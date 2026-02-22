NÓNG: Thu hồi sữa rửa mặt do công thức không đúng như công bố

Đời sống 22/02/2026 05:15

Sản phẩm bị thu hồi số lô DAM1R, hạn dùng 23/3/2028, do Art Nouveau Cosmetic Co., Ltd - Hàn Quốc sản xuất, Công ty TNHH quốc tế Thiên Minh ở Hà Nội đưa ra thị trường, đơn vị phân phối là Công ty TNHH Trần Duy tại TP HCM. Đây là loại sữa rửa mặt bán phổ biến trên thị trường hiện nay, giá khoảng 120.000 đồng/tuýp.

Trước đó, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương lấy mẫu sữa rửa mặt này bán tại siêu thị Go! Long Biên ở Hà Nội để kiểm tra chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu thử không có thành phần Phenoxyethanol trong khi hồ sơ công bố tỷ lệ Phenoxyethanol trong công thức là 0,2% (tương đương 2.000 mcg/g).

Ngoài ra, cơ quan chức năng ghi nhận tỷ lệ các thành phần trong công thức gốc do doanh nghiệp cung cấp có thay đổi so với công thức đã kê khai trên Phiếu công bố. Nguyên liệu Lemon Extract được sử dụng trong sản xuất có chứa Butylene Glycol nhưng không được kê khai trong hồ sơ công bố sản phẩm.

Cục Quản lý Dược xác định sản phẩm trên có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố, vi phạm quy định về quản lý mỹ phẩm. Vì vậy, cơ quan này yêu cầu ngừng kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm trên, tổ chức thu hồi, tiêu hủy và xử lý vi phạm theo quy định. Kết quả thu hồi và tiêu hủy báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 17/3.

Đồng thời, Cục Quản lý Dược thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với sữa rửa mặt trên. Công ty TNHH quốc tế Thiên Minh cũng bị tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm trong thời gian 6 tháng.

Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, từ đầu tháng 1 đến nay, Bộ Y tế liên tục thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm kém chất lượng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh cơ quan quản lý đang siết chặt kiểm soát thị trường dược, mỹ phẩm trước vấn nạn hàng giả, hàng kém chất lượng và quảng cáo sai sự thật. Mới đây, Cục thông báo thu hồi 131 sản phẩm mỹ phẩm do cơ sở sản xuất không đáp ứng điều kiện theo quy định.

Theo số liệu từ Statista, thị trường mỹ phẩm Việt Nam năm 2024 ước đạt quy mô hơn 2,4 tỷ USD, với 90% là hàng nhập khẩu, đặt ra thách thức lớn trong công tác quản lý chất lượng.

