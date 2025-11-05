Chân dung chồng Đoàn Di Băng vừa bị bắt: Từng xây biệt thự 400 tỷ để chứa siêu xe?

Các quyết định trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 5/11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với 3 bị can gồm: Đinh Văn Liên (SN 1981, ngụ phường Long Bình), Nguyễn Thị Tuyến (SN 1982, ngụ phường Tam Hiệp) và Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978, ngụ phường Tân Thuận, TPHCM) để điều tra hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” xảy ra tại Công ty CP nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của 3 bị can đã đủ yếu tố cấu thành tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” - Ảnh: VietNamNet

Theo điều tra ban đầu, Công ty CP nhà máy y tế EBC Đồng Nai (địa chỉ KCN Giang Điền, tỉnh Đồng Nai) do Liên giữ chức Phó tổng giám đốc nhưng thực tế là chủ sở hữu. Doanh nghiệp này hợp tác với Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group (trụ sở tại đường Nguyễn Trãi, TPHCM) do Vũ - chồng của ca sĩ Đoàn Di Băng làm Tổng giám đốc để sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body.

Từ tháng 1/2025, Liên đã chỉ đạo sản xuất và buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả. Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự TPHCM cho thấy, chỉ số chống nắng SPF của sản phẩm chỉ đạt 25,82, tương đương 51,64% so với chỉ số ghi trên bao bì (SPF 50).

Ngoài ra, Tuyến là Phó tổng giám đốc công ty đã có hành vi sản xuất 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả. Trong khi đó, Vũ đã có hành vi buôn bán số sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.

Qua đấu tranh, bước đầu các bị can đã khai nhận hành vi phạm tội. Khám xét tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều máy móc, tài liệu và phương tiện liên quan đến quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giả liên quan đến vụ án trên.

Vợ chồng Nguyễn Quốc Vũ và Đoàn Di Băng

Theo thông tin từ báo Phụ nữ số, Nguyễn Quốc Vũ hiện đang là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group (gọi tắt là VB Group).

Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về thành lập doanh nghiệp, VB Group được thành lập năm 2021, loại hình công ty TNHH một thành viên, có trụ sở tại quận 5 (TP.HCM). Vốn điều lệ ở thời điểm thành lập doanh nghiệp là 8 tỷ đồng.

Cũng từ thông tin đăng ký này, VB Group có ngành nghề kinh doanh chính là Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Ngoài ra, doanh nghiệp còn kinh doanh nhiều ngành nghề khác như Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ, Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet, Giáo dục mẫu giáo, Giáo dục trung học phổ thông,...

Ngoài VB Group, Nguyễn Quốc Vũ còn từng là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Universal và Doanh nghiệp tư nhân Thế giới Steak. Cả 2 doanh nghiệp này đều đã ngừng hoạt động.

Bức ảnh siêu xe đậu đầy vỉa hè nhà Đoàn Di Băng

Trong những năm trước đây, Nguyễn Quốc Vũ thường xuất hiện với hình ảnh một người chồng yêu chiều vợ hết mực, không tiếc tiền tặng quà cho vợ như siêu xe, cả núi hàng hiệu, đưa đi du lịch khắp nơi,...

Ngoài ra Quốc Vũ còn có niềm đam mê với siêu xe và cặp đôi từng có bức hình siêu xe đậu kín vỉa hè biệt thự rất viral. Ở thời điểm chia sẻ xây biệt thự 400 tỷ đồng, vợ chồng Đoàn Di Băng cũng cho biết sẽ dành riêng tầng hầm để làm nơi đựng siêu xe. Tuy nhiên thời gian gần đây, cặp đôi ít khi chia sẻ những hình ảnh về siêu xe hay căn biệt thự 400 tỷ đồng.