Nghi ngờ chiếc ôtô đậu ven đường nhiều ngày, người dân báo công an kiểm tra và phát hiện thi thể cô gái đang phân hủy trong cốp xe, sáng 1/11.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 1/11, Công an xã Đông Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ thi thể một cô gái được phát hiện trong cốp ô tô của người dân.

Thi thể cô gái được phát hiện trong cốp ô tô - Ảnh: Báo Dân trí

Dựa vào lời kể của một số người dân, chiếc ô tô liên quan đến vụ việc được một gia đình đậu trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt, xã Đông Thạnh. Sáng cùng ngày, chủ xe ngửi mùi hôi, đồng thời phát hiện kính xe bị bể nên mở cốp xe để kiểm tra.

Khi cốp ô tô mở ra, chủ xe tá hỏa phát hiện bên trong là thi thể một cô gái, đã bốc mùi hôi thối. Sự việc được trình báo đến Công an xã Đông Thạnh.

Cảnh sát địa phương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra, xử lý vụ việc.

Ôtô đậu bên đường được phát hiện có thi thể cô gái trong cốp xe - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, anh Thượng, sống gần nơi phát hiện ôtô, cho biết chiếc xe được đậu tại vị trí này khoảng 5 ngày trước. "Tôi không thấy ai ra vào chiếc xe này. Có thể sự việc xảy ra ban đêm", anh nói.

Công an sau đó phong tỏa khu vực để khám nghiệm, điều tra. Đại diện UBND xã Đông Thạnh cho biết thi thể phân hủy mạnh, không thể nhận diện khuôn mặt, công an đã lấy dấu vân tay xác định danh tính, đồng thời thu thập vật chứng liên quan.

Theo biển số xe, chủ phương tiện là một người ngụ trên địa bàn. Lực lượng chức năng đang làm việc với những người liên quan, mở rộng điều tra vụ việc.

Đi xe đạp điện qua vùng ngập sâu, 3 em nhỏ bị lũ cuốn trôi Tối 31/10, chính quyền xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị cùng các lực lượng triển khai tìm kiếm 1 cháu bé bị nước cuốn trôi mất tích.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-thi-the-co-gai-boc-mui-trong-cop-o-to-au-ven-uong-o-tphcm-745604.html