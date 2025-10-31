Sập tường cao gần 3m ở đám tang khiến 6 người tử vong tại chỗ

Vụ việc thương tâm xảy ra tại nhà tang lễ quận Chiêu Dương, thành phố Chiêu Thông, Trung Quốc từ ngày 10/9 nhưng đến nay mới được truyền thông đăng tải, sau khi gia đình nạn nhân yêu cầu công khai nguyên nhân và xử lý trách nhiệm.

Theo thông tin từ báo Dân trí, giữa tháng 9, một hộ dân tại thành phố Chiêu Thông (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) tổ chức tang lễ. Trong đám tang, gia chủ bày biện một số bàn ăn trong sân, mời người thân bạn bè tới phúng viếng dùng cơm.

Trong số những người tới phúng viếng và ở lại dùng bữa tối có Tiểu Lữ, 25 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Khi Lữ ăn cơm cùng mọi người dưới mái bạt che gần khu tang lễ, một bức tường dài khoảng 10m cao gần 3m bất ngờ đổ sập xuống, chôn vùi cả nhóm. Tai nạn bất ngờ khiến 6 nạn nhân tử vong tại chỗ.

Vào ngày 28/10, bà Trần, mẹ của Tiểu Lữ là một trong số những nạn nhân thiệt mạng cho biết, khi nhận tin báo con gái thiệt mạng trong đám tang, người phụ nữ có cảm giác như trời đất đổ sập.

Theo lời kể của bà Trần, chủ tang là một người họ hàng xa. Theo phong tục địa phương, trước ngày đưa tang, gia đình sẽ tổ chức buổi viếng để bạn bè thân hữu đến chia buồn. Do bà thường xuyên làm việc ở tỉnh khác và chồng cũng bận công việc bên ngoài, ngày 10/9, bà nhờ con gái là Tiểu Lữ tới phúng viếng thay gia đình.

Qua lời kể của nhiều nhân chứng, bà Trần biết thông tin bên cạnh sân nhà chủ tang có một bức tường cao khoảng 3m. Buổi tối hôm đó, vài bàn ăn được đặt sát tường và Tiểu Lữ ngồi gần đó. Trong lúc đang ăn, bức tường bất ngờ đổ sập, nạn nhân 25 tuổi không kịp chạy. Cô bị đè ngay bên dưới. Tai nạn khiến 6 người tử vong tại chỗ và nhiều người khác bị thương.

Trong số người thiệt mạng, con gái bà Trần là người ít tuổi nhất. Một nạn nhân khác cũng tử vong có người cô ruột của Tiểu Lữ.

 

Sập tường cao gần 3m ở đám tang khiến 6 người tử vong tại chỗ - Ảnh 1
6 người thiệt mạng tại đám tang - Ảnh: News

Theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, dựa vào kết quả giám định của Công an quận Chiêu Dương (thuộc thành phố Chiêu Thông), Tiểu Lữ tử vong do chấn thương ngực đa cơ quan do lực va đập mạnh. Người cô ruột cũng qua đời vì bị chấn thương đầu và ngực nghiêm trọng.

Một người dân trong làng tiết lộ thêm thông tin, vào thời điểm xảy ra vụ việc, do trời mưa to, chủ tang dựng thêm bạt che trong sân và đặt bàn ăn bên dưới. Một bên bạt được cố định bằng dây thừng buộc vào tường. Tuy nhiên, bạt không có chỗ thoát nước, nên nước mưa tích lại trên mái.

Các nhân chứng cho hay, do lượng nước đọng quá lớn, bức tường không chịu nổi sức nặng, bị dây kéo ngã đổ, đè xuống những người đang ngồi ăn bên dưới.

Ngày 11/9, chính quyền địa phương vào cuộc, lần lượt mời gia đình các nạn nhân nói chuyện. Kết quả điều tra ban đầu cho rằng đây là tai nạn do thiên tai ngoài ý muốn, mong thân nhân đồng ý hỏa táng thi thể nạn nhân và chấp nhận khoản bồi thường.

 

Cụ thể, chủ tang bồi thường 80.000 tệ (gần 300 triệu đồng) và chính quyền địa phương hỗ trợ thêm gia đình nạn nhân 66.000 tệ (245 triệu đồng). 5 hộ gia đình đều chấp nhận phương án này. Tuy nhiên bà Trần, mẹ của nạn nhân Tiểu Lữ không đồng ý.

Tuy nhiên, gần 50 ngày trôi qua, cảnh sát vẫn chưa đưa ra báo cáo điều tra chính thức. Phía chính quyền địa phương thúc giục bà sớm ký tên đồng ý hỏa táng. Trong trường hợp bà Trần không ký sẽ không nhận được khoản bồi thường, phải tự chi trả toàn bộ phí lưu giữ thi thể tại nhà tang lễ.

 

