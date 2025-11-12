Triệu Lộ Tư hợp tác với ông chủ cũ, hơn 3 triệu người mong sao nữ trở lại

Mỹ nhân sinh năm 1998 chia sẻ, concert lần này được quyết định tổ chức chỉ khoảng 36 ngày trước, với lý do Triệu Lộ Tư muốn gặp lại người hâm mộ sau 1 năm trải qua nhiều biến động và phải tạm dừng hoạt động một thời gian để điều trị bệnh.

Tại concert mừng sinh nhật tuổi 27 mới đây được tổ chức ở Thành Đô (Trung Quốc), nữ diễn viên Triệu Lộ Tư tuyên bố chia tay công ty cũ Galaxy Cool Entertainment và bắt đầu hành trình mới trong sự nghiệp.

Cái tên Lý Vỹ lập tức gây bàn luận. Bởi anh cũng là sếp cũ của Triệu Lộ Tư tại Galaxy Cool, người từng bị nghi ngờ bạo hành nữ diễn viên khi cô mới vào nghề. Lý Vỹ là người sáng lập ban đầu của công ty Galaxy Cool Entertainment), anh đã phát hiện ra Triệu Lộ Tư và nâng đỡ cô trở nên nổi tiếng. Nhưng đến năm 2023, Lý Vỹ rút khỏi Galaxy Cool. Có tin đồn rằng anh bị chính các lãnh đạo trong công ty gạt ra ngoài.

Triệu Lộ Tư đã nhắc đến nhân vật anh Đao (Lý Vỹ), người đứng sau concert này. Theo truyền thông Trung Quốc, Lý Vỹ chính là quản lý mới sẽ đồng hành cùng Triệu Lộ Tư sau khi cô rời Galaxy Cool.

Sức hút của Triệu Lộ Tư đến từ sự thân thiện và gần gũi mà cô thể hiện trong mỗi lần xuất hiện. Không phô trương, không ồn ào, Triệu Lộ Tư thường chọn cách chia sẻ những khoảnh khắc giản dị trong cuộc sống thường ngày. Điều này giúp cô trở thành “nữ thần quốc dân” trong lòng người hâm mộ - hình ảnh vừa trong sáng, vừa chân thật, khác biệt so với nhiều minh tinh trẻ cùng thời.

Một điểm đặc biệt khác là dù không có nhiều hoạt động trong thời gian qua, các bộ phim cũ của cô như Thả thí thiên hạ, Trần Thiên Thiên trong lời đồn hay Rèm Ngọc Châu Sa vẫn liên tục được người hâm mộ đào lại và lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng video ngắn. Đặc biệt, hashtag “#TriệuLộTưTrởLại” đang được chia sẻ hàng triệu lần, thể hiện sự mong chờ mãnh liệt của khán giả đối với sự tái xuất của cô.

Bên dưới mỗi bài đăng hay buổi phát sóng trực tuyến, Triệu Lộ Tư luôn nhận được hàng trăm nghìn bình luận tích cực. Không ít người để lại lời nhắn như: “Mong ngày em trở lại màn ảnh”, “Lộ Tư hãy khỏe mạnh và tươi cười như trước nhé”, “Nữ thần của tôi, đừng để những điều tiêu cực làm tổn thương bản thân”.

Chính tinh thần lạc quan, cách giao tiếp nhẹ nhàng và khiêm tốn giúp cô giữ vững hình ảnh sạch, tránh xa những scandal nặng nề trong giới giải trí. Việc cô vẫn chọn cách lên sóng trò chuyện, chia sẻ cảm xúc với người hâm mộ trong giai đoạn khó khăn khiến khán giả càng thêm trân trọng.

Dù chưa có thông tin chính thức về dự án sắp tới, người hâm mộ vẫn đang đặt nhiều kỳ vọng rằng Triệu Lộ Tư sẽ sớm trở lại trong một tác phẩm truyền hình hoặc điện ảnh mới. Một số tin đồn cho rằng cô đã nhận được lời mời từ nhiều đoàn làm phim lớn, trong đó có cả các dự án cổ trang và hiện đại.