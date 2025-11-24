Triệu Lộ Tư được công ty mới nâng đỡ, nhưng phải đáp ứng một yêu cầu khắt khe

Sao quốc tế 24/11/2025 16:31

Mặc dù Triệu Lộ Tư chưa chính thức xác nhận công ty quản lý mới nhưng đã có khá nhiều thông tin được lan truyền trên mạng xã hội về “nhà” mới cũng như đãi ngộ của cô khi đi theo ông chủ mới.

Mới đây, công ty Hổ Kình (thuộc nền tảng Youku) không chỉ lo liệu êm đẹp cho Triệu Lộ Tư về hợp đồng với công ty quản lý cũ Ngân Hà Khốc Ngu còn mở mở riêng một bộ phận quản lý, chỉ phục vụ cho một mình nữ diễn viên.

Nghe đồn, người đẹp Tinh Hán Xán Lạn có quyền ưu tiên lựa chọn các dự án phim S+, có đoàn pháp chế riêng và sẽ được hỗ trợ mở rộng sức ảnh hưởng trên thị trường quốc tế.

Thêm vào đó, ông Lý Vỹ - người sáng lập của Ngân Hà Khốc Ngu và có ơn dìu dắt với Triệu Lộ Tư sẽ đảm nhiệm vai trò người quản lý, đứng đầu phòng làm việc mới thành lập của cô. Lý Vỹ không chỉ có mạng lưới quen biết rộng mà còn có quan hệ thân thiết với nữ diễn viên Vụng Trộm Không Thể Giấu, để cô đỡ bỡ ngỡ khi sang công ty mới.

Chính vì vậy, Triệu Lộ Tư được trêu chọc là “trưởng công chúa của Youku” và những người hâm mộ cô nàng cũng rất chờ mong lần hợp tác này.

 

Tuy nhiên, Triệu Lộ Tư bị công ty mới kiểm soát chặt chẽ việc hẹn hò, cấm tiệt không cho phép yêu đương. Nguyên nhân là vì, công ty Hổ Kình phát hiện Triệu Lộ Tư có nhiều điểm rất giống với “Nữ thần thanh xuân” Trịnh Sảng, đều thuộc dạng nghệ sĩ “được Tổ nghề độ”, chỉ thở thôi cũng lên hotsearch. Quan trọng nhất là dù từng bị vùi dập bởi thị phi nhưng họ vẫn dễ dàng lấy lại được thiện cảm từ công chúng.

Nhớ năm xưa, Trịnh Sảng không ít lần mờ mắt vì tình yêu, đòi rời khỏi showbiz để chăm lo cho người thương và còn làm nhiều điều khờ dại, làm lỡ mất bao nhiêu cơ hội tốt. Cuối cùng, cũng vì tình yêu, Trịnh Sảng đã đưa ra quyết định sai lệch, khiến dân tình không thể tha thứ và chính thức bị xóa sổ khỏi showbiz. Giờ đây, công ty Hổ Kình sợ rằng Triệu Lộ Tư sẽ dẫm lên vết xe đổ của đàn chị, nên quyết định ngăn chặn rủi ro từ ngọn nguồn, cấm không cho phép cô hẹn hò.

Động thái gay gắt của Triệu Lộ Tư sau khi bị xúc phạm trên mạng xã hội

Động thái gay gắt của Triệu Lộ Tư sau khi bị xúc phạm trên mạng xã hội

Triệu Lộ Tư đã nộp đơn kiện 17 người có hành vi công kích và bôi nhọ cô trên mạng xã hội.

