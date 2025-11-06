Chia sẻ day dứt của mẹ bé 4 tháng rơi xuống kênh tử vong: 'Em chỉ biết xin lỗi con hoài…'

Đời sống 06/11/2025 12:08

Hơn nửa tháng trôi qua kể từ vụ việc bé trai 4 tháng tuổi không may rơi xuống kênh Xẻo Rô (tỉnh An Giang) tử vong trong lúc ngủ khiến nhiều người xót xa. Trong căn nhà chưa đầy 10m² nằm sát mép nước, chị L.T.K (26 tuổi, ngụ ấp 2, xã An Biên) - mẹ của bé đang cố gắng từng ngày để ổn định lại cuộc sống sau biến cố đau lòng.

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật TP.HCM, sau thời gian trải qua biến cố lớn, chị L.T.K hiện đã dọn về bên ngoại sinh sống cùng các con. Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn, nhưng chị nói mình đang dần ổn định, cố gắng bắt đầu lại.

“Giờ mẹ con em dọn về bên ngoại ở. Ở đây cũng được 10 năm rồi, đằng sau nhà em cũng sửa lại hết, nói chung là tháo ra sửa hết luôn”, chị kể.

Chị K. cho biết hiện tại đang tính cho các con trở lại trường. “Giờ mẹ con em đi về bên ngoại ở, tính cho ba đứa nhỏ đi học lại, còn đứa út thì gửi vô trường mầm non. Rồi em đi làm, học cái nghề gì đó, để còn dễ coi con. Em cũng muốn kiếm tiền, tự học nghề. Nếu anh chị mạnh thường quân, ai thương em thì giúp em, chỉ dạy em vài ngày, em muốn đi học nghề làm nail đó.”

Nhắc đến những lời chỉ trích sau vụ việc bé trai 4 tháng tuổi không may bị rơi xuống sông, chị nghẹn giọng: “Người ta nói sao không kêu công an trước mà lại đi kêu YouTuber. Thật ra đâu có vậy. Nhiều lúc em bị trầm cảm, chỉ biết ngồi một góc, rồi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi con hoài thôi. Chỉ biết xin lỗi thôi… Con mình mất rồi biết sao giờ.”

Chia sẻ day dứt của mẹ bé 4 tháng rơi xuống kênh tử vong: 'Em chỉ biết xin lỗi con hoài…' - Ảnh 1
Người mẹ chưa thôi day dứt và xót xa mỗi khi nhắc đến câu con trai xấu số của mình - Ảnh: Báo Đời sống và Pháp luật 

Những người xung quanh sợ chị suy nghĩ tiêu cực, thường cố gắng động viên, chọc cho chị cười. “Mấy anh chị thấy em buồn quá, sợ em nghĩ bậy nên chọc em cười. Em cũng không muốn cười đâu, mà người ta chọc thì cũng ráng cười cho vui.”

Về số tiền mọi người hỗ trợ và giúp đỡ, chị Kiều cho biết, “Em gửi hết bên cơ quan, người ta gửi vô sổ tiết kiệm cho em rồi. Em lấy tiền lời đó nuôi con, mua sữa, mua đồ ăn cho tụi nhỏ. Còn tiền gốc em để dành, mai mốt con lớn cần thì lấy cho con. Cũng có mấy anh chị gọi điện riêng cho em, gửi em ít tiền khoảng 1 triệu em cũng để mua sữa, mua đồ ăn cho con, dặn đừng buồn, đừng khóc nữa.”

Chị khẽ nói: “Giờ em chỉ muốn học nghề, đi làm, lo cho mấy đứa nhỏ. Vậy là đủ rồi.”

Chia sẻ day dứt của mẹ bé 4 tháng rơi xuống kênh tử vong: 'Em chỉ biết xin lỗi con hoài…' - Ảnh 2
Chị K. khóc nghẹn khi tìm thấy thi thể con - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 6h30 ngày 20/10, chị L.T.K. (26 tuổi, trú tại ấp 2, xã An Biên) thức dậy thì phát hiện con trai 4 tháng tuổi mất tích. 

Căn nhà của gia đình chị K. là nhà sàn cất ven kênh xáng Xẻo Rô, khi ngủ chị cùng các con nằm trên giường dựng sát kênh, nên nghi ngờ cháu bé có thể đã rơi xuống kênh.

"Con ngủ với tôi nhưng lúc thức dậy tôi không thấy con nữa", chị K. buồn rầu.

Được biết, gia đình chị K. có 5 người con, hoàn cảnh khó khăn. Cả gia đình sống trong căn chòi lá dựng tạm. Chị bán vé số, chồng thì đi biển thỉnh thoảng mới về. Cháu bé mất tích là con út trong gia đình. 

Hãi hùng trăn đất nặng hơn 30kg cuộn tròn nằm trong nhà dân

Hãi hùng trăn đất nặng hơn 30kg cuộn tròn nằm trong nhà dân

Phát hiện một cá thể trăn nặng hơn 30kg cuộn tròn trong góc nhà, người đàn ông tại Quảng Trị vội trình báo cơ quan chức năng.

