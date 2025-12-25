Chồng đòi về quê vợ ăn Tết, nào ngờ tôi tá hỏa khi phát hiện sự thật phía sau

Tâm sự 25/12/2025 17:20

Tôi đành ngậm ngùi nghe theo nhưng trong lòng vẫn rất buồn tủi. Những năm sau đó, tôi đề nghị anh về thăm gia đình mình, nhưng anh nhất quyết từ chối, một mực phải đưa vợ con về đón Tết ở quê nội.

Tôi còn nhớ cái Tết đầu tiên sau khi lấy anh. Phận con gái cưới chồng xa nên tôi chỉ mong được về nhà mình bên cạnh bố mẹ và các em. Thế nhưng chồng tôi nhất quyết đưa cả gia đình về quê anh ấy với lý do con gái cưới chồng thì phải ăn Tết nhà chồng. Tôi đành ngậm ngùi nghe theo nhưng trong lòng vẫn rất buồn tủi. Những năm sau đó, tôi đề nghị anh về thăm gia đình mình, nhưng anh nhất quyết từ chối, một mực phải đưa vợ con về đón Tết ở quê nội.

Chuyện sẽ chẳng có gì làm lạ nếu như mới đây, chồng tôi không đưa ra đề nghị khiến tôi phải sốc. Anh muốn Tết năm nay cả gia đình sẽ về quê vợ ăn Tết, vì mấy năm qua tôi chưa được đón Tết bên bố mẹ ruột. Nghe vậy, tôi vừa mừng, vừa cảm động đến phát khóc, vì cuối cùng chồng tôi cũng biết nghĩ cho cảm xúc của mình. Thế nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì tôi phải tá hỏa khi phát hiện ra bí mật động trời phía sau mà chồng tôi đang giấu.

Chồng đòi về quê vợ ăn Tết, nào ngờ tôi tá hỏa khi phát hiện sự thật phía sau - Ảnh 1
Bí mật động trời chồng giấu giếm khiến tôi bàng hoàng - Ảnh minh họa: Internet 

Trong lúc chồng tôi ngủ say, bất chợt điện thoại anh có tin nhắn đến, là tin nhắn của "tổng đài". Ban đầu tôi cũng không để ý lắm, nhưng chợt nghĩ lại, sao "tổng đài" lại nhắn tin vào giờ này. Bất chợt trong giây phút đó, lòng tôi gợn lên một cảm giác vô cùng bất an. Tôi mở điện thoại, bấm xem tin nhắn của “tổng đài” gửi. Dòng tin nhắn ấy đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được. “Mẹ con em vẫn chờ anh, Tết năm nay nếu anh không về thì em sẽ tìm đến nhà anh”.

Tôi vẫn muốn tin đây là một sự nhầm lẫn, nhưng sao có thể là nhầm lẫn khi số điện thoại này đã được anh lưu tên, lại còn rất nhiều tin nhắn cũ trước đó. Tôi lờ mờ hiểu ra lý do chồng tôi nằng nặc đòi về quê vợ ăn Tết. Thì ra anh có nhân tình ở quê nội và lại còn có con với người ấy. Tôi run rẩy bật khóc giữa đêm nhưng chồng tôi vẫn chưa biết chuyện gì. Có lẽ ngày mai kiểm tra tin nhắn, anh ấy sẽ biết chuyện tôi phát hiện ra. Tôi nên làm gì đây? Làm sao để đối mặt với sự thật nghiệt ngã này?

Chồng đòi về quê vợ ăn Tết, tưởng chuyện vui, nào ngờ tôi tá hỏa khi phát hiện sự thật phía sau

Chồng đòi về quê vợ ăn Tết, tưởng chuyện vui, nào ngờ tôi tá hỏa khi phát hiện sự thật phía sau

Tôi và chồng cưới nhau được gần 5 năm, hai vợ chồng mỗi người một quê, cùng lên thành phố lập nghiệp. Sau khi cưới xong, chúng tôi quyết định ở lại thành phố mưu sinh, mỗi năm chỉ về nhà vào đúng dịp Tết.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025, 3 con giáp phát tài phát lộc, giàu càng thêm giàu, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két

Sau ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025, 3 con giáp phát tài phát lộc, giàu càng thêm giàu, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
3 năm đánh lừa chồng hoàn hảo, vợ không ngờ một chiếc điện thoại cũ đã vén màn toàn bộ sự thật phía sau

3 năm đánh lừa chồng hoàn hảo, vợ không ngờ một chiếc điện thoại cũ đã vén màn toàn bộ sự thật phía sau

