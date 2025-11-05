Trước khi bị bắt vì hàng giả, chồng Đoàn Di Băng từng 'phất' lên từ đa cấp Lô Hội

Vợ chồng Nguyễn Quốc Vũ – Đoàn Di Băng được biết đến là cặp đôi giàu có, sở hữu biệt thự trăm tỷ, siêu xe, thường xuyên chia sẻ cuộc sống xa hoa trên mạng xã hội.

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, ông Nguyễn Quốc Vũ từng có thời gian gắn bó với Công ty TNHH Thương mại Lô Hội (Công ty Lô Hội) - một trong những doanh nghiệp đa cấp đầu tiên tại Việt Nam, từng đặt trụ sở tại đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình cũ, này là phường Bảy Hiền, TPHCM. Tháng 5/2024, Cục Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) đã xử phạt Công ty Lô Hội 220 triệu đồng vì hàng loạt hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp. Đầu năm 2025, cơ quan này thông báo giấy chứng nhận hoạt động đa cấp của Lô Hội đã hết hiệu lực và không được gia hạn, yêu cầu công ty chấm dứt hoạt động.

Lịch sử hơn 20 năm hoạt động của Lô Hội cho thấy có sự xuất hiện của ông Nguyễn Quốc Vũ. Năm 2002, công ty Lô Hội được thành lập; hai năm sau, ông Vũ được giới thiệu là nhà phân phối sản phẩm. Chưa đầy nửa năm sau, ông Vũ được quảng bá là quản lý cấp cao của hệ thống. Vợ chồng ông Vũ – Đoàn Di Băng thường xuyên tham gia các sự kiện của Lô Hội với vai trò quan trọng. Kết luận thanh tra của cơ quan chức năng từng chỉ ra, mô hình kinh doanh của Lô Hội có nhiều bất thường: không công khai minh bạch tài chính, giá bán sản phẩm cao gấp hàng chục đến hàng trăm lần giá gốc.

Giai đoạn năm 2016 - 2017, Nguyễn Quốc Vũ (thứ hai từ trái sang) là quản lý cấp cao của Công ty Lô Hội - Ảnh: VietNamNet Theo thông tin từ VnExpress, ngày 5/11, ông Vũ, Đinh Văn Liên (44 tuổi), Nguyễn Thị Tuyến (43 tuổi) bị Công an Đồng Nai bắt về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả. Động thái được nhà chức trách đưa ra sau 5 tháng khởi tố vụ án, điều tra việc sản xuất buôn bán hàng giả tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai, đóng tại KCN Giang Điền. Theo điều tra ban đầu, Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (Công ty EBC) do Đinh Văn Liên là Phó tổng giám đốc nhưng thực tế là chủ sở hữu. Doanh nghiệp này hợp tác sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group tại TP HCM (Công ty VB Group) do ông Vũ là Tổng giám đốc, đồng thời là chủ sở hữu. Hồi tháng 1, Công ty EBC đã sản xuất, buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả (căn cứ Kết luận giám định của Phân Viện Khoa học hình sự tại TP HCM, chỉ số chống nắng SPF là 25,82, đạt 51,64% so với chỉ số SPF 50 ghi trên bao bì). Nguyễn Quốc Vũ bị bắt giữ - Ảnh: VnExpress Cảnh sát xác định, ông Vũ, Liên và Tuyến (Phó tổng giám đốc Công ty EBC) đã có hành vi buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả. Hành vi của 3 người này được cho là đã đủ yếu tố cấu thành tội Sản xuất, buôn bán hàng giả quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự. Quá trình điều tra, các bị can được cho là "khai nhận phạm tội". Khi khám xét, cơ quan công an tạm giữ nhiều phương tiện, máy móc, hồ sơ, tài liệu liên quan quá trình sản xuất, buôn bán kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả của các bị can. Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các tổ chức, cá nhân đã mua và đang lưu giữ sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body thành phẩm (còn nguyên niêm phong, chưa sử dụng) thuộc 7 lô (số: 0010123, 0020623, 0031123; 0010124, 0020424, 0030624, 0040724) cung cấp sản phẩm cho cơ quan điều tra để phục vụ việc xác minh vụ án.

