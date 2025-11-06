Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 1 nam sinh bị 2 thiếu niên hành hung tại khu vực quảng trường thuộc xã Hoàng Hoa Thám (tỉnh Hưng Yên) làm 'dậy sóng' trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, trên mạng xã hội Facebook lan truyền video khoảng 2 phút, ghi lại hình ảnh một nam sinh bị 2 người khác hành hung. Trong khi 1 người đánh, đấm túi bụi liên tiếp 6 lần vào đầu nạn nhân, người còn lại cầm vật mềm, dài giống thắt lưng vụt liên tục vào người nạn nhân. Sau khi được can ngăn, những tưởng sự việc dừng lại nhưng 2 người này lại tiếp tục lao vào đánh, đấm, đạp vào bụng nạn nhân.

Sự việc diễn ra trước mặt rất nhiều học sinh đang có mặt. Điều đáng nói, bên cạnh những học sinh đứng ra can ngăn thì có học sinh lại giơ tay như cổ vũ, hô "cố lên...". Clip lan truyền trên mạng xã hội đã gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận.

2 học sinh đã lao vào hành hung, đánh, đạp, vụt liên tiếp 1 học sinh trường khác, sự việc xảy ra ở địa bàn xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng 6/11, đại diện lãnh đạo Trường THPT Ngô Quyền xác nhận có sự việc nói trên và cho biết nhà trường đang tìm hiểu rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo vị lãnh đạo Trường THPT Ngô Quyền, vụ xô xát xảy ra giữa học sinh của trường và 1 học sinh trường khác. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường yêu cầu các em liên quan viết bản tường trình, kiểm điểm và đọc trước mặt phụ huynh. Đồng thời, phía gia đình học sinh vi phạm đã trực tiếp xin lỗi và thống nhất bồi thường tổn thất cho gia đình nạn nhân.

Cùng với đó, nhà trường sẽ họp Hội đồng kỷ luật và tham khảo ý kiến của phụ huynh học sinh vi phạm để đưa ra hình thức xử lý phù hợp đối với 2 học sinh gây ra vụ việc.

