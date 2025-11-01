Nóng: Cảnh sát khám xét căn biệt thự của diễn viên Trương Ngọc Ánh

Cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TPHCM) phối hợp với đại diện VKSND thành phố, Công an phường An Khánh thực hiện lệnh khám xét chỗ ở của bị can, trước sự chứng kiến của người nhà diễn viên Trương Ngọc Ánh, bảo vệ khu villa. Lực lượng chức năng làm việc tỉ mỉ, thu thập nhiều tài liệu liên quan đến vụ án của nữ diễn viên.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 20h45 ngày 31/10, xe công vụ xuất hiện tại căn biệt thự nằm trong một khu villa ở phường An Khánh, TPHCM. Đây là nơi ở của diễn viên Trương Ngọc Ánh, người vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cảnh sát lập biên bản để những người tham gia và chứng kiến ký nhận, đồng thời niêm phong các vật chứng được thu giữ.

Tại phòng của Trương Ngọc Ánh, tổ công tác tìm thấy một chiếc vali nhỏ và tiến hành kiểm tra bên trong. Lực lượng chức năng mở khóa một chiếc két sắt, kiểm tra bên trong để thu thập tài liệu, vật chứng liên quan đến vụ án. Các cán bộ phát hiện một chiếc iPad tại nơi ở của bị can và tiến hành kiểm tra các dữ liệu bên trong.

Kết quả khám xét, nhà chức trách niêm phong, thu giữ một chiếc iPad cùng 2 tập tài liệu có liên quan đến vụ án.

Đến 22h30 cùng ngày, việc khám xét nơi ở của nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh được hoàn tất, các cán bộ đưa tài liệu lên xe công vụ và đưa về trụ sở công an.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Trương Ngọc Ánh để điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, khi còn giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Bất động sản Đất Rồng, nữ diễn viên bị cáo buộc chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài. Năm 2007, Trương Ngọc Ánh kêu gọi một nhà đầu tư Ireland góp 9,1 triệu USD cho hai dự án bất động sản, nhưng cùng cộng sự đứng tên cá nhân mua đất, nâng khống giá trị và lập sổ sách gian dối để chiếm đoạt tiền. Công an đang mở rộng điều tra và thu hồi tài sản liên quan.

Trương Ngọc Ánh là diễn viên, nhà sản xuất nổi tiếng của màn ảnh Việt với nhiều vai diễn ghi dấu trong Đồng tiền xương máu, Áo lụa Hà Đông, Hương Ga, Truy Sát… Bén duyên điện ảnh từ năm 16 tuổi với Em và Michael Jackson, cô từng đăng quang Miss New Model International 1998 và được vinh danh “Nữ diễn viên châu Á xuất sắc” tại Seoul International Drama Awards.

Ngoài diễn xuất, cô lấn sân sản xuất phim và giữ vai trò Chủ tịch Miss Earth Việt Nam 2023. Sau thời gian vướng kiện tụng, cô tái xuất với vai trò diễn viên kiêm đồng sản xuất phim Chrysalis (Chiếc kén).

Năm 2024, Trương Ngọc Ánh từng công khai đòi khoản nợ 24 tỷ đồng từ đối tác, đồng thời bị một đơn vị kiện đòi hơn 300 triệu đồng nhưng đã tất toán sau đó. Cô thừa nhận giai đoạn ấy đầy khủng hoảng, phải bán tài sản trang trải cuộc sống và tìm lại cân bằng nhờ thiền. Cô từng mối tình với diễn viên Anh Dũng kém cô 14 tuổi nhưng cả hai đã “đường ai nấy đi” sau ba năm hẹn hò.