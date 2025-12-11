Tử vi 2 ngày cuối tuần (13/12-14/12), 3 con giáp Thần Phật độ mạng, 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trong 2 ngày cuối tuần (13/12-14/12), cục diện tam hợp mang lại niềm vui, hy vọng mới trên con đường tình duyên của tuổi Mùi. Dù không hi vọng gì nhiều nhưng con giáp này vẫn có được hạnh phúc bằng những việc đơn giản. Người độc thân hôm nay đừng từ chối lời mời của ai đó.

Khả năng ngoại giao, tương tác trở thành thế mạnh của bản mệnh trong ngày hôm nay và đó là cơ hội tốt để tuổi Mùi thể hiện được điều đó. Hẳn nhiên sẽ không khó khăn gì để con giáp này có thể tiến tới gần với một người và cất lời chào họ, đem đến cho họ sự thân thiện, cởi mở.

Trong 2 ngày cuối tuần (13/12-14/12), Thực Thần nâng đỡ người tuổi Sửu làm nghề tự do, nhờ đó mà bạn gặp được nhiều cơ hội làm ăn có triển vọng. Bản mệnh có thể tìm được những mối khách hàng, đối tác hứa hẹn, thu về lợi ích nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

Với bản tính ôn hòa và rộng rãi, bạn dễ dàng nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, và họ có thể là quý nhân của bạn trong tương lai. Tuy nhiên, đôi khi bạn cần tiết chế sự khéo léo quá mức của mình, đừng khiến người khác nghĩ mình giả tạo.

Con giáp tuổi Tỵ

Trong 2 ngày cuối tuần (13/12-14/12), con giáp tuổi Tỵ có Lục Hợp che chở nên những mục tiêu mà bạn đang theo đuổi suốt thời gian qua có thể gặt hái được kết quả khả quan, giúp con giáp này đạt được vị trí mong muốn. Cuối cùng công sức và tâm huyết của bản mệnh cũng được đền đáp xứng đáng.

Ảnh minh họa: Internet

Cơ hội kiếm tiền cũng đang ngày một nhiều hơn vì thế bản mệnh có thể nhanh tay tận dụng cơ hội tốt đang có khi vận may từ Thiên Tài hỗ trợ. Bạn có thể tranh thủ khoảng thời gian này để làm giàu. Nếu chưa biết cách tăng thu nhập thì nên sắp xếp lại thời gian, tìm kiếm thêm công việc ngoài giờ nào đó.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!