Chồng ăn chơi trác táng, tôi tức giận đòi bế con về nhà ngoại nhưng hành động của bố chồng mới là điều khiến tôi 'cực sốc'

Tâm sự 25/12/2025 17:55

Mặc dù biết chồng có tính ăn chơi, nhưng lời hứa hẹn thay đổi tu chí làm ăn của anh ấy khiến tôi mủi lòng nên vẫn đồng ý kết hôn. Không ngờ đây lại là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi. Chồng tôi chứng nào tật nấy, dạo gần đây anh ấy lại tiếp tục chơi bơi không dứt, ngày càng lún sâu khiến cả hai vợ chồng cãi nhau rất lớn, thậm chí tôi đã nản lòng chỉ muốn ly hôn để giải thoát khỏi cảnh này.

Tôi lấy chồng 5 năm trước, bây giờ tôi đã là mẹ của 2 đứa con nhỏ. Nhưng mọi người biết không, lúc nào tôi cũng có cảm giác lạc lõng ở nhà chồng.

Mặc dù biết chồng có tính ăn chơi, nhưng lời hứa hẹn thay đổi tu chí làm ăn của anh ấy khiến tôi mủi lòng nên vẫn đồng ý kết hôn. Không ngờ đây lại là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi. Chồng tôi chứng nào tật nấy, dạo gần đây anh ấy lại tiếp tục chơi bơi không dứt, ngày càng lún sâu khiến cả hai vợ chồng cãi nhau rất lớn, thậm chí tôi đã nản lòng chỉ muốn ly hôn để giải thoát khỏi cảnh này.

Hôm đó, chán chường không còn chịu nổi nữa, tôi xin phép ông bà nội cho tôi cùng hai đứa con về ngoại chơi ít bữa cho khuây khoả rồi tối về. Vì ông bà thấy tôi cãi nhau với chồng trước đó nên không cho đi. Lúc này, tôi vẫn cố tình đi ra khỏi nhà thì bố chồng tôi từ trong nhà lao ra túm lấy ba lô của con tôi đang đeo trên vai, giật mạnh rồi vứt xuống đất. Chưa hài lòng, ông ấy chạy ngay vào bếp đem dao ra dọa khiến hai đứa nhỏ sợ hãi khóc toáng lên. Ông nói muốn đi thì đi một mình, bỏ hai đứa con ở lại nếu không ông sẽ "chém chết".

Chồng ăn chơi trác táng, tôi tức giận đòi bế con về nhà ngoại nhưng hành động của bố chồng mới là điều khiến tôi 'cực sốc' - Ảnh 1
Tôi đau đớn nhận ra 'bộ mặt thật' đằng sau câu nói ngọt ngào của nhà chồng - Ảnh minh họa: Internet

Chưa kể, lúc trước, khi con trai họ chơi bời thì ba mẹ chồng lẫn cô em chồng dụ dỗ ngọt ngào khuyên tôi thông cảm, từ từ chồng sẽ thay đổi. Vậy mà sau lưng cô em chồng lại đặt điều nói tôi hỗn láo, đem cả gia đình tôi ra nói xấu đủ điều trên đời. Tôi biết được chuyện này là nhờ em dâu vô tình nghe hai mẹ con họ nói chuyện rồi kể lại. Đúng là người ta nói không sai “giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”.

Quá đáng hơn, mẹ chồng mách với chồng tôi rằng tôi ăn uống không thèm mời người lớn một câu. Tôi liền bật lại: “Mẹ nói con không mời là khi nào?”. Lúc này bà chỉ im lặng, mặt tỏ ra ấm ức lắm. Sau đó, bà kể cho con gái nghe rồi khóc thút thít như thể tôi mới là người kiếm chuyện vậy.

Chồng vẫn cứ ham chơi, nhà chồng thì chèn ép đủ điều xoay tôi như chong chóng. Bây giờ tôi nên bỏ hết ngoài tai cố gắng sống ở nhà chồng để con có đầy đủ tình thương hay nên dứt khoát ly hôn giành quyền nuôi con thoát khỏi cảnh này đây?

