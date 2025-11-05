Nam sinh lớp 10 ở Thanh Hóa bị đánh hội đồng trong lớp đã tử vong

Đời sống 05/11/2025 19:31

Nam sinh lớp 10 trường cao đẳng nghề đã tử vong sau khi bị nhóm bạn cùng trường đánh hội đồng ngay trong lớp học.

Theo thông tin từ VietNamNet, gia đình cho biết, sau 5 ngày bị nhóm bạn hành hung, em T. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Người thân cho biết, sau khi sự việc xảy ra, các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa, tuy nhiên do chấn thương nghiêm trọng, sức khỏe của em không có nhiều tiến triển nên gia đình xin đưa về nhà để chăm sóc.

Nam sinh lớp 10 ở Thanh Hóa bị đánh hội đồng trong lớp đã tử vong - Ảnh 1
Nam sinh N.T.A.T. trước khi tử vong - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa, khoảng 8 giờ 55 phút (vào giờ ra chơi tiết 2 buổi sáng Thứ 6) ngày 31-10, tại phòng học E302 (tầng 3), học sinh N.T.A.T. (SN 2010, ngụ phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa), là nam sinh học lớp ĐCN65B2 ngành Điện công nghiệp (Lớp 10-GDTX), bị một nhóm học sinh lớp 11 học ở tầng 2 cùng tòa nhà lên đánh khi đang ngồi chơi trong lớp học.

Báo cáo cũng nêu nam sinh N.T.A.T. bị đánh khi đang ngồi xem điện thoại tại bàn học. Sau khi nam sinh này bất tỉnh, nhóm học sinh trên mới bỏ đi.

Nam sinh lớp 10 ở Thanh Hóa bị đánh hội đồng trong lớp đã tử vong - Ảnh 2
Ngôi trường nơi học sinh T. bị đánh hội đồng - Ảnh: VietNamNet

Ngay sau khi sự việc xảy ra, giáo viên Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa đã gọi xe cấp cứu tới Bệnh viện An Việt (xã Triệu Sơn), sau đó chuyển tuyến xuống Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp tục cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, xuất huyết não.

Tuy nhiên, sau khi nhập viện cấp cứu được hơn 1 ngày, đến 13 giờ 45 phút ngày 1-11, nam sinh đã được gia đình đưa về nhà sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa giải thích tình trạng sức khỏe, tiên lượng xấu.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa cho biết, hiện xác định có 4 học sinh tham gia đánh em T.. Công an xã Triệu Sơn cũng đã vào cuộc cùng với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để làm rõ vụ việc.