Xem thêm
Từ khóa:   bé trai 4 tháng tuổi tin moi bé trai 4 tháng tuổi rơi xuống kênh

TIN MỚI NHẤT

Liên tiếp từ ngày 19/9 đến 29/9 âm lịch, 3 con giáp quay trúng ô tài lộc, Tiền Tài Phủ Phê, sinh lời gấp bội, ai nấy cũng phải ghen hờn đỏ mắt

Liên tiếp từ ngày 19/9 đến 29/9 âm lịch, 3 con giáp quay trúng ô tài lộc, Tiền Tài Phủ Phê, sinh lời gấp bội, ai nấy cũng phải ghen hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Phú Thọ: Con rể lái ô tô đâm bố vợ cũ tử vong tại chỗ đã ra đầu thú

Phú Thọ: Con rể lái ô tô đâm bố vợ cũ tử vong tại chỗ đã ra đầu thú

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Hiệu trưởng nói gì về vụ nam sinh hành hung rồi hất bạn xuống hồ nước?

Hiệu trưởng nói gì về vụ nam sinh hành hung rồi hất bạn xuống hồ nước?

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Chia sẻ day dứt của mẹ bé 4 tháng rơi xuống kênh tử vong: 'Em chỉ biết xin lỗi con hoài…'

Chia sẻ day dứt của mẹ bé 4 tháng rơi xuống kênh tử vong: 'Em chỉ biết xin lỗi con hoài…'

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Hãi hùng trăn đất nặng hơn 30kg cuộn tròn nằm trong nhà dân

Hãi hùng trăn đất nặng hơn 30kg cuộn tròn nằm trong nhà dân

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp có cơ hội gia tăng tài sản, Lộc Lá 'chạm nóc', Quý Nhân không rời, may mắn vận vào người, giàu sang vô đối

Trong 10 ngày cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp có cơ hội gia tăng tài sản, Lộc Lá 'chạm nóc', Quý Nhân không rời, may mắn vận vào người, giàu sang vô đối

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (7/11-8/11), 3 con giáp 'lọt vào mắt xanh Thần Tài', công danh vượng phát, tăng lương nhiều số

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (7/11-8/11), 3 con giáp 'lọt vào mắt xanh Thần Tài', công danh vượng phát, tăng lương nhiều số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Bật mí 5 lợi ích của cá chép với sức khỏe, bạn đạ biết chưa?

Bật mí 5 lợi ích của cá chép với sức khỏe, bạn đạ biết chưa?

Sống khỏe 2 giờ 5 phút trước
Vì sao bão số 13 được gọi là “đặc biệt nguy hiểm”?

Vì sao bão số 13 được gọi là “đặc biệt nguy hiểm”?

Đời sống 2 giờ 29 phút trước
Thông tin MỚI vụ nam sinh lớp 8 hành hung rồi hất bạn xuống hồ nước

Thông tin MỚI vụ nam sinh lớp 8 hành hung rồi hất bạn xuống hồ nước

Đời sống 2 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

'Lạnh người' nam sinh lớp 8 hành hung, đẩy bạn xuống hồ rồi bỏ đi

'Lạnh người' nam sinh lớp 8 hành hung, đẩy bạn xuống hồ rồi bỏ đi

Giá vàng hôm nay, ngày 6/11/2025: Bật tăng trở lại, vàng nhẫn vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/11/2025: Bật tăng trở lại, vàng nhẫn vượt mặt vàng miếng

Hiện trường cảnh sát khám xét nơi ở của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng

Hiện trường cảnh sát khám xét nơi ở của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phú Thọ: Con rể lái ô tô đâm bố vợ cũ tử vong tại chỗ đã ra đầu thú

Phú Thọ: Con rể lái ô tô đâm bố vợ cũ tử vong tại chỗ đã ra đầu thú

Hiệu trưởng nói gì về vụ nam sinh hành hung rồi hất bạn xuống hồ nước?

Hiệu trưởng nói gì về vụ nam sinh hành hung rồi hất bạn xuống hồ nước?

Hãi hùng trăn đất nặng hơn 30kg cuộn tròn nằm trong nhà dân

Hãi hùng trăn đất nặng hơn 30kg cuộn tròn nằm trong nhà dân

Vì sao bão số 13 được gọi là “đặc biệt nguy hiểm”?

Vì sao bão số 13 được gọi là “đặc biệt nguy hiểm”?

Thông tin MỚI vụ nam sinh lớp 8 hành hung rồi hất bạn xuống hồ nước

Thông tin MỚI vụ nam sinh lớp 8 hành hung rồi hất bạn xuống hồ nước

Tình tiết mới trong vụ 2 mẹ con tử vong tại nhà ở Cà Mau: Phát hiện thêm nam thi thể gần hiện trường

Tình tiết mới trong vụ 2 mẹ con tử vong tại nhà ở Cà Mau: Phát hiện thêm nam thi thể gần hiện trường