Triệu Lộ Tư chiếm vị trí trung tâm tại sự kiện, trở thành nghệ sĩ có sức ảnh hưởng của năm

Sao quốc tế 22/12/2025 12:20

Triệu Lộ Tư nhanh chóng chiếm sóng cõi mạng khi xuất hiện tại thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng với vị trí áp trục – vedette được mong chờ nhất sự kiện. Nữ minh tinh thu hút mọi ánh nhìn với 2 tạo hình lộng lẫy, sang trọng nhưng không kém phần quyến rũ.

Chủ đề Triệu Lộ Tư xuất hiện tại thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng đang trở thành từ khóa hot trên mạng xã hội xứ Trung. Tinh Quang Đại Thưởng là sự kiện luôn được mong đợi mỗi dịp cuối năm tại Trung Quốc, thu hút hàng loạt ngôi sao nổi tiếng như Bạch Lộc, Mạnh Tử Nghĩa, Đàm Kiện Tứ, Trương Lăng Hách... Tuy nhiên điểm nhấn của thảm đỏ năm nay là sự xuất hiện của Triệu Lộ Tư - nữ diễn viên trải qua một năm đầy "dông bão" và vực dậy ngoạn mục.

Trên thảm đỏ, Triệu Lộ Tư xuất hiện trong chiếc váy hồng hở ngực dây mảnh, thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2026 của một thương hiệu haute couture London, kết hợp với trang sức cao cấp từ thương hiệu xa xỉ. 

Bộ trang phục này lập tức thu hút sự chú ý nhờ sự hài hòa giữa kiểu dáng sang trọng và tông màu tôn lên nét nữ tính của cô. 

Đáng chú ý, nữ diễn viên là người cuối cùng xuất hiện trên thảm đỏ - vốn là vị trí dành cho ngôi sao có tầm ảnh hưởng cao nhất, cho thấy đẳng cấp và mức độ đãi ngộ cao dành cho Triệu Lộ Tư tại sự kiện.

Triệu Lộ Tư chiếm vị trí trung tâm tại sự kiện, trở thành nghệ sĩ có sức ảnh hưởng của năm - Ảnh 1

 

Bên cạnh đó, bộ trang phục thứ hai tại hậu trường càng làm nổi bật phong thái quyền lực và thanh lịch của cô. Tóc được búi gọn, lộ trán và kết hợp với trang sức Bulgari, Triệu Lộ Tư toát lên vẻ quý phái, chuẩn hình ảnh một "nữ hoàng thảm đỏ".

Từ trước đến nay, Triệu Lộ Tư là một trong những sao nữ không được đánh giá cao về thời trang thảm đỏ, từng lọt top ngôi sao mặc xấu của năm. Tuy nhiên lần tái xuất này của cô ở Tinh Quang Đại Thưởng cho thấy sự "lột xác" của nữ diễn viên ở mảng thời trang. 

Từng chi tiết từ kiểu váy, màu sắc, cách trang điểm đến phụ kiện đều được phối hợp hài hòa, giúp cô nổi bật giữa đêm Tinh Quang Đại Thưởng và trở thành tiêu điểm mọi ống kính.

Triệu Lộ Tư chiếm vị trí trung tâm tại sự kiện, trở thành nghệ sĩ có sức ảnh hưởng của năm - Ảnh 2

 

Theo truyền thông, sự sắp xếp này chứng minh Triệu Lộ Tư vẫn có một vị thế rõ ràng trong giới giải trí sau 1 năm vắng bóng.

Triệu Lộ Tư được Tencent ưu ái một phần là nhờ thành tích chiếu phim của cô trong năm nay. Hồi tháng 9, bộ phim tình cảm do Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình đóng chính lên sóng trên Tencent Video đã đạt thành công vang dội. Hiện Triệu Lộ Tư chưa nhận dự án phim mới. Song, việc nữ diễn viên rời công ty cũ và có một khởi đầu mới hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội trong tương lai.

Nguồn tin trong ngành cho biết, Triệu Lộ Tư gia nhập công ty của Lý Vỹ - nhà sáng lập ban đầu của Galaxy Cool nhưng đã phải ngậm ngùi rời đi năm 2023. Mà cổ đông lớn nhất trong công ty Lý Vỹ lại là Hujing Digital Media and Entertainment Group (Hổ Kình) - thuộc Tập đoàn Alibaba.

Được hậu thuẫn bởi thế lực lớn trong ngành giải trí, Triệu Lộ Tư đang có cơ hội trở lại mạnh mẽ sau những ồn ào và thời gian gián đoạn hoạt động.

Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' Bạch Lộc và Triệu Lệ Dĩnh trở thành mỹ nhân hot nhất năm 2025

Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' Bạch Lộc và Triệu Lệ Dĩnh trở thành mỹ nhân hot nhất năm 2025

Mới đây, danh sách Top 10 mỹ nhân có lượng xem hashtag TikTok lớn nhất đã được công bố, qua đó cho thấy rõ mức độ phổ biến và sức hấp dẫn thương mại của dàn diễn viên trẻ hiện nay.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' Bạch Lộc và Triệu Lệ Dĩnh trở thành mỹ nhân hot nhất năm 2025

Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' Bạch Lộc và Triệu Lệ Dĩnh trở thành mỹ nhân hot nhất năm 2025

Thù lao của diễn viên Hoa ngữ đã giảm mạnh, Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân nhận được bao nhiêu?

Thù lao của diễn viên Hoa ngữ đã giảm mạnh, Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân nhận được bao nhiêu?

