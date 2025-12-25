Cứ ngỡ chồng hiền lành, chỉ đến khi thấy vết lạ trên áo anh, tôi mới phát hiện mình đã bị lừa suốt 2 năm qua

Tâm sự gia đình 25/12/2025 17:45

Vì máy giặt bị hư nên toàn bộ quần áo tôi phải giặt bằng tay. Đến khi giặt đồ đi làm của chồng, tôi phát hiện một vết đỏ, đưa lên mũi ngửi thì là son môi. Màu son này tôi chưa dùng bao giờ, chỉ có thể là của một người phụ nữ khác. Tôi chợt nghĩ, chẳng lẽ chồng mình ngoại tình

Từ khi yêu đến lúc cưới nhau, tôi đều dành niềm tin tuyệt đối cho anh. Vì vậy việc chồng ngoại tình là điều tôi vô cùng sốc. Bởi đa số thời gian anh đều dành cho vợ con. Mỗi cuối tuần anh đều đưa tôi và con đi chơi, ăn uống. Ở nhà cũng chẳng thấy anh cầm điện thoại nhắn tin với ai đó. Vì vậy tôi tin tưởng anh tuyệt đối, không mảy may nghi ngờ gì.

Anh là nhân viên của công ty tư nhân. Tôi ở nhà buôn bán online và nội trợ. Mức thu nhập của hai vợ chồng cũng đủ sống. Có tháng dư, có tháng không nhưng chúng tôi vẫn không lâm vào cảnh thiếu thốn. Anh là người biết tiết kiệm, không nhậu nhẹt, không cờ bạc.

 

Mỗi ngày anh đi làm về rất đúng giờ, luôn dành thời gian chơi với con. Nói chung gia đình tôi rất hạnh phúc. Tôi chẳng bao giờ nghi ngờ gì chồng. Đến điện thoại của anh, tôi cũng không đụng đến. Có thể nói tôi tin chồng tuyệt đối. Nhưng nào ngờ anh lại lừa dối tôi trắng trợn như vậy. Nếu không có vết đỏ lạ trên áo đó thì có thể suốt đời tôi vẫn bị chồng cắm sừng mà không hay.

Cứ ngỡ chồng hiền lành, chỉ đến khi thấy vết lạ trên áo anh, tôi mới phát hiện mình đã bị lừa suốt 2 năm qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lần đó, vì máy giặt bị hư nên toàn bộ quần áo tôi phải giặt bằng tay. Đến khi giặt đồ đi làm của chồng, tôi phát hiện một vết đỏ, đưa lên mũi ngửi thì là son môi. Màu son này tôi chưa dùng bao giờ, chỉ có thể là của một người phụ nữ khác. Tôi chợt nghĩ, chẳng lẽ chồng mình ngoại tình? Nguyên một ngày hôm đó, tôi không buôn bán được gì. Đêm đó tôi mất ngủ, nhìn chồng nằm ngáy ngon lành bên cạnh, tôi nổi điên.

Không chịu đựng được nữa, tôi ngồi bật dậy lục lọi điện thoại, túi xách đi làm của chồng. Không ngờ trong ví có hộp bao cao su dùng dở. Trong hộp thư Zalo đầy những tin nhắn ngọt ngào dù không đề tên. Lịch sử tin nhắn cho thấy, cả hai đã quen nhau 2 năm nay. Điều này khiến tôi vô cùng căm phẫn.

Tôi vừa giận chồng, vừa trách bản thân đã tin anh quá nhiều. Suốt mấy năm qua, tôi cứ tưởng anh là người chồng tốt. Tôi tự hào chồng mình không bao giờ như những gã đàn ông ngoại tình khác. Nhưng nào ngờ, anh cũng là người đàn ông tệ bạc, lừa dối vợ con. Giờ tôi đang rất rối bời.  

Đưa nhân tình về làm hàng xóm để tiện qua lại, chồng không ngờ nhận 'cú chốt' chí mạng từ người vợ hiền lành

Đưa nhân tình về làm hàng xóm để tiện qua lại, chồng không ngờ nhận 'cú chốt' chí mạng từ người vợ hiền lành

Ngày nào anh cũng thức dậy sớm, mặc quần áo tươm tất, đi tập thể dục mà cũng xịt nước hoa. Điều này khiến chị càng nghi ngờ hơn. Sau nhiều lần quan sát chồng, chị biết anh có hẹn với ả ta vào mỗi buổi sáng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025, 3 con giáp phát tài phát lộc, giàu càng thêm giàu, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két

Sau ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025, 3 con giáp phát tài phát lộc, giàu càng thêm giàu, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
3 năm đánh lừa chồng hoàn hảo, vợ không ngờ một chiếc điện thoại cũ đã vén màn toàn bộ sự thật phía sau

