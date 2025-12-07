Truyền thông địa phương dẫn lời các quan chức cảnh sát cho biết vụ cháy bị nghi là bắt nguồn từ “một vụ nổ bình khí” nhưng cần điều tra thêm.

Theo báo Dân Trí dẫn tin Press Trust of India (PTI) dẫn lời Thủ hiến Pramod Sawant và các quan chức khác cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng nửa đêm về sáng ngày 7/12 tại một câu lạc bộ ở Arpora thuộc quận Bắc Goa.

Ông bình luận thêm: “Những ai bị xác định có trách nhiệm sẽ phải đối mặt với các biện pháp xử lý nghiêm khắc nhất theo pháp luật, bất kỳ sự cẩu thả nào cũng sẽ bị xử lý triệt để”.

“Hôm nay là một ngày vô cùng đau buồn đối với tất cả chúng ta ở Goa. Một vụ cháy nghiêm trọng tại Arpora đã cướp đi sinh mạng của 23 người. Tôi đã đến hiện trường vụ việc và đã ra lệnh điều tra”, Thủ hiến Pramod Sawant viết trên mạng xã hội X.

Ông Sawant nói với các nhà báo tại hiện trường rằng có 3-4 du khách đã tử vong, nhưng không cho biết quốc tịch của họ. Ba người tử vong do bỏng, trong khi những người còn lại tử vong do ngạt khói.

“Đây là một sự cố bi thảm lẽ ra không bao giờ được phép xảy ra. Cơ sở kinh doanh hoạt động mà không có giấy phép phù hợp, và sự cẩu thả đó đã dẫn đến vụ cháy”, ông nói.

Hỏa hoạn tại hộp đêm Birch by Romeo Lane ở Arpora lúc hơn 1h ngày 7/12. Ảnh: Báo Lao Động (Nguồn: Herald Goa)

Theo báo Lao Động, thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra cho biết hỏa hoạn có thể bắt nguồn từ một vụ nổ bình gas trong khu vực nhà bếp, theo hãng tin PTI dẫn lời cảnh sát trưởng địa phương.

Ngọn lửa bùng phát bất ngờ rồi lan rộng chỉ trong vài phút, khiến công tác sơ tán trở nên vô cùng khó khăn.

Lính cứu hỏa và lực lượng ứng cứu khẩn cấp đã mất nhiều giờ để kiểm soát đám cháy, giữa lúc thân nhân nạn nhân và du khách hoảng loạn túc trực xung quanh khu vực phong tỏa.

Goa - bang nhỏ nhất nhưng là một trong những điểm đến đông khách nhất Ấn Độ - nổi tiếng với bãi biển trải dài, khí hậu nhiệt đới và đời sống đêm rực rỡ. Mỗi mùa đông, hàng triệu du khách đổ về đây để tận hưởng trời biển và các bữa tiệc đêm kéo dài.

Chính vì thế, vụ cháy xảy ra trong mùa cao điểm du lịch càng khiến mức độ thiệt hại nghiêm trọng hơn, khi các cơ sở giải trí hoạt động với công suất cao nhất.

Hiện nhà chức trách Goa đang rà soát toàn bộ cơ sở vui chơi giải trí trong khu vực để ngăn chặn các nguy cơ tương tự. Trong khi đó, công tác xác minh danh tính nạn nhân và hỗ trợ gia đình họ vẫn đang được khẩn trương tiến hành.