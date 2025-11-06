Phẫn nộ clip nam sinh bị đánh đấm túi bụi vào đầu, có người cổ vũ 'cố lên'

Đời sống 06/11/2025 15:11

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 1 nam sinh bị 2 thiếu niên hành hung tại khu vực quảng trường thuộc xã Hoàng Hoa Thám (tỉnh Hưng Yên) làm 'dậy sóng' trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, trên mạng xã hội Facebook lan truyền video khoảng 2 phút, ghi lại hình ảnh một nam sinh bị 2 người khác hành hung. Trong khi 1 người đánh, đấm túi bụi liên tiếp 6 lần vào đầu nạn nhân, người còn lại cầm vật mềm, dài giống thắt lưng vụt liên tục vào người nạn nhân. Sau khi được can ngăn, những tưởng sự việc dừng lại nhưng 2 người này lại tiếp tục lao vào đánh, đấm, đạp vào bụng nạn nhân.

Sự việc diễn ra trước mặt rất nhiều học sinh đang có mặt. Điều đáng nói, bên cạnh những học sinh đứng ra can ngăn thì có học sinh lại giơ tay như cổ vũ, hô "cố lên...". Clip lan truyền trên mạng xã hội đã gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận.

Phẫn nộ clip nam sinh bị đánh đấm túi bụi vào đầu, có người cổ vũ 'cố lên' - Ảnh 1
2 học sinh đã lao vào hành hung, đánh, đạp, vụt liên tiếp 1 học sinh trường khác, sự việc xảy ra ở địa bàn xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng 6/11, đại diện lãnh đạo Trường THPT Ngô Quyền xác nhận có sự việc nói trên và cho biết nhà trường đang tìm hiểu rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo vị lãnh đạo Trường THPT Ngô Quyền, vụ xô xát xảy ra giữa học sinh của trường và 1 học sinh trường khác. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường yêu cầu các em liên quan viết bản tường trình, kiểm điểm và đọc trước mặt phụ huynh. Đồng thời, phía gia đình học sinh vi phạm đã trực tiếp xin lỗi và thống nhất bồi thường tổn thất cho gia đình nạn nhân.

Cùng với đó, nhà trường sẽ họp Hội đồng kỷ luật và tham khảo ý kiến của phụ huynh học sinh vi phạm để đưa ra hình thức xử lý phù hợp đối với 2 học sinh gây ra vụ việc.

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể thiếu niên bị đuối nước tại hồ đá ở TP.HCM

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể thiếu niên bị đuối nước tại hồ đá ở TP.HCM

Sáng 6/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thiếu niên 15 tuổi bị đuối nước dưới hồ đá trong khuôn viên Đại học Quốc gia TPHCM.

Xem thêm
Từ khóa:   bạo lực học đường đánh nhau tin moi

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, ngày 6/11/2025, GIÔNG TỐ ĐI QUA, 3 con giáp bùng nổ vận may, Phát Tài Phát Lộc, vạn sự hanh thông, sự nghiệp phát triển vượt bậc

Qua đêm nay, ngày 6/11/2025, GIÔNG TỐ ĐI QUA, 3 con giáp bùng nổ vận may, Phát Tài Phát Lộc, vạn sự hanh thông, sự nghiệp phát triển vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
TIN MỚI: Bão Kalmaegi chưa tan, bão Fung-wong sắp đổ bộ biển Đông với cường độ siêu bão

TIN MỚI: Bão Kalmaegi chưa tan, bão Fung-wong sắp đổ bộ biển Đông với cường độ siêu bão

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Nghi phạm sát hại hai mẹ con trong nhà ở Cà Mau đã tử vong

Nghi phạm sát hại hai mẹ con trong nhà ở Cà Mau đã tử vong

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người

Sau đêm nay, 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Thư Kỳ hiếm hoi xuất hiện cùng chồng Phùng Đức Luân ở lễ ra mắt phim

