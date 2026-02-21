Hơn 10 người ở Thanh Hóa nhập viện sau khi ăn trứng cá rồng

Đời sống 21/02/2026 05:30

Ngày 20/2, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết đã nhận được báo cáo từ Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc về việc tiếp nhận và điều trị 13 người bị ngộ độc do ăn trứng cá rồng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 20/2, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xác nhận vụ việc và chỉ đạo Sở Y tế Thanh Hóa tập trung nguồn lực cứu chữa các bệnh nhân. Cơ quan này yêu cầu bệnh viện theo dõi sát sao diễn biến sức khỏe người bệnh, sẵn sàng hội chẩn với tuyến trên nếu tình trạng chuyển biến xấu, đảm bảo không xảy ra nguy hiểm đến tính mạng.

Trước đó, nhóm bệnh nhân cùng ăn trứng của cá rồng - một loại cá cảnh đắt tiền. Ngay sau bữa ăn, hàng loạt người có biểu hiện rối loạn tiêu hóa cấp tính nghi do ngộ độc thực phẩm. Hiện các bác sĩ tích cực điều trị, bù nước và điện giải cho những trường hợp này.

Song song cứu chữa, Bộ Y tế đề nghị cơ quan chức năng địa phương nhanh chóng điều tra, lấy mẫu xét nghiệm để xác định chính xác độc tố gây hại. Ngành y tế tỉnh cũng cần giám sát chặt chẽ cộng đồng nhằm phát hiện sớm các trường hợp có triệu chứng tương tự để xử lý kịp thời.

 

Hơn 10 người ở Thanh Hóa nhập viện sau khi ăn trứng cá rồng - Ảnh 1
Cá rồng - một loại cá cảnh được nhiều người yêu thích 

Theo thông tin từ VnExpress, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo người dân cần thận trọng với các món ăn theo tập quán địa phương hoặc tận dụng từ sinh vật cảnh. Các chuyên gia khuyến cáo tuyệt đối không sử dụng động vật hoang dã, thủy hải sản lạ, không rõ độc tính để làm thực phẩm.

Cá rồng là loài cá cảnh nước ngọt giá trị cao, thường được nhập khẩu từ Indonesia, Malaysia hay Singapore. Với quan niệm mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người sẵn sàng chi từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng để sở hữu một con. Tuy nhiên, việc sử dụng thịt hoặc trứng của loài cá cảnh này làm thức ăn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn thực phẩm chưa được kiểm chứng.

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Từ khóa:   Cá rồng tin moi ngộ độc thực phẩm

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