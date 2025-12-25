Đang khóc nghẹn nhận tro cốt chồng mất khi đi xuất khẩu lao động, tôi bỗng 'hóa đá' vì tấm ảnh bí mật phía sau bình tro

Tâm sự 25/12/2025 16:30

Hơn một năm sau khi sang Nhật, chồng tôi đã trả gần hết nợ. Mỗi lần gọi về nhà, anh lại động viên tôi cố gắng, đợi anh thêm 2 năm nữa, khi đó có vốn, chúng tôi sẽ kinh doanh gì đó ở nhà. 

Tôi vừa trở thành góa phụ mọi người ạ. Lấy chồng hơn 3 năm thì 2/3 thời gian này phải một mình sống và nuôi con. Tôi đã quá mệt mỏi với trách nhiệm trên đầu. Chồng tôi là người đàn ông mê cờ bạc, rượu chè. Cưới được một năm thì anh nợ 800 triệu. Lúc ấy chúng tôi chẳng biết phải kiếm tiền thế nào, lương công nhân thì được vài triệu bạc. 

Thế là chồng tôi nghe lời bạn bè, rủ đi xuất khẩu lao động ở Nhật. Tôi một mình ở nhà, vừa lo chăm sóc con cái, vừa phải chiều lòng mẹ chồng khó tính. Nhiều lúc nghĩ tủi thân lắm, nhưng nghĩ đến chồng ở xa cũng đang làm quần quật kiếm tiền, tôi phải tự vực dậy tinh thần của mình.

 

Hơn một năm sau khi sang Nhật, chồng tôi đã trả gần hết nợ. Mỗi lần gọi về nhà, anh lại động viên tôi cố gắng, đợi anh thêm 2 năm nữa, khi đó có vốn, chúng tôi sẽ kinh doanh gì đó ở nhà. 

Đang khóc nghẹn nhận tro cốt chồng mất khi đi xuất khẩu lao động, tôi bỗng 'hóa đá' vì tấm ảnh bí mật phía sau bình tro - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vậy mà gần một năm nay, chồng tôi không gửi về nhà đồng nào. Mọi chi phí sinh hoạt đều do tôi tự gánh vác. Tôi hỏi tiền thì chồng bảo kinh tế khó khăn, giờ dịch bệnh nên công việc không kiếm được như trước. Bạn bè tôi nghe đều bảo khả năng chồng có người phụ nữ khác nên mới bỏ bê vợ con. Còn tôi thì vẫn tin chồng và nghĩ anh một lòng hướng về vợ con mà thôi. 

 

Thế rồi vào cái ngày định mệnh ấy, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ bên Nhật. Họ nói chồng tôi đã qua đời vì đột quỵ. Vì chi phí để đưa xác về quá cao nên chúng tôi gửi giấy tờ sang bên đó, sau khi chồng tôi chỉ còn một nắm tro tàn, anh mới được gửi về Việt Nam.

Hôm ấy khi ra sân bay đón anh, tôi khóc nức nở, nghĩ mình đã đón được chồng về đến nhà rồi. Vậy mà khi trở về, lục balo của chồng, tôi sốc đến nỗi câm lặng, bên trong có rất nhiều ảnh mà chồng tôi chụp với người phụ nữ khác. Điều đó có nghĩa là thời gian qua, chồng tôi đã lừa dối vợ. Có lẽ khi cặp bồ, chồng tôi chu cấp cho cô ta nên mới không gửi tiền về cho vợ. Thú thật sau khi biết chuyện, tôi thấy hận chồng hơn là thương. Anh bắt tôi phải làm góa phụ khi quá trẻ, một mình nuôi con với 2 bàn tay trắng, tôi sẽ phải làm gì để gánh vác cả gia đình này đây? 

'Mồi chài' chồng đại gia của bạn thân thành công, để rồi phải trốn chui trốn nhủi 1 năm vì một câu nói

'Mồi chài' chồng đại gia của bạn thân thành công, để rồi phải trốn chui trốn nhủi 1 năm vì một câu nói

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ngày nào cũng gặp nhau ở công ty, tối về lại nhắn tin nói chuyện, dần dần, tôi chủ động đến với anh. Lúc đầu anh cũng rất e dè với tôi. Cho đến một hôm, tôi cố tình chuốc say rồi gài anh lên giường. 

