Triệu Lộ Tư chiếm vị trí trung tâm tại sự kiện, trở thành nghệ sĩ có sức ảnh hưởng của năm

Trên thảm đỏ, Triệu Lộ Tư xuất hiện trong chiếc váy hồng hở ngực dây mảnh, thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2026 của một thương hiệu haute couture London, kết hợp với trang sức cao cấp từ thương hiệu xa xỉ.

Chủ đề Triệu Lộ Tư xuất hiện tại thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng đang trở thành từ khóa hot trên mạng xã hội xứ Trung. Tinh Quang Đại Thưởng là sự kiện luôn được mong đợi mỗi dịp cuối năm tại Trung Quốc, thu hút hàng loạt ngôi sao nổi tiếng như Bạch Lộc, Mạnh Tử Nghĩa, Đàm Kiện Tứ, Trương Lăng Hách... Tuy nhiên điểm nhấn của thảm đỏ năm nay là sự xuất hiện của Triệu Lộ Tư - nữ diễn viên trải qua một năm đầy "dông bão" và vực dậy ngoạn mục.

Đáng chú ý, nữ diễn viên là người cuối cùng xuất hiện trên thảm đỏ - vốn là vị trí dành cho ngôi sao có tầm ảnh hưởng cao nhất, cho thấy đẳng cấp và mức độ đãi ngộ cao dành cho Triệu Lộ Tư tại sự kiện.

Bộ trang phục này lập tức thu hút sự chú ý nhờ sự hài hòa giữa kiểu dáng sang trọng và tông màu tôn lên nét nữ tính của cô.

Bên cạnh đó, bộ trang phục thứ hai tại hậu trường càng làm nổi bật phong thái quyền lực và thanh lịch của cô. Tóc được búi gọn, lộ trán và kết hợp với trang sức Bulgari, Triệu Lộ Tư toát lên vẻ quý phái, chuẩn hình ảnh một "nữ hoàng thảm đỏ".

Từ trước đến nay, Triệu Lộ Tư là một trong những sao nữ không được đánh giá cao về thời trang thảm đỏ, từng lọt top ngôi sao mặc xấu của năm. Tuy nhiên lần tái xuất này của cô ở Tinh Quang Đại Thưởng cho thấy sự "lột xác" của nữ diễn viên ở mảng thời trang.

Từng chi tiết từ kiểu váy, màu sắc, cách trang điểm đến phụ kiện đều được phối hợp hài hòa, giúp cô nổi bật giữa đêm Tinh Quang Đại Thưởng và trở thành tiêu điểm mọi ống kính.

Theo truyền thông, sự sắp xếp này chứng minh Triệu Lộ Tư vẫn có một vị thế rõ ràng trong giới giải trí sau 1 năm vắng bóng.

Triệu Lộ Tư được Tencent ưu ái một phần là nhờ thành tích chiếu phim của cô trong năm nay. Hồi tháng 9, bộ phim tình cảm do Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình đóng chính lên sóng trên Tencent Video đã đạt thành công vang dội. Hiện Triệu Lộ Tư chưa nhận dự án phim mới. Song, việc nữ diễn viên rời công ty cũ và có một khởi đầu mới hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội trong tương lai.

Nguồn tin trong ngành cho biết, Triệu Lộ Tư gia nhập công ty của Lý Vỹ - nhà sáng lập ban đầu của Galaxy Cool nhưng đã phải ngậm ngùi rời đi năm 2023. Mà cổ đông lớn nhất trong công ty Lý Vỹ lại là Hujing Digital Media and Entertainment Group (Hổ Kình) - thuộc Tập đoàn Alibaba.

Được hậu thuẫn bởi thế lực lớn trong ngành giải trí, Triệu Lộ Tư đang có cơ hội trở lại mạnh mẽ sau những ồn ào và thời gian gián đoạn hoạt động.