Nóng: Khuyến cáo người dân không sử dụng sản phẩm giảm cân do Ngân Collagen quảng cáo

06/11/2025

Ngày 5/11, Sở An toàn thực phẩm TP HCM đã đưa ra khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng các sản phẩm giảm cân do 'Ngân collagen' trong thời gian chờ cơ quan chức năng hoàn tất việc kiểm tra, xác minh.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 5-11, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho hay đang tuyên truyền cho người tiêu dùng không sử dụng sản phẩm thực phẩm giảm cân không an toàn, không đảm bảo chất lượng được quảng cáo trên mạng xã hội.

Nóng: Khuyến cáo người dân không sử dụng sản phẩm giảm cân do Ngân Collagen quảng cáo - Ảnh 1
Kẹo táo được "Ngân collagen" quảng cáo - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Căn cứ Công văn số 2119/ATTP-NĐTT ngày 22-10 của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) về phối hợp kiểm tra, giám sát sản phẩm thực phẩm, trong đó có thông tin một số sản phẩm thực phẩm giảm cân do cá nhân có biệt danh "Ngân Collagen" quảng cáo gồm Kẹo táo thải mỡ bụng, N-Collagen Chanh Plus..., được quảng cáo và bán trực tuyến trên mạng xã hội. 

Sở này cho biết hiện nay các cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo các sản phẩm nêu trên.

Do vậy để bảo vệ sức khỏe, trong thời gian chờ cơ quan chức năng hoàn tất việc kiểm tra, xác minh, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khuyến cáo người tiêu dùng không mua; không sử dụng các sản phẩm thực phẩm giảm cân N-Collagen Chanh Plus, N-Collagen Đông trùng hạ thảo tổ yến Plus +, Kẹo táo thải mỡ bụng hoặc "Kẹo táo", có ghi tên Công ty TNHH Hoàng Châu Pharma trên bao bì sản phấm.

Nóng: Khuyến cáo người dân không sử dụng sản phẩm giảm cân do Ngân Collagen quảng cáo - Ảnh 2
Các sản phẩm này gồm: N-Collagen Chanh Plus, N Collagen Đông trùng hạ thảo tổ yến Plus +, Kẹo táo do "Ngân collagen" quảng cáo

 

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, nhiều phòng văn hóa - xã hội của các phường cũng đã phát đi cảnh báo khuyến cáo người dân không mua, sử dụng các sản phẩm thực phẩm giảm cân trên của "Ngân Collagen".

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) từng cảnh báo người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật của thực phẩm bảo vệ sức khỏe trà hỗ trợ giảm cân N-Collagen để mua và sử dụng, vì có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.

Theo cục, nội dung quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trà hỗ trợ giảm cân N-Collagen vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.

Theo tìm hiểu, hiện nay tại các nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, tài khoản TikTok mang tên Trần Thị Bích Ngân (Ngân Collagen) thường xuyên đăng tải các video quảng cáo các sản phẩm giảm cân như kể trên.

Một tình huống hi hữu và nguy hiểm đã xảy ra trong trận đấu giữa Trẻ Phù Đổng và Hà Nội Bulls tại lượt cuối vòng 4 bảng A Giải Hạng ba quốc gia 2025, diễn ra chiều 5/11 trên sân Hoài Đức (Hà Nội).

Ngân collagen sản phẩm giảm cân

