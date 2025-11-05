Hiện trường cảnh sát khám xét nơi ở của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng

Đời sống 05/11/2025 16:10

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành khám xét nơi ở của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng và 2 bị can liên quan đến tội Sản xuất, buôn bán hàng giả, xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay sau khi tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với 3 bị can, Công an tỉnh Đồng Nai đã khám xét nơi ở của ông Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả, xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Đinh Văn Liên, Nguyễn Thị Tuyến và Nguyễn Quốc Vũ đủ yếu tố cấu thành tội Sản xuất, buôn bán hàng giả, theo Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện trường cảnh sát khám xét nơi ở của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng - Ảnh 1Hiện trường cảnh sát khám xét nơi ở của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng - Ảnh 2
Cơ quan điều tra khám xét nhà của ông Nguyễn Quốc Vũ - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VnExpress, ông Vũ, Đinh Văn Liên (44 tuổi), Nguyễn Thị Tuyến (43 tuổi) bị Công an Đồng Nai bắt về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Động thái được nhà chức trách đưa ra sau 5 tháng khởi tố vụ án, điều tra việc sản xuất buôn bán hàng giả tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai, đóng tại KCN Giang Điền.

Theo điều tra ban đầu, Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (Công ty EBC) do Đinh Văn Liên là Phó tổng giám đốc nhưng thực tế là chủ sở hữu. Doanh nghiệp này hợp tác sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group tại TP HCM (Công ty VB Group) do ông Vũ là Tổng giám đốc, đồng thời là chủ sở hữu.

Hiện trường cảnh sát khám xét nơi ở của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng - Ảnh 3
Khi khám xét, cơ quan công an tạm giữ nhiều phương tiện, máy móc, hồ sơ, tài liệu liên quan quá trình sản xuất, buôn bán kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả của các bị can - Ảnh: VnExpress

Hồi tháng 1, Công ty EBC đã sản xuất, buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả (căn cứ Kết luận giám định của Phân Viện Khoa học hình sự tại TP HCM, chỉ số chống nắng SPF là 25,82, đạt 51,64% so với chỉ số SPF 50 ghi trên bao bì).

Cảnh sát xác định, ông Vũ, Liên và Tuyến (Phó tổng giám đốc Công ty EBC) đã có hành vi buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả. Hành vi của 3 người này được cho là đã đủ yếu tố cấu thành tội Sản xuất, buôn bán hàng giả quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Hiện trường cảnh sát khám xét nơi ở của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng - Ảnh 4
Doanh nghiệp này hợp tác sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group (trụ sở tại Cao ốc Đại Thanh Bình, phường Chợ Lớn, TPHCM) do Nguyễn Quốc Vũ làm Tổng giám đốc, đồng thời là chủ sở hữu - Ảnh: Báo Dân trí

Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các tổ chức, cá nhân đã mua và đang lưu giữ sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body thành phẩm (còn nguyên niêm phong, chưa sử dụng) thuộc 7 lô (số: 0010123, 0020623, 0031123; 0010124, 0020424, 0030624, 0040724) cung cấp sản phẩm cho cơ quan điều tra để phục vụ việc xác minh vụ án.

Đoàn Di Băng 36 tuổi, từng là ca sĩ, diễn viên, sau đó kinh doanh sản phẩm làm đẹp. Gần đây, cô liên tục vướng ồn ào liên quan quảng cáo, trong đó gây tranh luận hơn cả là lời giới thiệu "một viên bằng 5 kg rau củ". Nữ ca sĩ từng quảng cáo cặp sản phẩm dầu gội dầu xả trên bán chạy của VB Group, "là niềm tự hào của gia tộc Hanayuki".

Công ty VB Group là pháp nhân đứng sau thương hiệu mỹ phẩm Hanayuki. Ông Nguyễn Quốc Vũ - chồng của Đoàn Di Băng - là người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc công ty này.