Chồng không biết lo cho gia đình, tôi tức giận đòi bế con về nhà ngoại nhưng hành động của bố chồng mới là điều khiến tôi 'cực sốc'

Chồng không biết lo cho gia đình, tôi tức giận đòi bế con về nhà ngoại nhưng hành động của bố chồng mới là điều khiến tôi 'cực sốc'

Tôi lấy chồng 5 năm trước, bây giờ tôi đã là mẹ của 2 đứa con nhỏ. Nhưng mọi người biết không, lúc nào tôi cũng có cảm giác lạc lõng ở nhà chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025, 3 con giáp phát tài phát lộc, giàu càng thêm giàu, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két

Sau ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025, 3 con giáp phát tài phát lộc, giàu càng thêm giàu, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
3 năm đánh lừa chồng hoàn hảo, vợ không ngờ một chiếc điện thoại cũ đã vén màn toàn bộ sự thật phía sau

3 năm đánh lừa chồng hoàn hảo, vợ không ngờ một chiếc điện thoại cũ đã vén màn toàn bộ sự thật phía sau

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Chồng ăn chơi trác táng, tôi tức giận đòi bế con về nhà ngoại nhưng hành động của bố chồng mới là điều khiến tôi 'cực sốc'

Chồng ăn chơi trác táng, tôi tức giận đòi bế con về nhà ngoại nhưng hành động của bố chồng mới là điều khiến tôi 'cực sốc'

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Sau đêm nay, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Cứ ngỡ chồng hiền lành, chỉ đến khi thấy vết lạ trên áo anh, tôi mới phát hiện mình đã bị lừa suốt 2 năm qua

Cứ ngỡ chồng hiền lành, chỉ đến khi thấy vết lạ trên áo anh, tôi mới phát hiện mình đã bị lừa suốt 2 năm qua

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Vừa xong tuần trăng mật, vợ nở nụ cười lạnh lẽo tiết lộ bí mật động trời khiến tôi 'rụng rời' chân tay

Vừa xong tuần trăng mật, vợ nở nụ cười lạnh lẽo tiết lộ bí mật động trời khiến tôi 'rụng rời' chân tay

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Nghe tiếng dưới bếp, dâu trẻ vác gậy đi đánh trộm để rồi bật khóc nức nở khi ánh đèn bật lên

Nghe tiếng dưới bếp, dâu trẻ vác gậy đi đánh trộm để rồi bật khóc nức nở khi ánh đèn bật lên

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Chồng đòi về quê vợ ăn Tết, nào ngờ tôi tá hỏa khi phát hiện sự thật phía sau

Chồng đòi về quê vợ ăn Tết, nào ngờ tôi tá hỏa khi phát hiện sự thật phía sau

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Ngay trong ngày giỗ của ba chồng, tôi 'rụng rời' chứng kiến hành động lạ của mẹ chồng và tình trẻ

Ngay trong ngày giỗ của ba chồng, tôi 'rụng rời' chứng kiến hành động lạ của mẹ chồng và tình trẻ

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Đưa nhân tình về làm hàng xóm để tiện qua lại, chồng không ngờ nhận 'cú chốt' chí mạng từ người vợ hiền lành

Đưa nhân tình về làm hàng xóm để tiện qua lại, chồng không ngờ nhận 'cú chốt' chí mạng từ người vợ hiền lành

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 26/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 26/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 25/12/2025: Vàng SJC lao dốc 1 triệu đồng từ đỉnh kỷ lục do người mua bán chốt lời

Giá vàng hôm nay, ngày 25/12/2025: Vàng SJC lao dốc 1 triệu đồng từ đỉnh kỷ lục do người mua bán chốt lời

Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã rước phụ nữ khác, chồng bị ‘ăn chửi’ té tát nhưng sự thật đằng sau lại khiến ai cũng rơi nước mắt

Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã rước phụ nữ khác, chồng bị ‘ăn chửi’ té tát nhưng sự thật đằng sau lại khiến ai cũng rơi nước mắt

Đi công tác xa, nửa đêm bỏ qua điện thoại của vợ, chồng 'lạnh sống lưng' khi nghe tin báo ngày hôm sau

Đi công tác xa, nửa đêm bỏ qua điện thoại của vợ, chồng 'lạnh sống lưng' khi nghe tin báo ngày hôm sau

3 năm đánh lừa chồng hoàn hảo, vợ không ngờ một chiếc điện thoại cũ đã vén màn toàn bộ sự thật phía sau

3 năm đánh lừa chồng hoàn hảo, vợ không ngờ một chiếc điện thoại cũ đã vén màn toàn bộ sự thật phía sau

Nghe tiếng dưới bếp, dâu trẻ vác gậy đi đánh trộm để rồi bật khóc nức nở khi ánh đèn bật lên

Nghe tiếng dưới bếp, dâu trẻ vác gậy đi đánh trộm để rồi bật khóc nức nở khi ánh đèn bật lên

Chồng đòi về quê vợ ăn Tết, nào ngờ tôi tá hỏa khi phát hiện sự thật phía sau

Chồng đòi về quê vợ ăn Tết, nào ngờ tôi tá hỏa khi phát hiện sự thật phía sau

Ngay trong ngày giỗ của ba chồng, tôi 'rụng rời' chứng kiến hành động lạ của mẹ chồng và tình trẻ

Ngay trong ngày giỗ của ba chồng, tôi 'rụng rời' chứng kiến hành động lạ của mẹ chồng và tình trẻ