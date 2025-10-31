Chiều 31/10, phiên tòa xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội) bước sang ngày làm việc thứ tư, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi các bị cáo thuộc nhóm tội Đánh bạc.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều ngày 31/10, phiên tòa xét xử vụ đánh bạc hơn 106 triệu USD tại khách sạn Pullman tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo phạm tội Đánh bạc.

Trong số 136 người bị đưa ra xét xử về tội Đánh bạc, có ca sĩ Vũ Hà. Theo cáo buộc, ngày 15/4/2022, bị cáo Vũ Ngọc Hà (ca sĩ Vũ Hà) mở thẻ tại King Club với tên ”Mr Baret”. Ngày 18/5/2024, ca sĩ Vũ Hà cũng dùng hơn 2.600 USD (khoảng 62 triệu đồng) đánh bạc một lần, bằng hình thức chơi Slot, Roulette, bị thua hơn 199,4 USD (hơn 4 triệu đồng thời điểm đó).

Ca sĩ Vũ Hà được tại ngoại, luôn xuất hiện với khẩu trang kín mặt, tránh ống kính phóng viên. Trả lời thẩm vấn tại tòa, Vũ Ngọc Hà thừa nhận hành vi đánh bạc, trình bày rằng không nhớ mở thẻ chơi từ khi nào.

Bị cáo thừa nhận cáo buộc cho rằng đã mở thẻ chơi ngày 18/5/2024. Theo lời ca sĩ, anh ta chơi “kéo xèng” ở khách sạn Pullman một lần, khi đó trong túi có khoảng 5-10 triệu đồng, bị cáo đã vào King Club để chơi trong khoảng 2-3 giờ nên bị cộng dồn thành số tiền như cáo buộc. Bị cáo thừa nhận bị thua 199 USD.

Trả lời thẩm vấn của thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh, bị cáo Vũ Ngọc Hà cho biết, nguồn tiền dùng để đánh bạc là từ khoản thu nhập của bản thân. Bị cáo thường để trong túi khoảng 5-10 triệu và đã dùng tiền đó để đánh bạc vào hôm 18/5/2024.

"Cáo trạng truy tố bị cáo tội Đánh bạc là đúng, bị cáo không oan, đã khắc phục hậu quả 10 triệu đồng”, lời khai của ca sĩ Vũ Hà.

Ca sĩ Vũ Hà tại phiên tòa - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 15/4/2022, ca sĩ Vũ Hà mở thẻ tại câu lạc bộ King Club. Ngày 18/5/2024, ông Hà đánh bạc một lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền đánh bạc là 2.618 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng), thua 199,34 USD.

Cáo trạng thể hiện, trong vụ án này riêng tại tỉnh Phú Thọ (cũ) có 6 cựu lãnh đạo, cán bộ và một cựu Hiệu phó Đại học Hùng Vương bị truy tố về tội Đánh bạc.

Cơ quan tố tụng cáo buộc 7 người này đã đến câu lạc bộ King Club đánh bạc 465 lần, với tổng số tiền cộng dồn lên tới hơn 9,5 triệu USD.