Triệu Lộ Tư tái xuất mạnh mẽ sau khi rời công ty quản lý cũ đã gắn bó 10 năm

Triệu Lộ Tư tái xuất mạnh mẽ sau khi rời công ty quản lý cũ đã gắn bó 10 năm

Sau khi phim lên sóng, Địch Lệ Nhiệt Ba 'lép vế' so với Dương Tử và Triệu Lộ Tư

Sau khi phim lên sóng, Địch Lệ Nhiệt Ba 'lép vế' so với Dương Tử và Triệu Lộ Tư

Từng bị tẩy chay vì lợi dụng bệnh tật, Triệu Lộ Tư 'lật ngược tình thế' nhờ điều này

Từng bị tẩy chay vì lợi dụng bệnh tật, Triệu Lộ Tư 'lật ngược tình thế' nhờ điều này

Triệu Lộ Tư được công ty mới nâng đỡ, nhưng phải đáp ứng một yêu cầu khắt khe

Triệu Lộ Tư được công ty mới nâng đỡ, nhưng phải đáp ứng một yêu cầu khắt khe

TIN MỚI NHẤT

Bàng hoàng con gái 19 tuổi bất ngờ gọi cho mẹ, báo đã sinh rớt tại nhà

Bàng hoàng con gái 19 tuổi bất ngờ gọi cho mẹ, báo đã sinh rớt tại nhà

Sức khỏe 26 phút trước
Vô tình thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, tôi 'rụng rời' tay chân khi biết công dụng thực sự của nó

Vô tình thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, tôi 'rụng rời' tay chân khi biết công dụng thực sự của nó

Tâm sự 30 phút trước
Sau đêm nay, Thần Tài hộ mệnh, quý nhân dẫn lối, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp

Sau đêm nay, Thần Tài hộ mệnh, quý nhân dẫn lối, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Lần đầu về quê vợ, nằm nhờ phòng mẹ vợ mà tôi 'lạnh sống lưng' khi chạm phải thứ lộm cộm dưới chiếu

Lần đầu về quê vợ, nằm nhờ phòng mẹ vợ mà tôi 'lạnh sống lưng' khi chạm phải thứ lộm cộm dưới chiếu

Tâm sự 35 phút trước
Nhập viện 2 lần chỉ sau 1 tháng cưới, tôi 'hóa đá' khi bác sĩ khuyên nên ly hôn càng sớm càng tốt

Nhập viện 2 lần chỉ sau 1 tháng cưới, tôi 'hóa đá' khi bác sĩ khuyên nên ly hôn càng sớm càng tốt

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Cháy lớn bãi phế liệu rộng hàng trăm mét vuông ở TP.HCM, khói lửa đỏ rực một vùng trời

Cháy lớn bãi phế liệu rộng hàng trăm mét vuông ở TP.HCM, khói lửa đỏ rực một vùng trời

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
Thấy vợ nằng nặc đòi ngủ riêng với con của mình, chồng áp tai nghe lén thì 'rụng rời' tay chân trước bí mật được tiết lộ

Thấy vợ nằng nặc đòi ngủ riêng với con của mình, chồng áp tai nghe lén thì 'rụng rời' tay chân trước bí mật được tiết lộ

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Vợ không đánh ghen, nhưng chiêu 'trị chồng' thâm thúy khiến tôi cứ nhìn thấy nhân tình là 'buồn nôn tái mặt'

Vợ không đánh ghen, nhưng chiêu 'trị chồng' thâm thúy khiến tôi cứ nhìn thấy nhân tình là 'buồn nôn tái mặt'

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Triệu Lộ Tư chiếm vị trí trung tâm tại sự kiện, trở thành nghệ sĩ có sức ảnh hưởng của năm

Triệu Lộ Tư chiếm vị trí trung tâm tại sự kiện, trở thành nghệ sĩ có sức ảnh hưởng của năm

Sao quốc tế 2 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/12/2025), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/12/2025), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kể từ ngày mai, thứ Hai 22/12/2025, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc phủ kín sân, trúng số độc đắc, tiền tài có đủ

Kể từ ngày mai, thứ Hai 22/12/2025, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc phủ kín sân, trúng số độc đắc, tiền tài có đủ

Sập bồn chứa nước đang thi công khiến 6 công nhân tử vong thương tâm và 9 người bị thương

Sập bồn chứa nước đang thi công khiến 6 công nhân tử vong thương tâm và 9 người bị thương

Danh tính bất ngờ của đối tượng đâm nam bảo vệ bệnh viện tử vong

Danh tính bất ngờ của đối tượng đâm nam bảo vệ bệnh viện tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trương Vũ Kỳ gây xôn xao vì gương mặt nhiều thay đổi, được nhận xét 'rất kém tự nhiên'

Trương Vũ Kỳ gây xôn xao vì gương mặt nhiều thay đổi, được nhận xét 'rất kém tự nhiên'

Ngôn Thừa Húc gây xúc động khi tưởng nhớ Từ Hy Viên

Ngôn Thừa Húc gây xúc động khi tưởng nhớ Từ Hy Viên

Trần Nghiên Hy thừa nhận thích đóng phim tình cảm với nam diễn viên trẻ hơn mình

Trần Nghiên Hy thừa nhận thích đóng phim tình cảm với nam diễn viên trẻ hơn mình

Trương Bá Chi đã lập di chúc, chọn di ảnh, trang phục cho lễ tang sau khi qua đời

Trương Bá Chi đã lập di chúc, chọn di ảnh, trang phục cho lễ tang sau khi qua đời

Bị 'phong sát ngầm' một thời gian, Angelababy chưa bao giờ hết 'nóng' vì điều này

Bị 'phong sát ngầm' một thời gian, Angelababy chưa bao giờ hết 'nóng' vì điều này

Phim của Tần Lam thất bại liên tiếp dù đóng cùng Chung Hán Lương

Phim của Tần Lam thất bại liên tiếp dù đóng cùng Chung Hán Lương