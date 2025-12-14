Trong 2 tuần cuối cùng năm 2025, 3 con giáp tạm biệt vận xui, bước vào thời kỳ hoàng kim rực rỡ, Phúc Lộc gia tăng, Vạn Sự Như Ý

Trong 2 tuần cuối cùng năm 2025, Thiên Ấn chiếu mệnh, người tuổi Tuất phát triển tốt trên con đường sự nghiệp. Bạn có thể xây dựng được những mối quan hệ hứa hẹn và những người ấy sẽ giúp bạn có những bước tiến ổn định hơn trong tương lai.

Người làm công ăn lương hãy tiếp tục cố gắng phấn đấu để gây ấn tượng với người làm lãnh đạo. Bạn là người có tài, vì thế chẳng sợ không có cơ hội để phát triển cao xa hơn nữa. Rồi cấp trên sẽ nhận ra khả năng của bạn.

Hỏa sinh Thổ, con giáp này có một mái ấm rất hạnh phúc. Nếu đã kết hôn, hẳn hai người sẽ luôn thấu hiểu và thông cảm với những hành động của đối phương mỗi khi nóng nảy. Sự bao dung sẽ giúp cho hai người tiến thật xa.

Con giáp tuổi Thìn

Trong 2 tuần cuối cùng năm 2025, người tuổi Thìn có Chính Tài nâng đỡ nên thu nhập có phần tăng tiến. Đa phần đều là khoản thu đến từ công việc chính. Do đó, bản mệnh nên tập trung làm tốt việc của mình chứ đừng mơ mộng làm giàu bằng những điều chưa phù hợp ở thời điểm này. Một nghề cho chín còn hơn chín nghề, ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc có thể khiến bạn chẳng đạt được điều gì.

Ảnh minh họa: Internet

Những bạn đã có đôi nên học cách lắng nghe và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Dù trong lòng vẫn yêu thương nhau nhưng hai người mất quá nhiều thời gian vào những việc khác trong cuộc sống nên không còn đủ thời gian và tâm sức để quan tâm đến nhau nhiều như trước nữa.

Con giáp tuổi Dần

Trong 2 tuần cuối cùng năm 2025, Tam Hội xuất hiện, người tuổi Dần được trợ lực nên mọi việc tiến triển rất thuận lợi, làm việc có đầu có cuối. Cũng bởi bạn biết năng lực của mình tới đâu để phát huy đúng lúc. Ngày này bạn đưa ra những ý tưởng mới mẻ, sáng tạo nên tất nhiên sẽ rút ngắn thời gian hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ công việc, phương diện tài lộc của những chú Hổ cũng rất khả quan. Bạn đang có nguồn thu nhập ổn định, không phải lo lắng quá nhiều về việc chi tiêu trong ngày. Con giáp này luôn đi theo kế hoạch đã lập ra cho nên giải quyết suôn sẻ vấn đề tài chính, cân bằng thu chi của bản thân cũng như gia đình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!