Tối 24/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Thường (28 tuổi, quê Phú Thọ) – nghi phạm trong vụ đâm người phụ nữ xảy ra trên đường Trường Chinh, phường An Khê.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Phòng cảnh sát hình sự (Công an Đà Nẵng) - lực lượng chủ công, phối hợp Công an phường Sơn Trà, Bộ đội biên phòng cảng Tiên Sa, cảnh sát cơ động... đã bắt giữ Nguyễn Xuân Thường (28 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ) khi đang lẩn trốn trong hang đá trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng).

Đây là người đã dùng hung khí đâm liên tiếp nhiều nhát vào người phụ nữ gây xôn xao trên mạng xã hội.

Vào khoảng 9h15 ngày 23-12, Công an phường An Khê (Đà Nẵng) nhận được tin báo về việc một phụ nữ bị đâm bất tỉnh trên đường Trường Chinh (phường An Khê) nên đã cử lực lượng xuống hiện trường để giải quyết.

Nghi phạm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở một hang đá trên bán đảo Sơn Trà - Ảnh: Báo Người Lao Động

Nạn nhân là chị T.T.L. (33 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ), bị một người đàn ông cầm kéo đâm nhiều lần vào vùng cổ, lưng gây thương tích nặng, mất nhiều máu và bất tỉnh.

Khi người dân phát hiện hô hoán, người đàn ông liên quan dừng tay, bỏ chạy. Chị L. được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Qua xác minh, nghi phạm là Nguyễn Xuân Thường, là chồng của nạn nhân.

Camera ghi lại cảnh người chồng tấn công vợ - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay sau khi xảy ra sự việc, các đơn vị của Công an Đà Nẵng đã có mặt, phong tỏa hiện trường, truy xét đối tượng.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh ghi lại cảnh một người phụ nữ bị một người đàn ông sử dụng hung khí đâm nhiều nhát trên đường Trường Chinh (Đà Nẵng).

Hình ảnh từ camera ghi lại khoảng 8h50 ngày 23-12, một người phụ nữ đi trên đường Trường Chinh đến gặp một người đàn ông và hai bên xảy ra lời qua tiếng lại.

Người đàn ông sau đó đã dùng một vật nhọn đâm liên tiếp nhiều nhát vào người phụ nữ. Người phụ nữ ngã xuống đất chỉ biết ôm người kêu cứu. Sự việc chỉ dừng lại sau khi có người đi đường dừng xe và hô hoán.