3 năm đánh lừa chồng hoàn hảo, vợ không ngờ một chiếc điện thoại cũ đã vén màn toàn bộ sự thật phía sau

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Chồng ăn chơi trác táng, tôi tức giận đòi bế con về nhà ngoại nhưng hành động của bố chồng mới là điều khiến tôi 'cực sốc'

Chồng ăn chơi trác táng, tôi tức giận đòi bế con về nhà ngoại nhưng hành động của bố chồng mới là điều khiến tôi 'cực sốc'

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Sau đêm nay, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Cứ ngỡ chồng hiền lành, chỉ đến khi thấy vết lạ trên áo anh, tôi mới phát hiện mình đã bị lừa suốt 2 năm qua

Cứ ngỡ chồng hiền lành, chỉ đến khi thấy vết lạ trên áo anh, tôi mới phát hiện mình đã bị lừa suốt 2 năm qua

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Vừa xong tuần trăng mật, vợ nở nụ cười lạnh lẽo tiết lộ bí mật động trời khiến tôi 'rụng rời' chân tay

Vừa xong tuần trăng mật, vợ nở nụ cười lạnh lẽo tiết lộ bí mật động trời khiến tôi 'rụng rời' chân tay

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Nghe tiếng dưới bếp, dâu trẻ vác gậy đi đánh trộm để rồi bật khóc nức nở khi ánh đèn bật lên

Nghe tiếng dưới bếp, dâu trẻ vác gậy đi đánh trộm để rồi bật khóc nức nở khi ánh đèn bật lên

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Chồng đòi về quê vợ ăn Tết, nào ngờ tôi tá hỏa khi phát hiện sự thật phía sau

Chồng đòi về quê vợ ăn Tết, nào ngờ tôi tá hỏa khi phát hiện sự thật phía sau

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Ngay trong ngày giỗ của ba chồng, tôi 'rụng rời' chứng kiến hành động lạ của mẹ chồng và tình trẻ

Ngay trong ngày giỗ của ba chồng, tôi 'rụng rời' chứng kiến hành động lạ của mẹ chồng và tình trẻ

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Đưa nhân tình về làm hàng xóm để tiện qua lại, chồng không ngờ nhận 'cú chốt' chí mạng từ người vợ hiền lành

Đưa nhân tình về làm hàng xóm để tiện qua lại, chồng không ngờ nhận 'cú chốt' chí mạng từ người vợ hiền lành

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 26/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 26/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 25/12/2025: Vàng SJC lao dốc 1 triệu đồng từ đỉnh kỷ lục do người mua bán chốt lời

Giá vàng hôm nay, ngày 25/12/2025: Vàng SJC lao dốc 1 triệu đồng từ đỉnh kỷ lục do người mua bán chốt lời

Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa xong tuần trăng mật, vợ nở nụ cười lạnh lẽo tiết lộ bí mật động trời khiến tôi 'rụng rời' chân tay

Vừa xong tuần trăng mật, vợ nở nụ cười lạnh lẽo tiết lộ bí mật động trời khiến tôi 'rụng rời' chân tay

Đưa nhân tình về làm hàng xóm để tiện qua lại, chồng không ngờ nhận 'cú chốt' chí mạng từ người vợ hiền lành

Đưa nhân tình về làm hàng xóm để tiện qua lại, chồng không ngờ nhận 'cú chốt' chí mạng từ người vợ hiền lành

Bị mỉa mai 'con không giống bố', vợ trẻ tung ra 'vũ khí bí mật' khiến mẹ chồng bỗng im bặt

Bị mỉa mai 'con không giống bố', vợ trẻ tung ra 'vũ khí bí mật' khiến mẹ chồng bỗng im bặt

Vợ bỏ đi để lại đứa con đỏ hỏn, chồng ôm hận suốt nhiều năm để rồi quỵ ngã khi biết sự thật đau lòng phía sau

Vợ bỏ đi để lại đứa con đỏ hỏn, chồng ôm hận suốt nhiều năm để rồi quỵ ngã khi biết sự thật đau lòng phía sau

Vợ đi công tác vẫn khiến chồng và nhân tình 'trắng mắt' vì một que tăm để lại làm ám hiệu

Vợ đi công tác vẫn khiến chồng và nhân tình 'trắng mắt' vì một que tăm để lại làm ám hiệu

Vung tay đánh vợ lần đầu vì 500 nghìn cô ấy 'tiếc rẻ' với bố đẻ, tôi đau đớn nhận ra bộ mặt thật của người đầu ốp tay gối

Vung tay đánh vợ lần đầu vì 500 nghìn cô ấy 'tiếc rẻ' với bố đẻ, tôi đau đớn nhận ra bộ mặt thật của người đầu ốp tay gối