Ấn Độ: Cháy hộp đêm nổi tiếng khiến 23 người thiệt mạng, nghi nổ bình gas

Thế giới 07/12/2025 12:29

Hỏa hoạn trong hộp đêm nổi tiếng ở miền tây Ấn Độ khiến hơn 20 người tử vong, cảnh sát nghi ngờ nguyên nhân là nổ bình gas.

 

Theo báo Dân Trí dẫn tin Press Trust of India (PTI) dẫn lời Thủ hiến Pramod Sawant và các quan chức khác cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng nửa đêm về sáng ngày 7/12 tại một câu lạc bộ ở Arpora thuộc quận Bắc Goa.

Truyền thông địa phương dẫn lời các quan chức cảnh sát cho biết vụ cháy bị nghi là bắt nguồn từ “một vụ nổ bình khí” nhưng cần điều tra thêm.

Ấn Độ: Cháy hộp đêm nổi tiếng khiến 23 người thiệt mạng, nghi nổ bình gas - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Dân Trí (Nguồn: PTI)

“Hôm nay là một ngày vô cùng đau buồn đối với tất cả chúng ta ở Goa. Một vụ cháy nghiêm trọng tại Arpora đã cướp đi sinh mạng của 23 người. Tôi đã đến hiện trường vụ việc và đã ra lệnh điều tra”, Thủ hiến Pramod Sawant viết trên mạng xã hội X.

Ông bình luận thêm: “Những ai bị xác định có trách nhiệm sẽ phải đối mặt với các biện pháp xử lý nghiêm khắc nhất theo pháp luật, bất kỳ sự cẩu thả nào cũng sẽ bị xử lý triệt để”.

Ông Sawant nói với các nhà báo tại hiện trường rằng có 3-4 du khách đã tử vong, nhưng không cho biết quốc tịch của họ. Ba người tử vong do bỏng, trong khi những người còn lại tử vong do ngạt khói.

“Đây là một sự cố bi thảm lẽ ra không bao giờ được phép xảy ra. Cơ sở kinh doanh hoạt động mà không có giấy phép phù hợp, và sự cẩu thả đó đã dẫn đến vụ cháy”, ông nói.

Ấn Độ: Cháy hộp đêm nổi tiếng khiến 23 người thiệt mạng, nghi nổ bình gas - Ảnh 2
Hỏa hoạn tại hộp đêm Birch by Romeo Lane ở Arpora lúc hơn 1h ngày 7/12. Ảnh: Báo Lao Động (Nguồn: Herald Goa)

Theo báo Lao Động, thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra cho biết hỏa hoạn có thể bắt nguồn từ một vụ nổ bình gas trong khu vực nhà bếp, theo hãng tin PTI dẫn lời cảnh sát trưởng địa phương.

Ngọn lửa bùng phát bất ngờ rồi lan rộng chỉ trong vài phút, khiến công tác sơ tán trở nên vô cùng khó khăn.

Lính cứu hỏa và lực lượng ứng cứu khẩn cấp đã mất nhiều giờ để kiểm soát đám cháy, giữa lúc thân nhân nạn nhân và du khách hoảng loạn túc trực xung quanh khu vực phong tỏa.

Goa - bang nhỏ nhất nhưng là một trong những điểm đến đông khách nhất Ấn Độ - nổi tiếng với bãi biển trải dài, khí hậu nhiệt đới và đời sống đêm rực rỡ. Mỗi mùa đông, hàng triệu du khách đổ về đây để tận hưởng trời biển và các bữa tiệc đêm kéo dài.

Chính vì thế, vụ cháy xảy ra trong mùa cao điểm du lịch càng khiến mức độ thiệt hại nghiêm trọng hơn, khi các cơ sở giải trí hoạt động với công suất cao nhất.

Hiện nhà chức trách Goa đang rà soát toàn bộ cơ sở vui chơi giải trí trong khu vực để ngăn chặn các nguy cơ tương tự. Trong khi đó, công tác xác minh danh tính nạn nhân và hỗ trợ gia đình họ vẫn đang được khẩn trương tiến hành.

Danh tính nữ giúp việc ôm chặt bé sơ sinh 3 tháng tuổi khi chung cư bị cháy

Danh tính nữ giúp việc ôm chặt bé sơ sinh 3 tháng tuổi khi chung cư bị cháy

Chiến dịch dập tắt đám cháy tại khu chung cư cao tầng ở Hồng Kông đã kết thúc, nhưng số người chết vẫn tiếp tục tăng và còn hàng trăm người mất tích.

Ấn Độ: Cháy hộp đêm nổi tiếng khiến 23 người thiệt mạng, nghi nổ bình gas

Thế giới 1 giờ 22 phút trước

