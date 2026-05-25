Vừa bước vào nhà bạn trai, tôi bàng hoàng trước hành động của anh và vợ cũ

Tâm sự 25/05/2026 17:09

Tôi lỡ yêu người đàn ông từng ly hôn có một đời vợ. Anh hơn tôi 10 tuổi, có một con trai riêng được vợ cũ nuôi. Trong mắt tôi, người yêu rất tốt, dù đã từng ly hôn. Anh không có thói hư tật xấu nào, có công việc với thu nhập tốt.

Tôi lỡ yêu người đàn ông từng ly hôn có một đời vợ. Anh hơn tôi 10 tuổi, có một con trai riêng được vợ cũ nuôi. Trong mắt tôi, người yêu rất tốt, dù đã từng ly hôn. Anh không có thói hư tật xấu nào, có công việc với thu nhập tốt. Anh lúc nào cũng đối xử với tôi dịu dàng, yêu chiều. Chắc là vì đàn ông từng ly hôn có nhiều trải nghiệm, tâm lý hơn nên tôi luôn cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh anh.

Dù gia đình tôi ngăn cản nhưng tôi vẫn muốn kết hôn với anh. Họ nói lấy đàn ông từng ly hôn sẽ dễ cảm thấy buồn tủi, vì anh có con riêng. Và tôi chỉ đang mù quáng khi yêu đương mà thôi, hôn nhân sẽ không có màu hồng được như thế. 

Vừa bước vào nhà bạn trai, tôi bàng hoàng trước hành động của anh và vợ cũ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quả thật tôi không để tâm đến những lời họ nói. Tôi chỉ quan tâm đến tình yêu hiện tại của mình. Dù sao anh cũng đã ly hôn, anh có con thì đã sao vì con của anh cũng do vợ cũ nuôi nấng. Ai cũng có quá khứ, tôi nghĩ mình đủ bao dung để chấp nhận quá khứ của bạn trai.

Đến một lần tôi đến nhà người yêu chơi nhưng không báo trước. Tôi có chìa khóa nhà của anh nên có thể vào được dễ dàng. Khi bước vào nhà, tôi chết sững nghe thấy giọng phụ nữ vang lên từ phòng ngủ. Trong lòng tôi như có lửa đốt, linh tính không lành.

Tôi mở cửa phòng ngủ thì thấy người phụ nữ kia chính là vợ cũ của bạn trai. Chị ấy đang nằm trên giường cùng với bạn trai của tôi và con trai của hai người. Họ ôm lấy nhau ngủ như một gia đình thực thụ. Tôi vừa nhìn qua đã thấy lòng dạ nát tan, đau xót vô cùng.

Nhưng khi người yêu phát hiện ra tôi thì anh vẫn bình thản như không có chuyện gì. Anh chỉ giải thích rằng vì con trai còn nhỏ muốn bố mẹ ngủ chung giường nên như thế. Anh và vợ cũ chỉ đang cố gắng hòa hợp với nhau để con lớn lên không bị tổn thương. Anh khuyên tôi nên chấp nhận chuyện này vì anh không thể làm khác.

Thậm chí, khi thấy tôi xị mặt, giận dỗi, người yêu còn tỏ ra bực bội. Anh nói rằng tôi sống quá ích kỷ, làm sao có thể trở thành vợ của anh. Tôi lặng người nghe những lời người yêu nói. Tôi rời khỏi nơi đó mà không nói lời nào nữa. Tôi quá thất vọng về cách hành xử của bạn trai. Anh coi trọng con riêng và vợ cũ hơn tôi. Anh nói tôi ích kỷ nhưng thực chất anh mới là người chỉ biết tới bản thân.

Sau đó, người yêu có gọi điện tôi cũng không bắt máy. Có lẽ yêu một người đàn ông từng ly hôn hạnh phúc thật, nhưng tôi không đủ bao dung để lấy anh ấy làm chồng.

Phát hiện tin nhắn ngoại tình của chồng, vợ không ầm ĩ mà chọn cách xử lý khiến ai cũng bất ngờ

Phát hiện tin nhắn ngoại tình của chồng, vợ không ầm ĩ mà chọn cách xử lý khiến ai cũng bất ngờ

Nguyệt và Tuấn kết hôn được 4 năm, cô vừa sinh con gái được tròn một năm. Gia đình của cô đằm ấm yên bình. Tuấn là người hiền lành, giỏi làm, lại thấu hiểu cho vợ. Vì thế từ khi lấy nhau đến giờ cô chẳng nghi ngờ gì chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tôi hoảng hốt trong ngày giỗ vợ khi phát hiện một người đang nằm ngay cạnh giường

Tôi hoảng hốt trong ngày giỗ vợ khi phát hiện một người đang nằm ngay cạnh giường

Tâm sự 13 phút trước
4 năm xa cách, mẹ chồng quay lại đòi gặp cháu và lời đáp của tôi khiến bà khóc không thành tiếng

