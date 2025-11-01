Phẫn nộ người mẹ ném con trai 18 tháng tuổi xuống giếng sâu

Đời sống 01/11/2025 11:10

Sáng 1/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ nguyên nhân tử vong của một bé trai 1 tuổi, thi thể cháu bé được phát hiện dưới giếng của gia đình.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 1/11, Công an phường Ea Kao cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, bắt giữ Nguyễn Thị Lê (42 tuổi, trú tại phường Ea Kao) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Phẫn nộ người mẹ ném con trai 18 tháng tuổi xuống giếng sâu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 9h ngày 31/10, Công an phường Ea Kao nhận được tin báo của một người dân về việc bé L. (SN 2024) bị mất tích.

Vào cuộc điều tra, lực lượng công an nhận định sự việc có nhiều dấu hiệu bất thường nên đã tiến hành đấu tranh, lấy lời khai những người thân trong gia đình nạn nhân.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã làm rõ Nguyễn Thị Lê (mẹ của bé L.) chính là thủ phạm đã gây ra cái chết cho con trai.

Phẫn nộ người mẹ ném con trai 18 tháng tuổi xuống giếng sâu - Ảnh 2

Nguyễn Thị Lê tại cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, tại cơ quan công an, bước đầu Lê khai nhận, năm 2008, đối tượng đã kết hôn với ông T. (45 tuổi). Họ có với nhau 2 người con chung và sinh sống tại phường Ea Kao cho đến nay. Tháng 2/2024, Lê có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác, sinh ra bé L.

Sáng 31/10, khi chỉ có Lê và bé L. ở nhà, Lê cảm thấy áp lực vì không đủ tiền nuôi cả 3 người con. Vì vậy, Lê đã nảy sinh ý định sát hại con. Người phụ nữ này đã ném con xuống giếng trong sân.

Đến đêm cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã trục vớt thi thể cháu bé lên để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi.

