Trong 2 tuần cuối cùng năm 2025, 3 con giáp tạm biệt vận xui, bước vào thời kỳ hoàng kim rực rỡ, Phúc Lộc gia tăng, Vạn Sự Như Ý

Tâm linh - Tử vi 14/12/2025 12:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp tạm biệt vận xui, bước vào thời kỳ hoàng kim rực rỡ, Phúc Lộc gia tăng, Vạn Sự Như Ý trong 2 tuần cuối cùng năm 2025 này nhé!

Con giáp tuổi Tuất 

Trong 2 tuần cuối cùng năm 2025, Thiên Ấn chiếu mệnh, người tuổi Tuất phát triển tốt trên con đường sự nghiệp. Bạn có thể xây dựng được những mối quan hệ hứa hẹn và những người ấy sẽ giúp bạn có những bước tiến ổn định hơn trong tương lai. 

Trong 2 tuần cuối cùng năm 2025, 3 con giáp tạm biệt vận xui, bước vào thời kỳ hoàng kim rực rỡ, Phúc Lộc gia tăng, Vạn Sự Như Ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Người làm công ăn lương hãy tiếp tục cố gắng phấn đấu để gây ấn tượng với người làm lãnh đạo. Bạn là người có tài, vì thế chẳng sợ không có cơ hội để phát triển cao xa hơn nữa. Rồi cấp trên sẽ nhận ra khả năng của bạn.
 

Hỏa sinh Thổ, con giáp này có một mái ấm rất hạnh phúc. Nếu đã kết hôn, hẳn hai người sẽ luôn thấu hiểu và thông cảm với những hành động của đối phương mỗi khi nóng nảy. Sự bao dung sẽ giúp cho hai người tiến thật xa.

Con giáp tuổi Thìn 

Trong 2 tuần cuối cùng năm 2025, người tuổi Thìn có Chính Tài nâng đỡ nên thu nhập có phần tăng tiến. Đa phần đều là khoản thu đến từ công việc chính. Do đó, bản mệnh nên tập trung làm tốt việc của mình chứ đừng mơ mộng làm giàu bằng những điều chưa phù hợp ở thời điểm này. Một nghề cho chín còn hơn chín nghề, ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc có thể khiến bạn chẳng đạt được điều gì.  

Trong 2 tuần cuối cùng năm 2025, 3 con giáp tạm biệt vận xui, bước vào thời kỳ hoàng kim rực rỡ, Phúc Lộc gia tăng, Vạn Sự Như Ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Những bạn đã có đôi nên học cách lắng nghe và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Dù trong lòng vẫn yêu thương nhau nhưng hai người mất quá nhiều thời gian vào những việc khác trong cuộc sống nên không còn đủ thời gian và tâm sức để quan tâm đến nhau nhiều như trước nữa.

Con giáp tuổi Dần 

Trong 2 tuần cuối cùng năm 2025, Tam Hội xuất hiện, người tuổi Dần được trợ lực nên mọi việc tiến triển rất thuận lợi, làm việc có đầu có cuối. Cũng bởi bạn biết năng lực của mình tới đâu để phát huy đúng lúc. Ngày này bạn đưa ra những ý tưởng mới mẻ, sáng tạo nên tất nhiên sẽ rút ngắn thời gian hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao của mình. 

Trong 2 tuần cuối cùng năm 2025, 3 con giáp tạm biệt vận xui, bước vào thời kỳ hoàng kim rực rỡ, Phúc Lộc gia tăng, Vạn Sự Như Ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Không chỉ công việc, phương diện tài lộc của những chú Hổ cũng rất khả quan. Bạn đang có nguồn thu nhập ổn định, không phải lo lắng quá nhiều về việc chi tiêu trong ngày. Con giáp này luôn đi theo kế hoạch đã lập ra cho nên giải quyết suôn sẻ vấn đề tài chính, cân bằng thu chi của bản thân cũng như gia đình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trong 3 ngày 15, 16, và 17 tháng 12, 3 con giáp vận thế thịnh vượng, tiền tài và sự nghiệp đều lên đỉnh thăng hoa, ngồi mát ăn bát vàng

Trong 3 ngày 15, 16, và 17 tháng 12, 3 con giáp vận thế thịnh vượng, tiền tài và sự nghiệp đều lên đỉnh thăng hoa, ngồi mát ăn bát vàng

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vận thế thịnh vượng, tiền tài và sự nghiệp đều lên đỉnh thăng hoa, ngồi mát ăn bát vàng trong 3 ngày 15, 16, và 17 tháng 12 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp đón tin vui dồn dập trong tuần mới (15/12 đến 21/12/2025), vận trình trải đầy vinh quang Phú Quý, trúng số đổi đời

Càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp đón tin vui dồn dập trong tuần mới (15/12 đến 21/12/2025), vận trình trải đầy vinh quang Phú Quý, trúng số đổi đời

Giá vàng hôm nay, ngày 14/12/2025: Tiếp tục tăng vọt, vàng SJC lập kỷ lục mới nhưng người mua sau một tuần vẫn bị thua lỗ

Giá vàng hôm nay, ngày 14/12/2025: Tiếp tục tăng vọt, vàng SJC lập kỷ lục mới nhưng người mua sau một tuần vẫn bị thua lỗ

Tử vi thứ Hai 15/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Hai 15/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 15 ngày cuối tháng 12 dương lịch, 3 con giáp Thần Tài Phát Lộc, dễ rơi vào bẫy vàng, tiền tài khởi phát, vạn sự hanh thông

Trong 15 ngày cuối tháng 12 dương lịch, 3 con giáp Thần Tài Phát Lộc, dễ rơi vào bẫy vàng, tiền tài khởi phát, vạn sự hanh thông

Đúng 2 ngày đầu tuần (14/12 và 15/12), 3 con giáp may mắn đủ đường, tình duyên rực rỡ, Tài Lộc vượng phát, giàu có bất ngờ, tiền đẻ ra tiền

Đúng 2 ngày đầu tuần (14/12 và 15/12), 3 con giáp may mắn đủ đường, tình duyên rực rỡ, Tài Lộc vượng phát, giàu có bất ngờ, tiền đẻ ra tiền

3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc sau ngày 14/12/2025

3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc sau ngày 14/12/2025

Tử vi tuần mới (15/12-21/12/2025), 3 con giáp vận số dễ phát tài, trời cho điềm lành, làm gì cũng thắng, giàu có hết phần thiên hạ

Tử vi tuần mới (15/12-21/12/2025), 3 con giáp vận số dễ phát tài, trời cho điềm lành, làm gì cũng thắng, giàu có hết phần thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/12/2025, 3 con giáp đón Lộc bạc tỷ, giàu lên chóng mặt, tiền tài danh vọng có đủ, sống trong hạnh phúc

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/12/2025, 3 con giáp đón Lộc bạc tỷ, giàu lên chóng mặt, tiền tài danh vọng có đủ, sống trong hạnh phúc

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 14/12/2025, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 14/12/2025, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn