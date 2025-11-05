Ngày 5/11, thông tin đến Báo Lao Động, lãnh đạo Ban Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã nắm xác minh thông tin ban đầu vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 1 người chết và 1 người bị thương xảy ra tại Công ty TNHH Kiệt Lâm YB (Khu công nghiệp Âu Lâu).

Theo thông tin từ VTC News, tối 4/11, lãnh đạo UBND phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai xác nhận, tại xưởng sản xuất gỗ của Công ty TNHH Kiệt Lâm YB (Khu công nghiệp Âu Lâu, phường Âu Lâu) xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 2 công nhân thương vong.

Chiều cùng ngày, khi đang vận hành thử dây chuyền trong khu vực nhà xưởng, 2 công nhân không may bị rơi từ độ cao khoảng 6m xuống nền nhà. Cú ngã mạnh khiến một người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: VTC News

Thời điểm xảy ra sự cố, doanh nghiệp này đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm dây chuyền sản xuất nhằm kiểm tra các hạng mục kỹ thuật và môi trường trước khi chính thức đi vào hoạt động. Khu nhà xưởng của công ty rộng hơn 40.000 m², được đầu tư đồng bộ máy móc để chế biến dăm gỗ và viên nén gỗ.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Lào Cai có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, thu thập thông tin, phục vụ công tác điều tra. Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Khu vực nhà xưởng sản xuất gỗ dăm và viên nén của Công ty TNHH Kiệt Lâm YB - Ảnh: Báo Lao Động

Tổng vốn đầu tư là 75 tỉ đồng, vốn hiện có là 23 tỉ đồng. Trong đó ông YU HaiDong (quốc tịch Trung Quốc chiếm 95% vốn), ông Bùi Đức Trường (trú tại Phú Thọ) là 2,5% và ông Đào Đình Tân (trú tại Hà Tĩnh) chiếm 2,5%.

Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