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Cắp tiền của mẹ chồng rồi 'gắp lửa bỏ tay người' cho chị dâu nghèo, em dâu không ngờ bị vạch trần chỉ vì một sơ hở nhỏ

Cắp tiền của mẹ chồng rồi 'gắp lửa bỏ tay người' cho chị dâu nghèo, em dâu không ngờ bị vạch trần chỉ vì một sơ hở nhỏ

Tâm sự Eva 48 phút trước
Đang khóc nghẹn nhận tro cốt chồng mất khi đi xuất khẩu lao động, tôi bỗng 'hóa đá' vì tấm ảnh bí mật phía sau bình tro

Đang khóc nghẹn nhận tro cốt chồng mất khi đi xuất khẩu lao động, tôi bỗng 'hóa đá' vì tấm ảnh bí mật phía sau bình tro

Tâm sự 48 phút trước
Đi đám cưới người quen, vừa nhìn mặt chú rể, cô gái lao vào tát tới tấp, khi biết sự thật cả hội trường hô hào

Đi đám cưới người quen, vừa nhìn mặt chú rể, cô gái lao vào tát tới tấp, khi biết sự thật cả hội trường hô hào

Tâm sự 48 phút trước
Yêu nhau 5 năm thắm thiết, vì một câu nói của mẹ mà bạn trai nhẫn tâm nói lời chia tay tôi

Yêu nhau 5 năm thắm thiết, vì một câu nói của mẹ mà bạn trai nhẫn tâm nói lời chia tay tôi

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Rộ tin đồn Triệu Lệ Dĩnh đã hết thời, không làm 'khách mời' cho đàn em

Rộ tin đồn Triệu Lệ Dĩnh đã hết thời, không làm 'khách mời' cho đàn em

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Cục sạc dự phòng điện thoại gây cháy đỏ rực xưởng gỗ, thiệt hại lớn ở Tây Ninh

Cục sạc dự phòng điện thoại gây cháy đỏ rực xưởng gỗ, thiệt hại lớn ở Tây Ninh

Video 1 giờ 9 phút trước
Chồng cũ nói lý do vì sao chưa đi bước nữa, anh mỉm cười nói một câu khiến tôi đánh rơi ly nước vỡ nát

Chồng cũ nói lý do vì sao chưa đi bước nữa, anh mỉm cười nói một câu khiến tôi đánh rơi ly nước vỡ nát

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Mẹ chồng khó chịu vì con trai đưa hết tiền lương cho vợ

Mẹ chồng khó chịu vì con trai đưa hết tiền lương cho vợ

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Nhấc nắp bồn cầu lên, người đàn ông sốc nặng khi phát hiện ra con trăn khổng lồ dài 4 mét đang nâng cao đầu

Nhấc nắp bồn cầu lên, người đàn ông sốc nặng khi phát hiện ra con trăn khổng lồ dài 4 mét đang nâng cao đầu

Video 1 giờ 31 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, đổi đời giàu sang

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 26/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 26/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đi đám cưới người quen, vừa nhìn mặt chú rể, cô gái lao vào tát tới tấp, khi biết sự thật cả hội trường hô hào

Đi đám cưới người quen, vừa nhìn mặt chú rể, cô gái lao vào tát tới tấp, khi biết sự thật cả hội trường hô hào

Yêu nhau 5 năm thắm thiết, vì một câu nói của mẹ mà bạn trai nhẫn tâm nói lời chia tay tôi

Yêu nhau 5 năm thắm thiết, vì một câu nói của mẹ mà bạn trai nhẫn tâm nói lời chia tay tôi

Chồng cũ nói lý do vì sao chưa đi bước nữa, anh mỉm cười nói một câu khiến tôi đánh rơi ly nước vỡ nát

Chồng cũ nói lý do vì sao chưa đi bước nữa, anh mỉm cười nói một câu khiến tôi đánh rơi ly nước vỡ nát

Mẹ chồng khó chịu vì con trai đưa hết tiền lương cho vợ

Mẹ chồng khó chịu vì con trai đưa hết tiền lương cho vợ

Vợ có thai 5 tháng chồng vẫn bắt nịt bụng, ngày siêu âm chồng 'gục ngã' khi biết tình hình sức khỏe của đứa trẻ

Vợ có thai 5 tháng chồng vẫn bắt nịt bụng, ngày siêu âm chồng 'gục ngã' khi biết tình hình sức khỏe của đứa trẻ

Đợi mãi không thấy vợ quay vào giữa đêm khuya, tôi bèn đi tìm vợ rồi lặng người khi thấy cảnh tượng kinh hoàng

Đợi mãi không thấy vợ quay vào giữa đêm khuya, tôi bèn đi tìm vợ rồi lặng người khi thấy cảnh tượng kinh hoàng