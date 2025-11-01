Diễn viên Trương Ngọc Ánh liên tục suy sụp vì nợ nần và kiện tụng trước khi bị bắt

Trước đó, cái tên Trương Ngọc Ánh gắn với khá nhiều thông tin, vụ việc lùm xùm liên quan đến chuyện nợ nần, kiện cáo. Cô từng bị tố nợ không trả, Công ty TNHH TNA Entertainment của nữ diễn viên này còn bị Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh TP Hồ Chí Minh gửi đơn khởi kiện vì không thanh toán hợp đồng đúng hạn.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, tối 31/10, cõi mạng rung chuyển với việc diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt tạm giam về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại Công ty TNHH BĐS Đất Rồng. Theo đó, Trương Ngọc Ánh cùng một người khác đã đứng tên cá nhân mua khu đất với giá thấp hơn hợp đồng, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt chênh lệch. Ánh còn bị cáo buộc rút tiền trái phép, lập bút toán và báo cáo tài chính giả nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Thời điểm vào giữa tháng 4/2025, Trương Ngọc Ánh tham gia họp báo ra mắt phim Chiếc kén - dự án điện ảnh hợp tác quốc tế do cô đồng sản xuất và đóng chính. Sự kiện thu hút sự chú ý khi nữ diễn viên trả lời về những ồn ào liên quan đến vụ kiện đòi nợ 24 tỷ đồng trong năm 2024.

Nguồn cơn cho nợ nần của công ty Trương Ngọc Ánh được cho là vì gặp khó khăn trong việc thu hồi công nợ (số tiền 24 tỷ đồng) từ nhà tài trợ kim cương cho cuộc thi Miss Earth.

Lúc đó, Trương Ngọc Ánh cho biết cô vẫn theo đuổi vụ kiện đối tác nợ 24 tỷ đồng và vụ việc sắp được đưa ra tòa. “Tôi chỉ cần họ trả một nửa số tiền, thậm chí đồng ý để họ trả dần nhưng họ liên tục lảng tránh. Tôi không còn cách nào khác ngoài kiện tụng”, cô nói.

Nữ diễn viên tiết lộ bản thân luôn giữ chữ tín, không chỉ với đối tác mà còn với đội ngũ cộng sự. Tuy nhiên, khi đối tác bất ngờ không thanh toán, cô rơi vào khủng hoảng tài chính, tinh thần suy sụp. Theo Trương Ngọc Ánh, để giải quyết khó khăn, cô buộc phải bán tài sản trả nợ cho đội ngũ.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Trương Ngọc Ánh - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Tháng 4/2024, Trương Ngọc Ánh gây chú ý khi công khai đòi một đối tác khoản nợ 24 tỷ đồng như kể trên. Cô cho biết đối tác ký giấy xác nhận công nợ nhưng không thanh toán, khiến công ty cô rơi vào tình trạng khó khăn, bị hiểu lầm và mất uy tín với các nhà cung cấp.

Cùng năm, Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh TP Hồ Chí Minh khởi kiện công ty của Trương Ngọc Ánh vì khoản nợ 324,3 triệu đồng. Sau khi thanh toán xong, phía trung tâm đã rút đơn kiện.

Nữ nghệ sĩ thừa nhận giai đoạn kiện tụng khiến cô bị căng thẳng, mất niềm tin vì chưa từng đối mặt với tình huống tương tự trong hàng chục năm làm nghề. “Nhiều người nghĩ tôi giàu có, quen đại gia, nhưng tôi luôn muốn tự đi lên bằng đôi chân mình. Khi khủng hoảng ập đến, tôi sốc vì không kịp trở tay. Ngoài khoản nợ chưa đòi được, tôi còn mất nhiều dự án và cơ hội công việc”, cô nói.

Đáng nói, thời điểm đó, cô cho biết để vượt qua các khó khăn, cô đã tập thiền, hạn chế bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội và tập trung vào công việc…

Mới đây nhất, theo thông tin và hình ảnh trên trang cá nhân, ngày 27/10/2025, Trương Ngọc Ánh vẫn tham gia vào buổi lễ khởi công xây dựng phòng học và công trình phụ trợ điểm trường làng Plong ở tỉnh Gia Lai. Hay trước đó vào chiều 22/10/2025, Trương Ngọc Ánh cùng một số cá nhân đã đến Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh – cơ sở Tăng Nhơn Phú để trao tặng số tiền quyên góp nhằm hỗ trợ các bệnh nhân ung thư vú có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện này...

Trương Ngọc Ánh không giàu như mọi người tưởng

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Trương Ngọc Ánh khẳng định cô không giàu "nứt đố đổ vách" như mọi người nghĩ mà có cuộc sống bình dân. Sau vụ việc, cô cho biết đã bị ảnh hưởng nhiều tới danh tiếng.

"Năm ngoái, tôi mất nhiều, từ tổn hại danh tiếng tới các khoản tiền tiết kiệm. Mọi thứ ập đến quá nhanh, quá nguy hiểm. Nhờ sự tin tưởng và ủng hộ của các nhà cung cấp, đối tác, tôi đã vượt qua giai đoạn cực kỳ khó khăn ấy.

Tôi rất stress vì sợ mất chữ "Tín". Tôi sống luôn gìn giữ chữ "Tín", thậm chí nhiều lần ra mặt giữ chữ "Tín" cho người khác. Khi mọi chuyện đã qua, tôi lại thấy thú vị, học được nhiều bài học hay, xem như trưởng thành từ vấp ngã" - Trương Ngọc Ánh chia sẻ với truyền thông.