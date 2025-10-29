Rơi máy bay chở du khách nước ngoài, 11 người tử vong thương tâm

Ngày 28/10, nhà chức trách Kenya xác nhận toàn bộ 11 người trên chiếc máy bay bị rơi tại khu vực Kwale, miền Nam nước này, đã thiệt mạng.

Theo thông tin từ VTC News, dẫn tin từ hãng Mombasa Air Safari xác nhận trên máy bay có 8 du khách người Hungary, 2 người Đức và 1 phi công người Kenya, tất cả đều thiệt mạng. “Hiện ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là hỗ trợ tối đa cho các gia đình nạn nhân", hãng cho biết trong thông cáo.

Theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Kenya (KCAA), máy bay loại Cessna 208B Grand Caravan do hãng Mombasa Air Safari vận hành đang trên hành trình từ khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Diani đến khu bảo tồn thiên nhiên Maasai Mara thì gặp nạn lúc 5h30 sáng giờ địa phương (2h30 GMT).

Máy bay rơi trong khu vực rừng đồi cách thị trấn Kwale khoảng 10 km và bốc cháy dữ dội ngay sau va chạm. Hình ảnh từ truyền thông địa phương cho thấy, xác máy bay cháy rụi, các mảnh vỡ vương vãi khắp hiện trường.

Rơi máy bay chở du khách nước ngoài, 11 người tử vong thương tâm - Ảnh 1

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Reuters

Ông Stephen Orinde, quan chức địa phương, cho biết chiếc máy bay đang hướng đến Kichwa Tembo, một đường băng nhỏ trong khu bảo tồn Maasai Mara - điểm đến nổi tiếng với cảnh quan hoang dã thu hút du khách quốc tế. "Tất cả hành khách đều là khách du lịch", ông nói.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, song giới chức địa phương nhận định thời tiết xấu, mưa lớn và sương mù dày có thể là yếu tố góp phần. Một số nguồn tin cho biết phi công không kịp liên lạc với kiểm soát không lưu sau khi cất cánh, lực lượng tìm kiếm mất khoảng 30 phút để xác định vị trí rơi.

Theo thông tin từ báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam, chiếc máy bay thuộc một hãng hàng không khai thác các tuyến giữa Mombasa và những điểm du lịch nổi tiếng khác trong nước. Các vụ tai nạn tương tự không phải hiếm gặp tại khu vực này, vốn có địa hình đồi núi phức tạp.

Lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường để xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại của vụ việc.

Cặp vợ chồng giống nhau đến mức bị nhầm là anh em sinh đôi

Cặp vợ chồng giống nhau đến mức bị nhầm là anh em sinh đôi

Một cặp vợ chồng trẻ ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) bỗng gây bão mạng xã hội vì gương mặt giống nhau đến mức khó tin, khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu họ có phải là… anh em thất lạc nhiều năm?

