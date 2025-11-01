Nhà kho giữa khu dân cư cháy ngùn ngụt ở TP.HCM: Khói lửa bốc cao kèm tiếng nổ lớn, người dân tháo chạy

Tối 31/10, Công an phường Bình Hưng Hòa (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn ở một căn nhà.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tối 31/10, lực lượng Công an phường Bình Hưng Hòa (TP.HCM) vẫn đang phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy căn nhà chứa nhiều bao bì.

Khoảng 18h, khói lửa bất ngờ bùng lên từ căn nhà rộng hơn 150m2 trên đường số 5, phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM (quận Bình Tân cũ). Người dân xung quanh cùng người trong căn nhà hô hoán, cùng nhau dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thành.

Ngọn lửa lan nhanh, bùng phát dữ dội, bao trùm căn nhà. Lực lượng chữa cháy tại chỗ và lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Lửa bùng lên dữ dội - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, chị H - một người dân có nhà gần hiện trường - cho biết ngọn lửa bùng lên rất lớn kèm sức nóng kinh hoàng. Nhiều gia đình phải bế con nhỏ tìm cách thoát thân vì khói đen xộc vào nhà gây ngạt.

Sau khoảng 10 phút, nhiều xe chữa cháy cùng hơn 20 chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (Công an TPHCM) đã kịp thời có mặt tại hiện trường. Lính cứu hỏa đã khẩn trương kéo vòi rồng dập lửa và triển khai công tác chống cháy lan sang các nhà dân lân cận.

Sau 30 phút nỗ lực, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại về người.

Cột khói bốc cao hàng chục mét - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

NÓNG: Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng Ngày 31/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nha-kho-giua-khu-dan-cu-chay-ngun-ngut-o-tphcm-khoi-lua-boc-cao-kem-tieng-no-lon-nguoi-dan-thao-chay-745591.html