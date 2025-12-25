Danh tính hai học sinh lớp 8 tử vong thương tâm khi câu cá

Đời sống 25/12/2025 05:30

Tối 24/12, lãnh đạo xã Tân Kỳ (Nghệ An) xác nhận một vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra trên địa bàn, khiến 2 học sinh lớp 8 tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, tối 24/12, lãnh đạo UBND xã Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, khiến hai học sinh lớp 8 tử vong.

Vào khoảng 18h cùng ngày, gia đình không thấy hai cháu Đ.V.T và T.V.H (cùng sinh năm 2011, là học sinh lớp 8, Trường THCS Kỳ Tân) trở về nhà như thường lệ nên đã tổ chức tìm kiếm.

Trong quá trình tìm kiếm, người dân và gia đình phát hiện hai cháu nằm dưới hồ nước công viên tại khu vực trung tâm xã Tân Kỳ. Ngay sau đó, sự việc được trình báo chính quyền địa phương.

Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Tân Kỳ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân tổ chức trục vớt các nạn nhân. Tuy nhiên, khi được đưa lên bờ, cả hai cháu đã tử vong.

Theo xác minh ban đầu, trước đó hai học sinh rủ nhau ra khu vực hồ công viên để vui chơi và câu cá. Trong lúc câu cá, do bất cẩn, cả hai không may trượt chân rơi xuống hồ nước, dẫn đến đuối nước.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân lo hậu sự. Đồng thời, UBND xã Tân Kỳ cho biết sẽ tiến hành rà soát lại khu vực hồ công viên, xem xét bổ sung biển cảnh báo, rào chắn và các biện pháp đảm bảo an toàn nhằm phòng ngừa những tai nạn đuối nước tương tự, đặc biệt trong dịp cuối năm.

Nổ kinh hoàng ở viện dưỡng lão, nhiều người tử vong và mất tích

Nổ kinh hoàng ở viện dưỡng lão, nhiều người tử vong và mất tích

Vụ nổ lớn, nghi do khí gas, làm sập một phần viện dưỡng lão ở ngoại ô Philadelphia, khiến ít nhất 2 người chết, nhiều người mắc kẹt.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vong đuối nước tin moi

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 25/12/2025, tiền bạc 'nhiều như lá sung', sự nghiệp tăng tiến, hưởng trọn vinh hoa phú quý

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 25/12/2025, tiền bạc 'nhiều như lá sung', sự nghiệp tăng tiến, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Tử vi 3 ngày liên tiếp (25, 26, 27/12), 3 con giáp vận thế rực rỡ, gói trọn tài lộc, giàu sang bám gót, cuộc đời lên hương khởi sắc

Tử vi 3 ngày liên tiếp (25, 26, 27/12), 3 con giáp vận thế rực rỡ, gói trọn tài lộc, giàu sang bám gót, cuộc đời lên hương khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025, 3 con giáp tài vận phát sáng, tiền tỷ chuyển tự động vào tài khoản, nghênh đón may mắn, vận trình suôn sẻ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025, 3 con giáp tài vận phát sáng, tiền tỷ chuyển tự động vào tài khoản, nghênh đón may mắn, vận trình suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Sáu 26/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 26/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
96 ngày 'chiến đấu' của bé trai 5 tuổi bị cha đốt xăng phỏng 80%

96 ngày 'chiến đấu' của bé trai 5 tuổi bị cha đốt xăng phỏng 80%

Đời sống 2 giờ 47 phút trước
Trong 2 ngày tới (26-27/12/2025), 3 con giáp sau được Thần Tài chiếu cố, ban cho LỘC LÁ đầy nhà, lên vận đổi đời, vận trình thuận lợi như diều gặp gió

Trong 2 ngày tới (26-27/12/2025), 3 con giáp sau được Thần Tài chiếu cố, ban cho LỘC LÁ đầy nhà, lên vận đổi đời, vận trình thuận lợi như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 25/12/2025, 3 con giáp làm sương sương mà có bạc tỷ trong túi, Phú Quý giàu sang, cuộc sống lên một tầm cao mới

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 25/12/2025, 3 con giáp làm sương sương mà có bạc tỷ trong túi, Phú Quý giàu sang, cuộc sống lên một tầm cao mới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 25/12/2025, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng hôm nay, thứ Năm 25/12/2025, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Danh tính hai học sinh lớp 8 tử vong thương tâm khi câu cá

Danh tính hai học sinh lớp 8 tử vong thương tâm khi câu cá

Đời sống 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

96 ngày 'chiến đấu' của bé trai 5 tuổi bị cha đốt xăng phỏng 80%

96 ngày 'chiến đấu' của bé trai 5 tuổi bị cha đốt xăng phỏng 80%

Thông tin MỚI vụ nam thanh niên hành hung phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ ở chung cư Hà Nội

Thông tin MỚI vụ nam thanh niên hành hung phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ ở chung cư Hà Nội

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Chìm tàu chở đá trên sông làm một người tử vong ở Đồng Nai

Chìm tàu chở đá trên sông làm một người tử vong ở Đồng Nai

Lời khai bất ngờ của người phụ nữ giả chết suốt 5 năm để trục lợi tiền bảo hiểm

Lời khai bất ngờ của người phụ nữ giả chết suốt 5 năm để trục lợi tiền bảo hiểm

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ giả chết suốt 5 năm để trục lợi hơn 1,28 tỷ đồng tiền bảo hiểm

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ giả chết suốt 5 năm để trục lợi hơn 1,28 tỷ đồng tiền bảo hiểm