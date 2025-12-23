Dương Dương và Triệu Lộ Tư 'gây sốt' khi lộ chuyện đã từng hẹn hò

Ngay sau khi Tinh Quang Đại Thưởng kết thúc, hàng loạt chủ đề tràn ngập mạng xã hội xứ Trung và các khu vực lân cận. Đặc biệt, một chủ đề lọt hot search trên Weibo nhưng lại không quá liên quan đến Tinh Quang Đại Thưởng: Nguồn tin nội bộ tại một bữa tiệc tối cho biết Triệu Lộ Tư và Dương Dương từng hẹn hò.

Theo blogger này, Dương Dương và một tiểu hoa đán 95, hiện là đỉnh lưu showbiz, đã từng có thời gian yêu đương. Dựa theo số hint ít ỏi, người hâm mộ đổ dồn suy đoán về Triệu Lộ Tư. Đây không phải tin đồn không có cơ sở. Nhớ lại năm 2022, trong quá trình ghi hình Thả Thí Thiên Hạ, Dương Dương và Triệu Lộ Tư liên tục bị khán giả bắt gặp có những tương tác thân thiết hơn mức đồng nghiệp thông thường.

Trên phim trường, cả hai thoải mái trêu đùa, không giữ khoảng cách; Triệu Lộ Tư từng bị quay lại khoảnh khắc đút bánh cho Dương Dương, trong khi nam diễn viên được cho là nhẹ nhàng vuốt trán, chăm sóc đàn em đầy ân cần. Cặp đôi cũng không ngần ngại sử dụng điện thoại của đối phương lúc nghỉ giữa các cảnh quay, càng khiến bầu không khí thêm phần gần gũi.

Không chỉ dừng lại ở hậu trường phim, cư dân mạng còn “soi” ra loạt chi tiết trùng hợp bên ngoài, cho rằng cả hai đeo nhẫn giống nhau và nhiều lần xuất hiện với phong cách ăn mặc tương đồng, từ áo đen đến giày.

Đặc biệt, trong loạt ảnh mừng sinh nhật của Triệu Lộ Tư, netizen phát hiện một bóng người đứng khuất phía sau mô hình búp bê, mặc áo sọc đen trắng kèm áo khoác đen - trùng khớp với trang phục từng được Dương Dương diện, làm dấy lên nghi vấn người đó chính là nam diễn viên.

Ngoài ra, Triệu Lộ Tư từng gây chú ý khi bất ngờ đưa tay chạm mặt Dương Dương, cho rằng anh đang đỏ mặt. Ở hậu trường, cô cũng nhiều lần vuốt má, lau nước mưa hoặc chạm mặt nam diễn viên với lý do giữ ấm. Những hành động này càng khiến khán giả bàn tán, bởi trước đó hiếm có bạn diễn nữ nào thể hiện sự thân mật tương tự với Dương Dương, kể cả những lần anh hợp tác cùng Địch Lệ Nhiệt Ba.

Mới đây, Triệu Lộ Tư vừa giành giải Nghệ sĩ có sức ảnh hưởng của năm tại nhờ thành công của bộ phim Hãy để tôi tỏa sáng.

