồ: 'Hai cháu chơi thân...'

Phẫn nộ clip nam sinh bị đánh đấm túi bụi vào đầu, có người cổ vũ 'cố lên'

Phẫn nộ clip nam sinh bị đánh đấm túi bụi vào đầu, có người cổ vũ 'cố lên'

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể thiếu niên bị đuối nước tại hồ đá ở TP.HCM

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể thiếu niên bị đuối nước tại hồ đá ở TP.HCM

Nóng: Bão số 13 Kalmaegi cách Quy Nhơn 190km, có thể giật cấp 15-16 khi đổ bộ, ba tỉnh trong vùng nguy hiểm nhất

Nóng: Bão số 13 Kalmaegi cách Quy Nhơn 190km, có thể giật cấp 15-16 khi đổ bộ, ba tỉnh trong vùng nguy hiểm nhất