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Chồng ăn chơi trác táng, tôi tức giận đòi bế con về nhà ngoại nhưng hành động của bố chồng mới là điều khiến tôi 'cực sốc'

Chồng ăn chơi trác táng, tôi tức giận đòi bế con về nhà ngoại nhưng hành động của bố chồng mới là điều khiến tôi 'cực sốc'

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Sau đêm nay, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Cứ ngỡ chồng hiền lành, chỉ đến khi thấy vết lạ trên áo anh, tôi mới phát hiện mình đã bị lừa suốt 2 năm qua

Cứ ngỡ chồng hiền lành, chỉ đến khi thấy vết lạ trên áo anh, tôi mới phát hiện mình đã bị lừa suốt 2 năm qua

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Vừa xong tuần trăng mật, vợ nở nụ cười lạnh lẽo tiết lộ bí mật động trời khiến tôi 'rụng rời' chân tay

Vừa xong tuần trăng mật, vợ nở nụ cười lạnh lẽo tiết lộ bí mật động trời khiến tôi 'rụng rời' chân tay

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Nghe tiếng dưới bếp, dâu trẻ vác gậy đi đánh trộm để rồi bật khóc nức nở khi ánh đèn bật lên

Nghe tiếng dưới bếp, dâu trẻ vác gậy đi đánh trộm để rồi bật khóc nức nở khi ánh đèn bật lên

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Chồng đòi về quê vợ ăn Tết, nào ngờ tôi tá hỏa khi phát hiện sự thật phía sau

Chồng đòi về quê vợ ăn Tết, nào ngờ tôi tá hỏa khi phát hiện sự thật phía sau

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Ngay trong ngày giỗ của ba chồng, tôi 'rụng rời' chứng kiến hành động lạ của mẹ chồng và tình trẻ

Ngay trong ngày giỗ của ba chồng, tôi 'rụng rời' chứng kiến hành động lạ của mẹ chồng và tình trẻ

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Đưa nhân tình về làm hàng xóm để tiện qua lại, chồng không ngờ nhận 'cú chốt' chí mạng từ người vợ hiền lành

Đưa nhân tình về làm hàng xóm để tiện qua lại, chồng không ngờ nhận 'cú chốt' chí mạng từ người vợ hiền lành

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 26/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 26/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 25/12/2025: Vàng SJC lao dốc 1 triệu đồng từ đỉnh kỷ lục do người mua bán chốt lời

Giá vàng hôm nay, ngày 25/12/2025: Vàng SJC lao dốc 1 triệu đồng từ đỉnh kỷ lục do người mua bán chốt lời

Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bị chồng cũ mỉa mai nhan sắc, mẹ đơn thân đáp trả vẻn vẹn một câu khiến anh ta 'cứng họng' còn đám đông thì ngả mũ

Bị chồng cũ mỉa mai nhan sắc, mẹ đơn thân đáp trả vẻn vẹn một câu khiến anh ta 'cứng họng' còn đám đông thì ngả mũ

Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã rước phụ nữ khác, chồng bị ‘ăn chửi’ té tát nhưng sự thật đằng sau lại khiến ai cũng rơi nước mắt

Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã rước phụ nữ khác, chồng bị ‘ăn chửi’ té tát nhưng sự thật đằng sau lại khiến ai cũng rơi nước mắt

Đi công tác xa, nửa đêm bỏ qua điện thoại của vợ, chồng 'lạnh sống lưng' khi nghe tin báo ngày hôm sau

Đi công tác xa, nửa đêm bỏ qua điện thoại của vợ, chồng 'lạnh sống lưng' khi nghe tin báo ngày hôm sau

3 năm đánh lừa chồng hoàn hảo, vợ không ngờ một chiếc điện thoại cũ đã vén màn toàn bộ sự thật phía sau

3 năm đánh lừa chồng hoàn hảo, vợ không ngờ một chiếc điện thoại cũ đã vén màn toàn bộ sự thật phía sau

Chồng ăn chơi trác táng, tôi tức giận đòi bế con về nhà ngoại nhưng hành động của bố chồng mới là điều khiến tôi 'cực sốc'

Chồng ăn chơi trác táng, tôi tức giận đòi bế con về nhà ngoại nhưng hành động của bố chồng mới là điều khiến tôi 'cực sốc'

Nghe tiếng dưới bếp, dâu trẻ vác gậy đi đánh trộm để rồi bật khóc nức nở khi ánh đèn bật lên

Nghe tiếng dưới bếp, dâu trẻ vác gậy đi đánh trộm để rồi bật khóc nức nở khi ánh đèn bật lên