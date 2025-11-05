Danh tính cầu thủ đột nhiên bị co giật khi thi đấu ở giải hạng Ba Việt Nam

Đời sống 05/11/2025 19:37

Một tình huống hi hữu và nguy hiểm đã xảy ra trong trận đấu giữa Trẻ Phù Đổng và Hà Nội Bulls tại lượt cuối vòng 4 bảng A Giải Hạng ba quốc gia 2025, diễn ra chiều 5/11 trên sân Hoài Đức (Hà Nội).

Theo thông tin từ báo Dân trí, trận đấu giữa hai CLB Trẻ Phù Đổng và Hà Nội Bulls tại giải hạng Ba Việt Nam diễn ra trên sân Hoài Đức vào chiều nay (5/11) đã xảy ra sự cố. Phút 29, cầu thủ Anh Tuấn của CLB Trẻ Phù Đổng đột nhiên ngã ra sân và co giật.

Trọng tài Lê Quang Cường lập tức cho dừng trận đấu. Đội ngũ y tế lập tức có mặt, tiến hành sơ cứu khẩn cấp trước khi đưa cầu thủ này đi cấp cứu tại bệnh viện gần nhất. Sự cố khiến trận đấu phải tạm dừng khoảng 6 phút.

Danh tính cầu thủ đột nhiên bị co giật khi thi đấu ở giải hạng Ba Việt Nam - Ảnh 1
Các bác sĩ chăm sóc cho Anh Tuấn sau khi cầu thủ này bỗng dưng ngã xuống sân - Ảnh: Báo Dân trí

Theo ghi nhận, sau khoảng 30 giây, Anh Tuấn đã hết co giật và được chuyển lên cáng để lên xe cấp cứu. Sau khi nhập viện, cầu thủ này đã tỉnh táo.

Tình huống xảy ra khá nhanh khiến cho các cầu thủ và khán giả trên sân vô cùng bất ngờ và lo lắng. Dù vậy, phản ứng kịp thời của trọng tài, các cầu thủ và đội ngũ y tế đã giúp cầu thủ của CLB Trẻ Phù Đổng tạm thời qua cơn nguy hiểm. Trong những ngày tới, anh sẽ tiếp tục ở lại bệnh viện để theo dõi thêm.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về CLB Trẻ Phù Đổng. Họ vươn lên vị trí đầu bảng A với 8 điểm, hơn Trẻ Hoài Đức 1 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận

Danh tính cầu thủ đột nhiên bị co giật khi thi đấu ở giải hạng Ba Việt Nam - Ảnh 2
Nam cầu thủ được  kịp thời sơ cứu và đưa đi cấp cứu - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, giải đấu năm nay quy tụ 17 đội bóng trên cả nước tham dự và được chia thành 3 bảng đấu. Trong đó, Trẻ Phù Đổng và Hà Nội Bulls cùng bảng A với Trẻ Hoài Đức, Trẻ CAHN, TTBĐ Đào Hà và Luxury Hạ Long.

Các đội sẽ thi đấu thể thức hai lượt tập trung và tìm ra 4 đội gồm: 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, giành vé dự Giải Hạng nhì Quốc gia 2026.

Ba đội nhất bảng sẽ được xếp đồng hạng nhất tại giải đấu.

