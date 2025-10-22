Ngày 21/10 (giờ địa phương), đài truyền hình Nigeria đưa tin một xe bồn phát nổ ở bang Niger khi đám đông đang hôi xăng, khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

"Xe bồn chở nhiên liệu bị lật và bắt đầu rò rỉ. Mọi người đổ xô đến hứng xăng. Chiếc xe phát nổ và họ bị bỏng", Ibrahim Hussaini, điều phối viên địa phương của cơ quan ứng phó khẩn cấp quốc gia, hôm 21/10 cho hay.

Vụ nổ trên tuyến xa lộ Bida-Agaie ở bang Niger, miền trung đất nước, khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra để xác định danh tính tài xế, chủ sở hữu xe bồn và nguyên nhân tai nạn.

Hiện trường vụ nổ xe bồn ở bang Niger, miền trung Nigeria ngày 21/10 - Ảnh: iLKHA News

Theo thông tin từ VTV News, ông Farouk Mohammed Kawo, Chủ tịch Hiệp hội Tài xế xe bồn bang Niger, nhận định đây là "một thảm họa có thể tránh được". Ông cho biết chiếc xe bồn đang vận chuyển nhiên liệu từ Lagos đến miền Bắc Nigeria thì gặp tai nạn, đồng thời tiết lộ chỉ riêng trong tháng 10 đã có khoảng 30 vụ tai nạn tương tự trên tuyến đường này. Nguyên nhân chủ yếu được cho là do hạ tầng giao thông xuống cấp trầm trọng, với nhiều đoạn đường hư hỏng và đầy ổ gà.

Các vụ tai nạn liên quan đến xăng dầu và sản phẩm hóa dầu xảy ra thường xuyên ở Nigeria - quốc gia đông dân nhất châu Phi. Do thiếu hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu, phần lớn xăng dầu vẫn được vận chuyển bằng đường bộ, làm gia tăng rủi ro cháy nổ nghiêm trọng.

Vụ nổ tại Niger State tiếp tục làm dấy lên lời kêu gọi từ giới chức và người dân về việc cần khẩn trương đầu tư vào hệ thống hạ tầng giao thông và vận chuyển nhiên liệu an toàn hơn, nhằm ngăn chặn những thảm kịch tương tự trong tương lai.