4 năm xa cách, mẹ chồng quay lại đòi gặp cháu và lời đáp của tôi khiến bà khóc không thành tiếng

Tâm sự 18 phút trước
Đặt điện thoại đang sạc lên ngực, nam công nhân bị điện giật tử vong thương tâm

Đặt điện thoại đang sạc lên ngực, nam công nhân bị điện giật tử vong thương tâm

Video 19 phút trước
Mẹ chồng xin lại vàng cưới đã trao, con dâu đáp trả khiến bà không biết giấu mặt vào đâu

Mẹ chồng xin lại vàng cưới đã trao, con dâu đáp trả khiến bà không biết giấu mặt vào đâu

Tâm sự 32 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 26/5/2026, vận mệnh xoay chuyển, 3 con giáp là 'đệ tử' của Thần Tài, làm 'sương sương' mà tiền vàng đầy két, tiêu xài phủ phê

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 26/5/2026, vận mệnh xoay chuyển, 3 con giáp là 'đệ tử' của Thần Tài, làm 'sương sương' mà tiền vàng đầy két, tiêu xài phủ phê

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Con trai ngoại tình mà mẹ chồng lặng thinh, ngày tôi rời đi bà đưa gói đồ rồi nói một câu khiến tôi bật khóc

Con trai ngoại tình mà mẹ chồng lặng thinh, ngày tôi rời đi bà đưa gói đồ rồi nói một câu khiến tôi bật khóc

Ngoại tình 34 phút trước
Nghe vợ chồng bàn chuyện đưa mẹ chồng về quê, bà bật khóc rồi trao tôi sổ tiết kiệm 3 tỷ

Nghe vợ chồng bàn chuyện đưa mẹ chồng về quê, bà bật khóc rồi trao tôi sổ tiết kiệm 3 tỷ

Tâm sự 34 phút trước
Phát hiện cô giúp việc ôm chân bố chồng giữa đêm, tôi sững sờ trước phản ứng của ông

Phát hiện cô giúp việc ôm chân bố chồng giữa đêm, tôi sững sờ trước phản ứng của ông

Tâm sự 36 phút trước
Phát hiện laptop cũ của chồng dưới gầm bàn, tôi đau thấu tim gan khi đọc những tin nhắn bí mật

Phát hiện laptop cũ của chồng dưới gầm bàn, tôi đau thấu tim gan khi đọc những tin nhắn bí mật

Tâm sự 41 phút trước
Nhận thiệp cưới của bạn trai cũ sau 15 năm hẹn hò, tôi sốc nặng khi thấy tên cô dâu

Nhận thiệp cưới của bạn trai cũ sau 15 năm hẹn hò, tôi sốc nặng khi thấy tên cô dâu

Tâm sự 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 26/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Tử vi thứ Ba 26/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Loại cá rẻ bèo bán đầy chợ Việt là "kho chứa collagen" tự nhiên, giúp chị em trẻ mãi không già

Loại cá rẻ bèo bán đầy chợ Việt là "kho chứa collagen" tự nhiên, giúp chị em trẻ mãi không già

Hạt vừng đen cực bổ nhưng thuộc 4 nhóm người này chớ dại dột ăn vào kẻo rước họa

Hạt vừng đen cực bổ nhưng thuộc 4 nhóm người này chớ dại dột ăn vào kẻo rước họa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đi đón con tan học, tôi choáng váng khi nhìn thấy con gái cười nói vui vẻ ngồi trong lòng một người đàn ông

Đi đón con tan học, tôi choáng váng khi nhìn thấy con gái cười nói vui vẻ ngồi trong lòng một người đàn ông

Tái hôn chưa kịp diễn ra, tôi chết lặng khi chồng cũ mang đến chiếc nhẫn và bí mật động trời

Tái hôn chưa kịp diễn ra, tôi chết lặng khi chồng cũ mang đến chiếc nhẫn và bí mật động trời

Tôi hoảng hốt trong ngày giỗ vợ khi phát hiện một người đang nằm ngay cạnh giường

Tôi hoảng hốt trong ngày giỗ vợ khi phát hiện một người đang nằm ngay cạnh giường

4 năm xa cách, mẹ chồng quay lại đòi gặp cháu và lời đáp của tôi khiến bà khóc không thành tiếng

4 năm xa cách, mẹ chồng quay lại đòi gặp cháu và lời đáp của tôi khiến bà khóc không thành tiếng

Mẹ chồng xin lại vàng cưới đã trao, con dâu đáp trả khiến bà không biết giấu mặt vào đâu

Mẹ chồng xin lại vàng cưới đã trao, con dâu đáp trả khiến bà không biết giấu mặt vào đâu

Nghe vợ chồng bàn chuyện đưa mẹ chồng về quê, bà bật khóc rồi trao tôi sổ tiết kiệm 3 tỷ

Nghe vợ chồng bàn chuyện đưa mẹ chồng về quê, bà bật khóc rồi trao tôi sổ tiết kiệm 3 tỷ