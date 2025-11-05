Hai em nhỏ trốn gia đình, bắt xe đi Hà Nội theo lời hứa trên mạng

Ngày 4/11, Công an xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị đã giúp đỡ 2 em nhỏ trở về với gia đình.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 3/11, trong lúc triển khai hỗ trợ nhân dân ứng phó với mưa lũ trên địa bàn, công an xã tiếp nhận thông tin từ một nhà xe chạy tuyến Quảng Trị đi Hà Nội rằng trên xe có hai em nhỏ có dấu hiệu bất thường.

Lực lượng công an xã đã nhanh chóng phối hợp dừng phương tiện, xác minh thông tin thì được biết hai em nhỏ này đều 15 tuổi (phường Nam Đông Hà) đang trên đường ra Hà Nội để làm việc.

Cơ quan công an liên hệ gia đình đón các em nhỏ về nhà - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Dân trí, hai em là L.Đ.T. và L.Đ.T.Đ. (cùng SN 2010, trú tại phường Nam Đông Hà, Quảng Trị).

Các em trình bày được một người quen qua mạng xã hội Facebook hứa hẹn bố trí việc làm tại Hà Nội nên tự ý bỏ nhà đi mà không xin phép gia đình.

Nhận thấy hai em nhỏ tự đi tìm việc có nguy cơ rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo qua mạng, Công an xã Ninh Châu đã liên hệ gia đình đón các em về quản lý, giáo dục.

