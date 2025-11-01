Lật tẩy thủ đoạn Trương Ngọc Ánh qua mặt, chiếm đoạt tiền của công ty và bạn bè

Theo điều tra ban đầu, Trương Ngọc Ánh bị cáo buộc có hành vi chiếm đoạt tài sản của Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng (Công ty Đất Rồng), doanh nghiệp mà cô từng giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Công ty Đất Rồng được thành lập tháng 10/2007, vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trụ sở đặt tại số 25 đường Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận (TPHCM).

Theo thông tin từ báo Dân trí, nNgày 31/10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Ngọc Ánh (SN 1976, quê Hà Nội) – diễn viên, người mẫu, doanh nhân – để điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước đây, Công ty Đất Rồng đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là mua bán, kinh doanh bất động sản và quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, người sử dụng hoặc đi thuê. Tuy nhiên, những năm gần đây, doanh nghiệp này chuyển hướng sang lĩnh vực xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng.

Đến năm 2020, Công ty Đất Rồng được cập nhật thay đổi đăng ký kinh doanh, theo đó ông Đặng Minh Đức (SN 1984) trở thành người đại diện theo pháp luật, với địa chỉ đăng ký thuế tại số 1 đường Đặng Văn Sâm, phường Đức Nhuận.

Cũng trong giai đoạn này, Trương Ngọc Ánh đứng tên đại diện pháp luật công ty hoạt động trong lĩnh vực giải trí và ẩm thực. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp do nữ diễn viên điều hành sau đó vướng vào các vụ kiện dân sự, chủ yếu liên quan đến tranh chấp công nợ trong hoạt động tổ chức sự kiện.

Theo thông tin từ VietNamNet, hành vi vi phạm pháp luật của Trương Ngọc Ánh được xác định đã xảy ra từ nhiều năm trước, trong thời gian cô giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Đất Rồng. Khi đó, Trương Ngọc Ánh được cho là đã kêu gọi doanh nhân P.G.M. (quốc tịch Ireland) góp vốn 9,1 triệu USD (tương đương khoảng 149 tỷ đồng) để cùng triển khai hai dự án bất động sản tại trung tâm TPHCM.

Trước mắt, Cơ quan CSĐT đang tập trung làm rõ hành vi gian dối của Trương Ngọc Ánh trong dự án tòa nhà Indochine tại số 112 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 (cũ). Ở dự án này, tin tưởng lời kêu gọi của Ánh, doanh nhân M. đã chuyển 4,49 triệu USD (tương đương khoảng 72 tỷ đồng) để góp vốn đầu tư.

Theo hợp đồng đầu tư ký kết ngày 25/1/2008, dự án toà nhà Indochine phải do pháp nhân Công ty Đất Rồng đứng tên chủ sở hữu và giá trị 12.917,7 lượng vàng.

Hiện Cơ quan CSĐT đang mở rộng về hành vi của Trương Ngọc Ánh và một số người liên quan

Qua điều tra, từ giai đoạn ban đầu, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H (SN 1964, ngụ phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất dự án và giá trị giao dịch chỉ 7.917,3 lượng vàng.

Khi đó, Trương Ngọc Ánh đã thanh toán chưa đến 50% giá trị, tức chỉ thanh toán 3.000 lượng vàng. Nhưng khi hạch toán sổ sách Công ty Đất Rồng thì thể hiện đã chi 4.458 lượng vàng.

Cơ quan điều tra đủ cơ sở xác định, Trương Ngọc Ánh và một số người có liên quan đã có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Ngoài ra, qua điều tra cũng làm rõ, tháng 12/2007, UBND TPHCM có quyết định thu hồi phần đất dự án để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đã bồi thường cho 4 hộ dân số tiền hơn 26,1 tỷ đồng. Số tiền này, các hộ dân bàn giao lại cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H. Nhưng Ánh chỉ chuyển về công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, còn hơn 10 tỷ đồng Ánh sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo, không hạch toán sổ sách.

Công an cũng làm rõ thêm, giai đoạn làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Đất Rồng, Trương Ngọc Ánh đã tự ý rút tiền từ tài khoản công ty để sử dụng vào việc cá nhân. Sau đó, Ánh chỉ đạo nhân viên cấp dưới lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Theo tìm hiểu, những cổ đông góp vốn vào Công ty Đất Rồng và đầu tư vào một số dự án trong thời gian Trương Ngọc Ánh làm đại diện pháp luật công ty, đều là bạn bè của diễn viên, người mẫu này.