Thư Kỳ hiếm hoi xuất hiện cùng chồng Phùng Đức Luân ở lễ ra mắt phim

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Cảnh sát khống chế người đàn ông chống cự, buông lời lăng mạ và cắn vào tay một sĩ quan khi đòi quay lại với vợ cũ bất thành

Cảnh sát khống chế người đàn ông chống cự, buông lời lăng mạ và cắn vào tay một sĩ quan khi đòi quay lại với vợ cũ bất thành

Video 1 giờ 32 phút trước
Từng bị băng huyết, bà xã Trường Giang - Nhã Phương nhập viện khi đang bầu lần 3

Từng bị băng huyết, bà xã Trường Giang - Nhã Phương nhập viện khi đang bầu lần 3

Hậu trường 1 giờ 51 phút trước
Rùng mình cảnh tượng máy bay phát nổ thành quả cầu lửa khổng lồ, ít nhất 14 người thương vong

Rùng mình cảnh tượng máy bay phát nổ thành quả cầu lửa khổng lồ, ít nhất 14 người thương vong

Video 1 giờ 51 phút trước
Vợ bàng hoàng phát hiện chồng và con nuôi tử vong dưới ao tôm

Vợ bàng hoàng phát hiện chồng và con nuôi tử vong dưới ao tôm

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Tử vi 6 ngày liên tiếp (10, 11, 12, 13, 14 và 15/11), 3 con giáp có Quý Nhân phù trợ, thay đổi ngoạn mục, Tài Lộc bùng nổ, chạm đỉnh giàu sang

Tử vi 6 ngày liên tiếp (10, 11, 12, 13, 14 và 15/11), 3 con giáp có Quý Nhân phù trợ, thay đổi ngoạn mục, Tài Lộc bùng nổ, chạm đỉnh giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

'Lạnh người' nam sinh lớp 8 hành hung, đẩy bạn xuống hồ rồi bỏ đi

'Lạnh người' nam sinh lớp 8 hành hung, đẩy bạn xuống hồ rồi bỏ đi

Máy bay bị rơi động cơ trên không trước khi lao xuống đất, ít nhất 11 người thiệt mạng

Máy bay bị rơi động cơ trên không trước khi lao xuống đất, ít nhất 11 người thiệt mạng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/11/2025: Bật tăng trở lại, vàng nhẫn vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/11/2025: Bật tăng trở lại, vàng nhẫn vượt mặt vàng miếng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TIN MỚI: Bão Kalmaegi chưa tan, bão Fung-wong sắp đổ bộ biển Đông với cường độ siêu bão

TIN MỚI: Bão Kalmaegi chưa tan, bão Fung-wong sắp đổ bộ biển Đông với cường độ siêu bão

Nghi phạm sát hại hai mẹ con trong nhà ở Cà Mau đã tử vong

Nghi phạm sát hại hai mẹ con trong nhà ở Cà Mau đã tử vong

Vợ bàng hoàng phát hiện chồng và con nuôi tử vong dưới ao tôm

Vợ bàng hoàng phát hiện chồng và con nuôi tử vong dưới ao tôm

Bố của nam sinh bị bạn dùng dao đâm rồi hất xuống hồ: 'Hai cháu chơi thân...'

Bố của nam sinh bị bạn dùng dao đâm rồi hất xuống hồ: 'Hai cháu chơi thân...'

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể thiếu niên bị đuối nước tại hồ đá ở TP.HCM

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể thiếu niên bị đuối nước tại hồ đá ở TP.HCM

Nóng: Bão số 13 Kalmaegi cách Quy Nhơn 190km, có thể giật cấp 15-16 khi đổ bộ, ba tỉnh trong vùng nguy hiểm nhất

Nóng: Bão số 13 Kalmaegi cách Quy Nhơn 190km, có thể giật cấp 15-16 khi đổ bộ, ba tỉnh trong vùng nguy hiểm nhất