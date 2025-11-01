Hậu lùm xùm đời tư, Ngu Thư Hân bị tố cố tình 'sao chép' Triệu Lộ Tư

Ngày 31/10, Triệu Lộ Tư ra mắt đĩa đơn tiếng Anh đầu tay mang tên Black Veil Bride. Đây là bài hát do Brian Lee, nhà sản xuất từng hợp tác với các ngôi sao quốc tế như Lady Gaga, Post Malone hay Selena Gomez sản xuất. Trong Black Veil Bride, Triệu Lộ Tư hóa thành một nữ thần mạnh mẽ, truyền tải thông điệp phá kén hóa bướm, dám đối diện thử thách và sống hết mình.

Trong khi Triệu Lộ Tư ra mắt ca khúc tiếng Anh Black Veil Bride, Ngu Thư Hân lập tức cũng phát hành Dream nhân kỉ niệm 9 năm ra mắt. Điều này tạo nên một màn "chạm trán" bất ngờ, làm gợi lại những lần đụng độ trước đó của cả hai.

Hậu trường cho thấy Triệu Lộ Tư rất tâm huyết, chăm chú học hỏi cách phát âm, trau chuốt từng câu chữ để truyền tải đúng tinh thần bài hát.

Sau khi ra mắt, Black Veil Bride đã nhận được "mưa lời khen" từ khán giả: giai điệu cuốn, khó quên, nghe một lần là muốn nghe lại ngay, và nhiều người dự đoán bài hát sẽ trở thành hit lớn.

Ngay khi Triệu Lộ Tư ra nhạc, đúng 0h ngày 1/11, Ngu Thư Hân cũng "đánh úp" người hâm mộ bằng Dream - sản phẩm âm nhạc kỉ niệm 9 năm hoạt động.

Sự trùng hợp về thời gian tung sản phẩm mới của cả hai chỉ cách nhau một ngày đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên Weibo. Nhiều người cho rằng đây không đơn thuần là trùng lịch trình, đồng thời đặt ra câu hỏi liệu Ngu Thư Hân có đang "sao chép" bước đi của Triệu Lộ Tư.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân đụng độ. Cả hai diễn viên đều có thời gian ra mắt giống nhau, gần bằng tuổi nên sự cạnh tranh là không thể tránh khỏi.

Năm 2020, Triệu Lộ Tư nổi đình đám nhờ Trần Thiên Thiên, ngày ấy bây giờ. Trong khi đó Ngu Thư Hân cũng là cái tên gây sốt nhờ chương trình Thanh xuân có bạn 2. Năm 2022, Triệu Lộ Tư được chú ý với Tinh hán xán lạn, Ngu Thư Hân vẫn áp đảo với Thương Lan quyết về độ hot và thành tích.

Đến năm 2024, cả hai đồng loạt tái xuất với dòng phim cổ trang. Tuy nhiên, nếu Triệu Lộ Tư thất bại với Rèm ngọc châu sa thì Ngu Thư Hân một lần nữa thắng thế nhờ Vĩnh dạ tinh hà.

Sự kiện đỉnh điểm khiến công chúng nhận ra Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân dường như "không đội trời chung" là lúc Triệu Lộ Tư livestream kể về một nữ nghệ sĩ vi phạm luật giao thông. Dù không trực tiếp nhắc đến tên ai nhưng điều này cũng đủ khiến fan của Ngu Thư Hân phẫn nộ, tràn vào trang cá nhân Triệu Lộ Tư để bạo lực mạng, dẫn đến "khẩu chiến" dữ dội giữa fandom hai bên.